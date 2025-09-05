Кошта: ЕС готовит новый пакет санкций против России и координирует действия с США

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в Брюсселе началась работа над новым санкционным пакетом против России, а европейская команда отправляется в Вашингтон для координации действий с американскими партнерами.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Ужгороде, Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кошта подчеркнул необходимость усиления экономического давления, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине. "Мы работаем с США и другими партнерами, чтобы усилить наше давление с помощью дальнейших санкций, прямых санкций и вторичных санкций. Больше экономических мер, чтобы заставить Россию остановить эту войну, прекратить убивать людей, остановить эту войну в Украине", - отметил он.

Президент Евросовета также отметил поддержку Украины в ее восстановлении и пути к вступлению в ЕС. "Членство Украины в Европейском Союзе - это не только лучшая гарантия безопасности, но и самый эффективный путь к благосостоянию и лучшему будущему для украинцев", - сказал Кошта.

Он добавил, что ЕС поражен реформами, которые проводит Украина, несмотря на войну, и подчеркнул необходимость продолжения этой работы. "Мы вас поддерживаем в вашей борьбе в этой войне, поскольку она продолжается. Мы вас поддерживаем в усилиях, направленных на достижение мира, в мирных переговорах. И мы также поддерживаем ваше будущее как полноправного члена в Европейском Союзе", - резюмировал президент Евросовета.

