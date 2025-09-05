Стубб: Солдатів в Україну не відправлятимемо, але підтримку надамо

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що фінські військові не братимуть участі у бойових діях в Україні, однак країна розглядає інші форми підтримки.

Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі Стубб зазначив, що питання гарантій безпеки для України почнуть реалізовувати після досягнення перемир’я або укладення мирної угоди. За його словами, Фінляндія поки визначає конкретні шляхи своєї участі.

"Основна відповідальність за гарантії безпеки лежить на Україні та українській армії. Ми розмірковуємо, як можемо підтримати цих військових", - сказав президент.

Водночас він наголосив, що фінських солдатів на фронт відправляти не будуть: "Фінляндія так чи інакше братиме участь, коли прийде час".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська НАТО будуть законними цілями для РФ, якщо їх розмістять на території України, - Путін