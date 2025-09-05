Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны продолжаться несмотря на блокирование Венгрией, - Кошта
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС должен продолжаться, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В любом случае переговорный процесс продолжается и должен продолжаться. Мы не можем потерять этот путь. Надо продолжать дальше работать над реформами. Не надо ждать Венгрию - потому что будущее Украины в ЕС, это бесспорно", - сказал Кошта.
Он также подчеркнул, что одновременно важно ускорять наступление мира в Украине, но это не должно останавливать процесс вступления в ЕС."Война завершится до завершения переговоров о вступлении в ЕС, поэтому сейчас нет никаких причин терять время", - добавил президент Евросовета.
Кошта отметил, что Украина может одновременно бороться за мир и продвигаться в сложных переговорах о членстве в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украіна стане членом ЄС , але не сьогодні і не при цій владі
відвертих злодюг і популістів !
міратворци ?