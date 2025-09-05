РУС
Новости Членство Украины в ЕС
Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны продолжаться несмотря на блокирование Венгрией, - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС должен продолжаться, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В любом случае переговорный процесс продолжается и должен продолжаться. Мы не можем потерять этот путь. Надо продолжать дальше работать над реформами. Не надо ждать Венгрию - потому что будущее Украины в ЕС, это бесспорно", - сказал Кошта.

Он также подчеркнул, что одновременно важно ускорять наступление мира в Украине, но это не должно останавливать процесс вступления в ЕС."Война завершится до завершения переговоров о вступлении в ЕС, поэтому сейчас нет никаких причин терять время", - добавил президент Евросовета.

Кошта отметил, что Украина может одновременно бороться за мир и продвигаться в сложных переговорах о членстве в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если уж даже Путин не возражает против членства Украины в ЕС, то позиция Венгрии выглядит странно, - Зеленский

членство в ЕС (1131) Антониу Кошта (71)
Топ комментарии
+1
Вони вже 20 років тривають ...
05.09.2025 13:47 Ответить
05.09.2025 13:47 Ответить
+1
Запропонуйте свій реальний план , прошу
05.09.2025 13:49 Ответить
05.09.2025 13:49 Ответить
+1
Що ви зробили для виключения Угорщини з рівняння,балаболи?
05.09.2025 13:52 Ответить
05.09.2025 13:52 Ответить
Вони вже 20 років тривають ...
05.09.2025 13:47 Ответить
05.09.2025 13:47 Ответить
Запропонуйте свій реальний план , прошу
05.09.2025 13:49 Ответить
05.09.2025 13:49 Ответить
А можна без паніки і кіпешу говорити про такі речі ?!
Украіна стане членом ЄС , але не сьогодні і не при цій владі
відвертих злодюг і популістів !
05.09.2025 14:00 Ответить
05.09.2025 14:00 Ответить
стане, не треба тут вашу пусту зраду розводити, Україна як ніколи близька до вступу
05.09.2025 14:18 Ответить
05.09.2025 14:18 Ответить
Переговори мають тривати - всі при ділах
05.09.2025 13:48 Ответить
05.09.2025 13:48 Ответить
Не, без Угорщины я-туда не піду.🤧
05.09.2025 13:51 Ответить
05.09.2025 13:51 Ответить
Рано чи пізно кудись підеш
05.09.2025 14:01 Ответить
05.09.2025 14:01 Ответить
Що ви зробили для виключения Угорщини з рівняння,балаболи?
05.09.2025 13:52 Ответить
05.09.2025 13:52 Ответить
Так не разводи руками! если можешь что то делать делай! Не можешь не транди! За весь ваш театр Украина уже заплатила такую цену! У вас денег не хватит!!!
05.09.2025 13:55 Ответить
05.09.2025 13:55 Ответить
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що переговорний процес щодо вступу України до ЄС має продовжуватися, незважаючи на блокування з боку Угорщини. ЗНІМІТЬ БЛОКУВАННЯ, ЄВРОПЕЙСЬКІ АФЕРИСТИ І ПРОДОВЖУЙТЕ...
05.09.2025 14:32 Ответить
05.09.2025 14:32 Ответить
Да это правильно!нт война и чем закончится?кусок одному кусок другому?
05.09.2025 14:35 Ответить
05.09.2025 14:35 Ответить
То такє як той що в ООН сидить ?
міратворци ?
05.09.2025 14:37 Ответить
05.09.2025 14:37 Ответить
ЄС дуже прискіпливий до своїх законів, які були прийняті у часи, коли все було інше і «дерева були високі». Ну майте ж совість! У криваві часи є привід хоча б бодай раз зробити виключення і прийняти швидко у свій союз країну, яка підпирає вам ваш гнилий паркан.
05.09.2025 14:47 Ответить
05.09.2025 14:47 Ответить
 
 