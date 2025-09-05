УКР
Стубб: Солдатів в Україну не відправлятимемо, але підтримку надамо

Стуб про страх Путіна щодо зустрічі з Зеленським

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що фінські військові не братимуть участі у бойових діях в Україні, однак країна розглядає інші форми підтримки.

Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі Стубб зазначив, що питання гарантій безпеки для України почнуть реалізовувати після досягнення перемир’я або укладення мирної угоди. За його словами, Фінляндія поки визначає конкретні шляхи своєї участі.

"Основна відповідальність за гарантії безпеки лежить на Україні та українській армії. Ми розмірковуємо, як можемо підтримати цих військових", - сказав президент.

Водночас він наголосив, що фінських солдатів на фронт відправляти не будуть: "Фінляндія так чи інакше братиме участь, коли прийде час".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська НАТО будуть законними цілями для РФ, якщо їх розмістять на території України, - Путін

+4
Чмирі зливаються один поперед одного. Коаліція гівнюків.
05.09.2025 12:12 Відповісти
+3
Коаліція любителів побалакати
05.09.2025 12:06 Відповісти
+2
коли обговорюють разом то є 30 країн, які готові відправити власні війська. Коли запитують у кожної країни, то всі відмовляються - математичний феномен
05.09.2025 12:10 Відповісти
Коаліція любителів побалакати
05.09.2025 12:06 Відповісти
Ось ми і залишилися по суті самотні.
05.09.2025 12:06 Відповісти
Вони будуть потужно стояти поруч...зі стовбом з надписом "до України 1000км".
05.09.2025 12:14 Відповісти
В реальному світі не змінилося рівно нічого з 2014 року. А самообман - то вже особиста справа кожного і з реальністю спільного не має. Так що все окей.
05.09.2025 12:17 Відповісти
Такі собі "рішучі".
05.09.2025 12:08 Відповісти
коли обговорюють разом то є 30 країн, які готові відправити власні війська. Коли запитують у кожної країни, то всі відмовляються - математичний феномен
05.09.2025 12:10 Відповісти
В Україні те ж саме. Бажаючих перемоги - 100% населення. Бажаючих особисто вибороти її на полі бою - максимум 1 - 2.
05.09.2025 13:10 Відповісти
Чмирі зливаються один поперед одного. Коаліція гівнюків.
05.09.2025 12:12 Відповісти
Пожалійте вбогих, їм же невдовзі або на перевиховання згідно "традіціонних цєнностєй", або з даху головою вниз.
05.09.2025 12:42 Відповісти
Я ж кажу - дайте список, хто реально відправить, бо "рішучі" відвалюються один за одним.
05.09.2025 12:13 Відповісти
Який список? З Ліхтенштейну приїде медик у Львівську лікарню на консультацію. Та й досить.
05.09.2025 12:16 Відповісти
"На облік - стану. А воювати - не піду...я і так постраждалий .." Шаріков П.П.
05.09.2025 12:24 Відповісти
Вот а у нас еще кто-то гонит на ухылянтов а ведь они делают все тоже самое что еврокуколды куда Украина так стремится. То есть в диванов все за кордоны 91 а как в тцк сходить то шиш с маслом
05.09.2025 12:28 Відповісти
У нас, як і в Європі, багато хто цінує власне життя, і я русня, за п'ять мільйонів продаватись на м'ясо не збирається.
05.09.2025 12:35 Відповісти
Еволюція балаканини про гарантії:

- 120000 військових Заходу

- 25000 військових Заходу

- 20000 військових Заходу

- 10000 військових Заходу (зараз тут)

- 0 військових (завтра будемо тут)

- 2030 рік: Українці, дайте військових в Європу, скільки зможете
05.09.2025 12:31 Відповісти
Ви не встигаєте за розвитком подій) Останній пункт вже

Найнадійнішою гарантією безпеки для Європи є сильна українська армія, - Каллас Джерело: https://censor.net/ua/n3572137
05.09.2025 12:34 Відповісти
05.09.2025 12:32 Відповісти
З самого початку це фейк про відправку солдат. Хіба що затягнути війну на вигідний Европі час-то дієвий механізм.
05.09.2025 12:33 Відповісти
Так який же ідіот відправить своїх громадян у голі українськи поля на м'ясо для рюських дронів та КАБів. Ці всі розмови про гарантії нагадують оті розмови про гарантії 24 року - 90 країн гарантів безпеки - і шо - а нічого, крім того шо гнида на останній квартал 24 року взагалі зняв всі кошти бюджету з ЗСУ та відправив на велике будівництво - а шо, вже була перемога. Тіки потім прийшлось всі кошти повертати, в аварійному стані. Повернули, але далеко не всі. Ось таких під....ів обрала українська більшість.
05.09.2025 12:45 Відповісти
Курить не брошу, но пить не перестану.
05.09.2025 13:03 Відповісти
 
 