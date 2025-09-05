УКР
Новини
393 10

Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, а не після закінчення війни, - Зеленський

Гарантії безпеки для України. Що сказав Зеленський?

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості того, щоб гарантії безпеки для України почали працювати вже зараз, а не тільки після закінчення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час звернення до учасників міжнародного економічного форуму "Амброзетті".

Зеленський нагадав, що напередодні у Франції відбулося засідання коаліції охочих, на якому лідери 35 країн обговорили гарантії безпеки для України, 26 держав висловили готовність зробити свій реальний внесок.

"Це сильні країни, і Італія є однією з них. Президент Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь. Протягом найближчих тижнів ми обговоримо з кожною країною, що саме вони можуть зробити. І важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз – під час війни, а не тільки після її закінчення", - сказав президент.

За словами Зеленського, Трамп очікує на сильнішу Європу, з кращою координацією між європейськими державами та Сполученими Штатами.

Читайте: Стубб: Солдатів в Україну не відправлятимемо, але підтримку надамо

Автор: 

Зеленський Володимир (25372) гарантії безпеки (267)
А хто ж на Заході такий хвацький - шо зараз впишеться за Україну
показати весь коментар
05.09.2025 12:37 Відповісти
Здається забагато сьогодні Зеленського, а конкретного мало.
показати весь коментар
05.09.2025 12:38 Відповісти
- А можливо навпаки?
- Можливо, але гроші вперед.
показати весь коментар
05.09.2025 12:39 Відповісти
Володя хоче все і одразу!
Гроші 💰, гарантії безпеки, в ЄС і НАТО.
Але свої зобов'язання та вимоги від іноземних партнерів, як і вибори в Україні, Володя буде виконувати тільки після завершення війни 🤔
показати весь коментар
05.09.2025 12:40 Відповісти
А 37 безпекових угод за минулий рік уже усьо? Клепаєм нові гарантії? Це ж якийсь цирк на дроті. Зельоний лідор хоча б усвідомлює зміст того, що робить і говорить? Чи він постійно перебуває в невміняємому стані?
показати весь коментар
05.09.2025 12:41 Відповісти
з таким гарантом як ти війна закінчиться поразкою України! привіт баканову!
показати весь коментар
05.09.2025 12:42 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2025 12:44 Відповісти
Каже, наче війна закінчиться через 45 хвилин.
показати весь коментар
05.09.2025 12:44 Відповісти
притомні люди розуміють, що війна не закінчиться поки гарантії безпеки не почнуть працювати вже зараз
показати весь коментар
05.09.2025 12:47 Відповісти
Хорошо,что сегодня пятница,а не завтра,как вчера.Вот уже чепушило квартальное.
показати весь коментар
05.09.2025 13:07 Відповісти
 
 