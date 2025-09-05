Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, а не після закінчення війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості того, щоб гарантії безпеки для України почали працювати вже зараз, а не тільки після закінчення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час звернення до учасників міжнародного економічного форуму "Амброзетті".

Зеленський нагадав, що напередодні у Франції відбулося засідання коаліції охочих, на якому лідери 35 країн обговорили гарантії безпеки для України, 26 держав висловили готовність зробити свій реальний внесок.

"Це сильні країни, і Італія є однією з них. Президент Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь. Протягом найближчих тижнів ми обговоримо з кожною країною, що саме вони можуть зробити. І важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз – під час війни, а не тільки після її закінчення", - сказав президент.

За словами Зеленського, Трамп очікує на сильнішу Європу, з кращою координацією між європейськими державами та Сполученими Штатами.

