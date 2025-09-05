Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны продолжаться несмотря на блокирование Венгрией, - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС должен продолжаться, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.

"В любом случае переговорный процесс продолжается и должен продолжаться. Мы не можем потерять этот путь. Надо продолжать дальше работать над реформами. Не надо ждать Венгрию - потому что будущее Украины в ЕС, это бесспорно", - сказал Кошта.

Он также подчеркнул, что одновременно важно ускорять наступление мира в Украине, но это не должно останавливать процесс вступления в ЕС."Война завершится до завершения переговоров о вступлении в ЕС, поэтому сейчас нет никаких причин терять время", - добавил президент Евросовета.

Кошта отметил, что Украина может одновременно бороться за мир и продвигаться в сложных переговорах о членстве в ЕС.

