УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9383 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
764 9

Росія заглиблюється в логіку війни і терору, - Макрон про нічний обстріл

Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон засудив нічну атаку військ РФ на Україну та зазначив, що Росія дедалі більше заглиблюється в логіку війни і терору.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Росія вночі запустила по Україні сотні безпілотників і десятки ракет, завдаючи невибіркових ударів.

"Разом з Україною і нашими партнерами ми виступаємо за мир. Росія, тим часом все глибше заглиблюється в логіку війни і терору. На боці України ми продовжуватимемо робити все для того, щоб справедливий і сталий мир запанував", - зауважив французький лідер.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Автор: 

обстріл (30714) Макрон Емманюель (1596)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шоб рашка знала шо буде відповідь - передаю в Україну 400 Скальпів - так - Макрон? - нє?
показати весь коментар
07.09.2025 14:10 Відповісти
Ага, так як ліверна ковбаса Тауруси давала, темер мерц дає...
показати весь коментар
07.09.2025 14:12 Відповісти
А озабочЄнность, озабочЄнность де?
показати весь коментар
07.09.2025 14:11 Відповісти
Мікрон, де поставки зброї від Франкостану? Вже як Зельц регулярні відосики лише і корчити потужно морду ліца.
показати весь коментар
07.09.2025 14:13 Відповісти
бла бла европа такі підари як і сша і параша
показати весь коментар
07.09.2025 14:16 Відповісти
Про який мир з агресором? *****, як і Гітлер свого часу, всякі пропозиції про мир сприймає як слабкість. Тому буде далі продовжувати війну. Якщо рудий чорт інфантильний в Білому домі цього не розуміє, то нах європейці себе такими ж показують?
показати весь коментар
07.09.2025 14:19 Відповісти
Огидні, огидні заяви, що йдуть від лідерів після сьогоднішньої страшної ночі жахів і смертей… Кожна з них звучить так, ніби війна почалась лише вчора. У них, у лідерів Заходу, є статист, який слідкує щоб їхні заяви хоч трохи відрізнялись словесним порядком? ІНу, щоб не повторювались, як у папуг. Та хоч би до трампа не звертались, як до того, який щось може. Він нічого не може - його горіхи затиснуті міцно у руках путіна. Тому - тільки гадить.Залишилось надіятись на народ, військо та Небесні Сили.
показати весь коментар
07.09.2025 14:23 Відповісти
"макарон" дебіл плять. .рабсія тисячоліттями не вилазить з логіки війни....Війна і терор(плюс брехня)-це життя рабсєї
показати весь коментар
07.09.2025 15:46 Відповісти
Тільки би хтось втримав Макрона від надання Україні ракет!!!! А то він вже не має змоги терпіти...тримайте його браття - французи....згадайте "мужню" оборону Парижу від гітлера!! Як француженки груддю ... лягли на загарбників...і не тільки!!
показати весь коментар
07.09.2025 16:11 Відповісти
 
 