Якщо вже навіть Путін не заперечує проти членства України в ЄС, то позиція Угорщини виглядає дивно, - Зеленський

Зеленський здивований позицією Угорщини щодо членства України в ЄС

Президент Володимир Зеленський здивований тим, що Угорщина проти вступу України до ЄС, коли навіть диктатор Путін не заперечує проти цього.

Про це він сказав під час брифінгу з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нарешті ми чуємо сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки, але зараз це треба почути і деяким іншим великим друзям Росії в Європі. Якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини щодо кластерів в перемовинах виглядає дійсно дивно", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що РФ нібито ніколи не заперечувала проти вступу України до ЄС.

Читайте: Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, а не після закінчення війни, - Зеленський

Угорщина (2457) Зеленський Володимир (25372) членство в ЄС (1372)
А,шо кацапи,члени ЄС,шоб заперечувати,чи ні,смішний зелєбоб
05.09.2025 12:55 Відповісти
Нічого дивного - один погляд на цього упоротого
05.09.2025 12:59 Відповісти
Какое небо синее, какое все зеленое.🐸
05.09.2025 13:00 Відповісти
Нам потрібне членство в нато і єс
05.09.2025 13:03 Відповісти
"Дорога в тисячу "лі" починається з першого кроку...". Китайцям, у цьому, можна вірить...
05.09.2025 13:08 Відповісти
Путлєр тому і не заперечує, бо хитрий і знає, що Трампу це не сподобається, а тому нехай Орбан заблокує, і тоді саме Орбан, а не путлєр буде винний в тому, що руйнується зусилля Трампа "назустріч миру".
05.09.2025 13:06 Відповісти
Нічого дивного... Почитайте "Володаря кілець", Толкієна...
"- Ось тепер вже точно все! Може, зараз ви поясните, хто такий цей Гадючий Язик? Він і справді радник Теодена?
- Був, - сказав Арагорн. - А заразом служив і Саруманові. Доля суворо повелася з ним, та й по заслузі. Побачити зруйнованою твердиню, яку він вважав непереможною - для нього досить тяжке покарання. Але, боюсь, на нього чекають ще гірші дні…"
05.09.2025 13:07 Відповісти
Зеленський має запитати у Фіцо
- чого він побоявся приїхати у Київ і подивиться на Бучу? І при таких згвалтуваннях і вбивствах раши в Україні, Україна ще продовжувала качати нафту з рф по договору. А зараз НИЯКИХ ДОГОВОРІВ З РАШЕЮ ДО ЇЇ ПОВНОЇ КАПИТУЛЯЦІІ
- розуміє лі Фіцо , що гроши за нафту ідуть на зброю для вбивства українців .
- чому не дозволив президенту Пелигрині приїхати у Київ?
- чому Фіцо не просить хутина припинити НИЩІТИ УКРАЇНУ.
- і т п
05.09.2025 13:08 Відповісти
Та й ще - НИЯКИХ обедів з Фіцо, бо в нього повно ФСБ і вони можуть нагадити дружбі двох країн
05.09.2025 13:09 Відповісти
Янелох, ты не понял. }{уйло мечтает захватить всю Украину, после чего вступать в ЕС будет некому. А мАдяры хотят урвать Закарпатскую область, которую им подарил Гитлер в 1939 г. и считают, что они и так в ЕС, а с Закарпатьем впридачу там и останутся. Поэтому под Украиной и ЕС они с }{уйлом понимают совершенно разные вещи.
05.09.2025 13:09 Відповісти
Орбан для ***** виконує роль контрастного фону.
Щоб ***** таким упоротим не виглядало.
