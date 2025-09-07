Кошта після масованої атаки РФ по українських містах закликав партнерів зміцнювати оборону України та посилювати тиск на Росію

Глава Євроради Антоніу Кошта відреагував на масований обстріл РФ по Україні в ніч на неділю, 7 вересня. Він закликав партнерів "дотримуватися обраного курсу": зміцнювати оборону України та посилювати тиск на Росію шляхом додаткових санкцій.

Про це очільник Євроради написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорити про мир, одночасно посилюючи бомбардування та націлюючись на урядові будівлі та житлові будинки – ось що таке "мир" за версією Путіна",- написав Кошта.

Він зазначив, що Росія розпочала цю війну, і Росія вирішила її продовжувати.

На тлі чергової масованої атаки РФ по Україні Кошта закликав партнерів до подальшого зміцнення оборони України та посилення тиску на РФ.

"Ми маємо дотримуватися обраного курсу: зміцнювати оборону України та посилювати тиск на Росію шляхом додаткових санкцій у тісній координації з нашими союзниками та партнерами. Мої думки з жертвами, пораненими та їхніми родинами. Сила та стійкість українського народу продовжують надихати нас усіх", - додав Кошта.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

