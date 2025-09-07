УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8832 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Тиск на Росію
353 6

Кошта після масованої атаки РФ по українських містах закликав партнерів зміцнювати оборону України та посилювати тиск на Росію

кошта

Глава Євроради Антоніу Кошта відреагував на масований обстріл РФ по Україні в ніч на неділю, 7 вересня. Він закликав партнерів "дотримуватися обраного курсу": зміцнювати оборону України та посилювати тиск на Росію шляхом додаткових санкцій.

Про це очільник Євроради написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорити про мир, одночасно посилюючи бомбардування та націлюючись на урядові будівлі та житлові будинки – ось що таке "мир" за версією Путіна",- написав Кошта.

Він зазначив, що Росія розпочала цю війну, і Росія вирішила її продовжувати.

На тлі чергової масованої атаки РФ по Україні Кошта закликав партнерів до подальшого зміцнення оборони України та посилення тиску на РФ.

"Ми маємо дотримуватися обраного курсу: зміцнювати оборону України та посилювати тиск на Росію шляхом додаткових санкцій у тісній координації з нашими союзниками та партнерами. Мої думки з жертвами, пораненими та їхніми родинами. Сила та стійкість українського народу продовжують надихати нас усіх", - додав Кошта.

Читайте також: Кошта: ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії та координує дії з США

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Читайте також: Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів

Автор: 

обстріл (30714) росія (67560) Кошта Антоніу (75)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки грошей не дай -зенедоумки все розкрадуть.
показати весь коментар
07.09.2025 17:36 Відповісти
Крадіжка на крові почалася з "Кузни" твого кумира.
показати весь коментар
07.09.2025 18:00 Відповісти
Спасибо за очередной призыв.... положим к другим тысячам призывам, будем ими отбивается
показати весь коментар
07.09.2025 17:41 Відповісти
Почали еврогеї дружно кудахтати. Вони так же голосно будуть нас захищати по гарантіях безпеки. Їх глибоке занепокоєння почують у сусідніх галактіках.
показати весь коментар
07.09.2025 17:42 Відповісти
Список поповнюється

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показати весь коментар
07.09.2025 17:53 Відповісти
Сьогодні в них вихідний тому і строчуть друг за другом одне і теж
показати весь коментар
07.09.2025 17:52 Відповісти
 
 