Кошта: ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії та координує дії з США

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що у Брюсселі розпочалася робота над новим санкційним пакетом проти Росії, а європейська команда вирушає до Вашингтона для координації дій з американськими партнерами.

Про це він сказав на пресконференції в Ужгороді, Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кошта підкреслив необхідність посилення економічного тиску, щоб змусити Росію припинити війну в Україні. "Ми працюємо з США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій і вторинних санкцій. Більше економічних заходів, щоб змусити Росію зупинити цю війну, припинити вбивати людей, зупинити цю війну в Україні", - зазначив він.

Президент Євроради також наголосив на підтримці України в її відбудові та шляху до вступу до ЄС. "Членство України в Європейському Союзі - це не лише найкраща гарантія безпеки, а й найефективніший шлях до добробуту та кращого майбутнього для українців", - сказав Кошта.

Він додав, що ЄС вражений реформами, які проводить Україна попри війну, і підкреслив необхідність продовження цієї роботи. "Ми вас підтримуємо у вашій боротьбі у цій війні, оскільки вона продовжується. Ми вас підтримуємо у зусиллях, спрямованих на досягнення миру, у мирних переговорах. І ми також підтримуємо ваше майбутнє як повноправного члена у Європейському Союзі", - резюмував президент Євроради.

