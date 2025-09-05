РУС
Новости Санкции ЕС против России
Кошта: ЕС готовит новый пакет санкций против России и координирует действия с США

Кошта: Украина может рассчитывать на поддержку ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в Брюсселе началась работа над новым санкционным пакетом против России, а европейская команда отправляется в Вашингтон для координации действий с американскими партнерами.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Ужгороде, Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кошта подчеркнул необходимость усиления экономического давления, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине. "Мы работаем с США и другими партнерами, чтобы усилить наше давление с помощью дальнейших санкций, прямых санкций и вторичных санкций. Больше экономических мер, чтобы заставить Россию остановить эту войну, прекратить убивать людей, остановить эту войну в Украине", - отметил он.

Президент Евросовета также отметил поддержку Украины в ее восстановлении и пути к вступлению в ЕС. "Членство Украины в Европейском Союзе - это не только лучшая гарантия безопасности, но и самый эффективный путь к благосостоянию и лучшему будущему для украинцев", - сказал Кошта.

Он добавил, что ЕС поражен реформами, которые проводит Украина, несмотря на войну, и подчеркнул необходимость продолжения этой работы. "Мы вас поддерживаем в вашей борьбе в этой войне, поскольку она продолжается. Мы вас поддерживаем в усилиях, направленных на достижение мира, в мирных переговорах. И мы также поддерживаем ваше будущее как полноправного члена в Европейском Союзе", - резюмировал президент Евросовета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны продолжаться несмотря на блокирование Венгрией, - Кошта

санкции (11796) Евросоюз (17533) Антониу Кошта (71)
Всі дороги ведуть до Вашингтона
05.09.2025 13:57 Ответить
Так Європа вже все узгодила. Мова йшла про узгодження з США. Кошта, хто пізzдунця загоняє? Чи один ще не запровадили, працюєте над наступним?
05.09.2025 14:04 Ответить
********* и импотенты собрались чтобы ********* и в который раз за много месяцев не дать Украине оружия!ненавижу этих лицемерных гнид!
05.09.2025 14:07 Ответить
Зачиніть всі дипустанови парашні,для початку,та вишліть нах@й всіх парашників
05.09.2025 14:15 Ответить
Кошта підкреслив необхідність посилення економічного тиску....дальше можна не слухати лицемірних американо- європейських покидьків.Світові аферисти.брехуни , без совісті і честі,******* ХРИСТОПРОДАВЦІ, З РОДУ ЮДИ....
05.09.2025 14:24 Ответить
день за днем, рік за роком -"час рікою пливе", і знов те самЕ
05.09.2025 14:28 Ответить
 
 