Санкції ЄС проти Росії
Кошта: ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії та координує дії з США

Кошта: Україна може розраховувати на підтримку ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що у Брюсселі розпочалася робота над новим санкційним пакетом проти Росії, а європейська команда вирушає до Вашингтона для координації дій з американськими партнерами.

Про це він сказав на пресконференції в Ужгороді, Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кошта підкреслив необхідність посилення економічного тиску, щоб змусити Росію припинити війну в Україні. "Ми працюємо з США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій і вторинних санкцій. Більше економічних заходів, щоб змусити Росію зупинити цю війну, припинити вбивати людей, зупинити цю війну в Україні", - зазначив він.

Президент Євроради також наголосив на підтримці України в її відбудові та шляху до вступу до ЄС. "Членство України в Європейському Союзі - це не лише найкраща гарантія безпеки, а й найефективніший шлях до добробуту та кращого майбутнього для українців", - сказав Кошта.

Він додав, що ЄС вражений реформами, які проводить Україна попри війну, і підкреслив необхідність продовження цієї роботи. "Ми вас підтримуємо у вашій боротьбі у цій війні, оскільки вона продовжується. Ми вас підтримуємо у зусиллях, спрямованих на досягнення миру, у мирних переговорах. І ми також підтримуємо ваше майбутнє як повноправного члена у Європейському Союзі", - резюмував президент Євроради.

санкції (12638) Євросоюз (14065) Кошта Антоніу (71)
Всі дороги ведуть до Вашингтона
показати весь коментар
05.09.2025 13:57 Відповісти
Так Європа вже все узгодила. Мова йшла про узгодження з США. Кошта, хто пізzдунця загоняє? Чи один ще не запровадили, працюєте над наступним?
показати весь коментар
05.09.2025 14:04 Відповісти
********* и импотенты собрались чтобы ********* и в который раз за много месяцев не дать Украине оружия!ненавижу этих лицемерных гнид!
показати весь коментар
05.09.2025 14:07 Відповісти
Зачиніть всі дипустанови парашні,для початку,та вишліть нах@й всіх парашників
показати весь коментар
05.09.2025 14:15 Відповісти
Кошта підкреслив необхідність посилення економічного тиску....дальше можна не слухати лицемірних американо- європейських покидьків.Світові аферисти.брехуни , без совісті і честі,******* ХРИСТОПРОДАВЦІ, З РОДУ ЮДИ....
показати весь коментар
05.09.2025 14:24 Відповісти
день за днем, рік за роком -"час рікою пливе", і знов те самЕ
показати весь коментар
05.09.2025 14:28 Відповісти
 
 