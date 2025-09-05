РУС
Стубб: Солдат в Украину отправлять не будем, но поддержку окажем

Стуб о страхе Путина перед встречей с Зеленским

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что финские военные не будут участвовать в боевых действиях в Украине, однако страна рассматривает другие формы поддержки.

Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.

Во время встречи "Коалиции желающих" в Париже Стубб отметил, что вопрос гарантий безопасности для Украины начнут реализовывать после достижения перемирия или заключения мирного соглашения. По его словам, Финляндия пока определяет конкретные пути своего участия.

"Основная ответственность за гарантии безопасности лежит на Украине и украинской армии. Мы размышляем, как можем поддержать этих военных", - сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что финских солдат на фронт отправлять не будут: "Финляндия так или иначе будет участвовать, когда придет время".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска НАТО будут законными целями для РФ, если их разместят на территории Украины, - Путин

миротворцы (1231) Стубб Александр (115) гарантии безопасности (266)
+4
Чмирі зливаються один поперед одного. Коаліція гівнюків.
05.09.2025 12:12 Ответить
+3
Коаліція любителів побалакати
05.09.2025 12:06 Ответить
+2
коли обговорюють разом то є 30 країн, які готові відправити власні війська. Коли запитують у кожної країни, то всі відмовляються - математичний феномен
05.09.2025 12:10 Ответить
Ось ми і залишилися по суті самотні.
05.09.2025 12:06 Ответить
Вони будуть потужно стояти поруч...зі стовбом з надписом "до України 1000км".
05.09.2025 12:14 Ответить
В реальному світі не змінилося рівно нічого з 2014 року. А самообман - то вже особиста справа кожного і з реальністю спільного не має. Так що все окей.
05.09.2025 12:17 Ответить
Такі собі "рішучі".
05.09.2025 12:08 Ответить
коли обговорюють разом то є 30 країн, які готові відправити власні війська. Коли запитують у кожної країни, то всі відмовляються - математичний феномен
05.09.2025 12:10 Ответить
В Україні те ж саме. Бажаючих перемоги - 100% населення. Бажаючих особисто вибороти її на полі бою - максимум 1 - 2.
05.09.2025 13:10 Ответить
Пожалійте вбогих, їм же невдовзі або на перевиховання згідно "традіціонних цєнностєй", або з даху головою вниз.
05.09.2025 12:42 Ответить
Я ж кажу - дайте список, хто реально відправить, бо "рішучі" відвалюються один за одним.
05.09.2025 12:13 Ответить
Який список? З Ліхтенштейну приїде медик у Львівську лікарню на консультацію. Та й досить.
05.09.2025 12:16 Ответить
"На облік - стану. А воювати - не піду...я і так постраждалий .." Шаріков П.П.
05.09.2025 12:24 Ответить
Вот а у нас еще кто-то гонит на ухылянтов а ведь они делают все тоже самое что еврокуколды куда Украина так стремится. То есть в диванов все за кордоны 91 а как в тцк сходить то шиш с маслом
05.09.2025 12:28 Ответить
У нас, як і в Європі, багато хто цінує власне життя, і я русня, за п'ять мільйонів продаватись на м'ясо не збирається.
05.09.2025 12:35 Ответить
Еволюція балаканини про гарантії:

- 120000 військових Заходу

- 25000 військових Заходу

- 20000 військових Заходу

- 10000 військових Заходу (зараз тут)

- 0 військових (завтра будемо тут)

- 2030 рік: Українці, дайте військових в Європу, скільки зможете
05.09.2025 12:31 Ответить
Ви не встигаєте за розвитком подій) Останній пункт вже

Найнадійнішою гарантією безпеки для Європи є сильна українська армія, - Каллас Джерело: https://censor.net/ua/n3572137
05.09.2025 12:34 Ответить
05.09.2025 12:32 Ответить
З самого початку це фейк про відправку солдат. Хіба що затягнути війну на вигідний Европі час-то дієвий механізм.
05.09.2025 12:33 Ответить
Так який же ідіот відправить своїх громадян у голі українськи поля на м'ясо для рюських дронів та КАБів. Ці всі розмови про гарантії нагадують оті розмови про гарантії 24 року - 90 країн гарантів безпеки - і шо - а нічого, крім того шо гнида на останній квартал 24 року взагалі зняв всі кошти бюджету з ЗСУ та відправив на велике будівництво - а шо, вже була перемога. Тіки потім прийшлось всі кошти повертати, в аварійному стані. Повернули, але далеко не всі. Ось таких під....ів обрала українська більшість.
05.09.2025 12:45 Ответить
Курить не брошу, но пить не перестану.
05.09.2025 13:03 Ответить
 
 