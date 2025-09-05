РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9696 посетителей онлайн
Новости Иностранные военные в Украине Гарантии безопасности для Украины
4 366 55

Войска НАТО будут законными целями для РФ, если их разместят на территории Украины, - Путин

Путин снова угрожает НАТО. Называет войска законной целью

Кремлевский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможность размещения войск НАТО на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

Об этом он заявил, выступая на Восточном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам диктатора, войска НАТО "будут законными целями" для армии РФ, если появятся на территории Украины.

Путин сказал, что Россия будет уважать гарантии безопасности, однако их следует выработать и для России, и для Украины.

Также читайте: Гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России, - Песков

Автор: 

НАТО (10284) путин владимир (32150) гарантии безопасности (266)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
щас дітлахи з Європи обісруться
показать весь комментарий
05.09.2025 09:20 Ответить
+26
РАШИСТСЬКІ ОКУПАЦІЙНІ ВБИВЦІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.ВЖЕ ДАВНО МАЛИ БУТИ ЗАКОННИМИ ЦІЛЯМИ ДЛЯ ВІЙСК НАТО.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:21 Ответить
+16
Вже обісралася Польща ,Італія ... Стійко тримають стрій країни Балтії .
показать весь комментарий
05.09.2025 09:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щас дітлахи з Європи обісруться
показать весь комментарий
05.09.2025 09:20 Ответить
Вже обісралася Польща ,Італія ... Стійко тримають стрій країни Балтії .
показать весь комментарий
05.09.2025 09:24 Ответить
А ще Великобританія!
показать весь комментарий
05.09.2025 10:20 Ответить
ніхто в Україну не направлятиме ніякі війська, *********** для піару можна що завгодно, але цього не буде, ніхто за нас там воювати не стане крім колумбійських добровольців
показать весь комментарий
05.09.2025 09:52 Ответить
НАТО шось відповість? - рішучість буде?
показать весь комментарий
05.09.2025 09:21 Ответить
Буде коаліція охочих отказників
показать весь комментарий
05.09.2025 09:27 Ответить
Закуплять памперси...
показать весь комментарий
05.09.2025 09:29 Ответить
Естественно, скажут что Украине впринципе даже и инструкторы на западе страны не нужны, так как эскалация и все такое, лучше мы просто будем по капельке оружие поставлять без контингента
показать весь комментарий
05.09.2025 10:41 Ответить
РАШИСТСЬКІ ОКУПАЦІЙНІ ВБИВЦІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.ВЖЕ ДАВНО МАЛИ БУТИ ЗАКОННИМИ ЦІЛЯМИ ДЛЯ ВІЙСК НАТО.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:21 Ответить
Яке ж воно кончене...
показать весь комментарий
05.09.2025 09:22 Ответить
Зайшов з козирі
показать весь комментарий
05.09.2025 09:22 Ответить
Так і бачу як іноземні легіонери тікають у СЗЧ
показать весь комментарий
05.09.2025 09:28 Ответить
законник...тля...
показать весь комментарий
05.09.2025 09:23 Ответить
Та до сраки ці усі плани. Треба в'їбати ньюкліар вепонс по москвобаду та ленінґраду. Родичей троха шкода буде, але ціною життів сотні тисяч жітелів Хірошіми і Наґасакі Америка сбереґла сотні тисяч життів своїх виборців та платників податків. Ото були стратеґі.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:26 Ответить
Одне зауваження, Японські фашисти тоді могла відповісти абсолютно нічим. А російські фашисти можуть запустити ядерку у зворотньому напрямку.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:32 Ответить
Послє міра?)
показать весь комментарий
05.09.2025 09:27 Ответить
Та здохни рашиська мерзота ,ти варвар 150 років житти зібрався ні **** тобі надовго залишилось і будеш ти навіки проклятий українським народом ,а огидний "русский мир" буде на звалищі історії ,ти хотів ввійти в історію ти ввійшов як найкривавіший терорист ,убивця сотень тисяч українців ,варвар який боїтся за свою шкуру і нікчемна труслива істота.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:27 Ответить
