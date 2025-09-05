Стубб: Солдат в Украину отправлять не будем, но поддержку окажем

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что финские военные не будут участвовать в боевых действиях в Украине, однако страна рассматривает другие формы поддержки.

Во время встречи "Коалиции желающих" в Париже Стубб отметил, что вопрос гарантий безопасности для Украины начнут реализовывать после достижения перемирия или заключения мирного соглашения. По его словам, Финляндия пока определяет конкретные пути своего участия.

"Основная ответственность за гарантии безопасности лежит на Украине и украинской армии. Мы размышляем, как можем поддержать этих военных", - сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что финских солдат на фронт отправлять не будут: "Финляндия так или иначе будет участвовать, когда придет время".

