Якщо вже навіть Путін не заперечує проти членства України в ЄС, то позиція Угорщини виглядає дивно, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський здивований тим, що Угорщина проти вступу України до ЄС, коли навіть диктатор Путін не заперечує проти цього.
Про це він сказав під час брифінгу з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нарешті ми чуємо сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки, але зараз це треба почути і деяким іншим великим друзям Росії в Європі. Якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини щодо кластерів в перемовинах виглядає дійсно дивно", - сказав президент.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що РФ нібито ніколи не заперечувала проти вступу України до ЄС.
