Переговори про вступ України до ЄС мають тривати попри блокування Угорщиною, - Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що переговорний процес щодо вступу України до ЄС має продовжуватися, незважаючи на блокування з боку Угорщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У будь якому випадку переговорний процес триває і має тривати. Ми не можемо втратити цей шлях. Треба продовжувати далі працювати над реформами. Не треба чекати на Угорщину - бо майбутнє України в ЄС, це безперечно", - сказав Кошта.

Він також підкреслив, що водночас важливо прискорювати настання миру в Україні, але це не повинно зупиняти процес вступу до ЄС. "Війна завершиться до завершення перемовин про вступ до ЄС, тож зараз немає жодних причин втрачати час", - додав президент Євроради.

Кошта зазначив, що Україна може одночасно боротися за мир та просуватися у складних переговорах щодо членства у ЄС.

