Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, а не після закінчення війни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості того, щоб гарантії безпеки для України почали працювати вже зараз, а не тільки після закінчення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час звернення до учасників міжнародного економічного форуму "Амброзетті".
Зеленський нагадав, що напередодні у Франції відбулося засідання коаліції охочих, на якому лідери 35 країн обговорили гарантії безпеки для України, 26 держав висловили готовність зробити свій реальний внесок.
"Це сильні країни, і Італія є однією з них. Президент Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь. Протягом найближчих тижнів ми обговоримо з кожною країною, що саме вони можуть зробити. І важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз – під час війни, а не тільки після її закінчення", - сказав президент.
За словами Зеленського, Трамп очікує на сильнішу Європу, з кращою координацією між європейськими державами та Сполученими Штатами.
- Можливо, але гроші вперед.
Гроші 💰, гарантії безпеки, в ЄС і НАТО.
Але свої зобов'язання та вимоги від іноземних партнерів, як і вибори в Україні, Володя буде виконувати тільки після завершення війни 🤔
притомні люди розуміють, що війна не закінчиться поки гарантії безпеки не почнуть працювати вже зараз