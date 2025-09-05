УКР
Новини Членство України в ЄС
385 15

Переговори про вступ України до ЄС мають тривати попри блокування Угорщиною, - Кошта

кошта,португалія

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що переговорний процес щодо вступу України до ЄС має продовжуватися, незважаючи на блокування з боку Угорщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У будь якому випадку переговорний процес триває і має тривати. Ми не можемо втратити цей шлях. Треба продовжувати далі працювати над реформами. Не треба чекати на Угорщину - бо майбутнє України в ЄС, це безперечно", - сказав Кошта.

Він також підкреслив, що водночас важливо прискорювати настання миру в Україні, але це не повинно зупиняти процес вступу до ЄС. "Війна завершиться до завершення перемовин про вступ до ЄС, тож зараз немає жодних причин втрачати час", - додав президент Євроради.

Кошта зазначив, що Україна може одночасно боротися за мир та просуватися у складних переговорах щодо членства у ЄС.

членство в ЄС (1372) Кошта Антоніу (71)
Топ коментарі
+1
Вони вже 20 років тривають ...
показати весь коментар
05.09.2025 13:47 Відповісти
+1
Запропонуйте свій реальний план , прошу
показати весь коментар
05.09.2025 13:49 Відповісти
+1
Що ви зробили для виключения Угорщини з рівняння,балаболи?
показати весь коментар
05.09.2025 13:52 Відповісти
А можна без паніки і кіпешу говорити про такі речі ?!
Украіна стане членом ЄС , але не сьогодні і не при цій владі
відвертих злодюг і популістів !
показати весь коментар
05.09.2025 14:00 Відповісти
стане, не треба тут вашу пусту зраду розводити, Україна як ніколи близька до вступу
показати весь коментар
05.09.2025 14:18 Відповісти
Переговори мають тривати - всі при ділах
показати весь коментар
05.09.2025 13:48 Відповісти
Не, без Угорщины я-туда не піду.🤧
показати весь коментар
05.09.2025 13:51 Відповісти
Рано чи пізно кудись підеш
показати весь коментар
05.09.2025 14:01 Відповісти
Так не разводи руками! если можешь что то делать делай! Не можешь не транди! За весь ваш театр Украина уже заплатила такую цену! У вас денег не хватит!!!
показати весь коментар
05.09.2025 13:55 Відповісти
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що переговорний процес щодо вступу України до ЄС має продовжуватися, незважаючи на блокування з боку Угорщини. ЗНІМІТЬ БЛОКУВАННЯ, ЄВРОПЕЙСЬКІ АФЕРИСТИ І ПРОДОВЖУЙТЕ...
показати весь коментар
05.09.2025 14:32 Відповісти
Да это правильно!нт война и чем закончится?кусок одному кусок другому?
показати весь коментар
05.09.2025 14:35 Відповісти
То такє як той що в ООН сидить ?
міратворци ?
показати весь коментар
05.09.2025 14:37 Відповісти
ЄС дуже прискіпливий до своїх законів, які були прийняті у часи, коли все було інше і «дерева були високі». Ну майте ж совість! У криваві часи є привід хоча б бодай раз зробити виключення і прийняти швидко у свій союз країну, яка підпирає вам ваш гнилий паркан.
показати весь коментар
05.09.2025 14:47 Відповісти
 
 