Двойніка ***** ФСБшники хоч 300 років кацапам можуть показувати зі словами як прекрасна совєтська медицина, але лише для обраних ****** та їх **************
показать весь комментарий
05.09.2025 09:29 Ответить
В Другій Світовій антигітлерівська коаліція працювала. В третій немає коаліції,\. Нотомість маємо багато "заклопотаних спікерів" які сподіваються на "чарівну паличку Гарі Потера"...
показать весь комментарий
05.09.2025 09:28 Ответить
Недовійська па-раші теж будуть законними цілями для військ НАТО.Україна,тим паче гарно прорідила їх Па-раша не здатна воювати,вона здатна тільки бомбити за відсутності ППО у обороняючої сторони Гівно,а не армія.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:28 Ответить
Цікаво а якої категорії в якості цілей війська НАТО наприклад в країнах Балтії? Чи у Фінляндії? Незаконні ?***** просто сидить на повному чємодані та повітря напрягає знаючи що у західних куколдів відразу штанці помокріють.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:38 Ответить
Ось на подібному дешевому блефі кацапи і розводять західних сцикунів роками. А ті ведуться.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:29 Ответить
З переляку, за свою шкуру, ****** прилюдно гадить мимо чемодану!
А Трамп, йому усіляко допомагає, як батрак за гроші КДБ після банкроств, які тепер, треба відпрацьовувати, аж до смерті обох!
показать весь комментарий
05.09.2025 09:32 Ответить
Чмо вже натівцям погрожує, поки ті соплі жують.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:33 Ответить
У фільмі "Піаніст" на перших хвилинах, коли Варшаву вже німці бомбардують, євреї слухають радіо, по якому "французи й англійці вже наступають, скоро німцям капець". Ну й радіють євреї, радіють, Європа з нами і все таке.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:34 Ответить
Й як кінцівка, виграв гитлер..... отож й хутлером**************) те саме буде.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:13 Ответить
Іншими словами, на жодні гарантії безпеки для України ***** не погодиться. Він погодиться максимум на переведення війни в т.зв. "конфлікт низької інтенсиності", щоб через деякий час знову напасти.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:36 Ответить
Ага, ми це вже чули, що надаючи зброю Україні, еуропейські країни автоматично стають учасником війни. Ну і що? Ядерку на Париж та Лондон скинули?
показать весь комментарий
05.09.2025 09:38 Ответить
Слухати кремлівського словоблуда і кровожадного вбивцю,
взагалі , не бажано , так як це психічно - хворий виродок !!
Здохни , падаль кремлівська та дай спокій вільній Україні !!
показать весь комментарий
05.09.2025 09:40 Ответить
Пыня ще не збагнув, що тим вiн вiдкрие для НАТО оперативний простiр для дiй.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:44 Ответить
для войск нато закона цель бить по кацапии - палка то имеет 2 конца - ху -ло забыло об этом
показать весь комментарий
05.09.2025 09:41 Ответить
За 3-4 дня...
показать весь комментарий
05.09.2025 09:44 Ответить
Коаліція "опущених" онаністів
показать весь комментарий
05.09.2025 09:48 Ответить
Маленький гном, уже чувствует себя хозяином Украины.
Смежно... и печалъно.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:50 Ответить
гарантії безпеки, проте їх варто виробити і для Росії
--------------------------------------------------------------------------
Забирай все свое войско назад в россию, строй по границе с Украиной забор, ежи суровикина, рой противотанковые рвы и минируй.
Все это будет намного дешевле, чем вести войну.
На территорию от Дальнего Востока до Урала приглашай войска китая, а от Урала до Белоруссии - корейцев.
Китайцы заодно газифицируют тебе всю Сибирь и Дальний Восток.
Вот и будет тебе счастье и безопасность.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:52 Ответить
Фатерлянду буде торба якшо буде мир з кацапами. Мудрий нарід вибере зешмарклю на друґий термін, баґато хто буде проти, зброя у людей е, боятися нема коґо, і пішла жара.А кацап тікі чекае, бо він вже не дурний. Тому зара треба і остаточно.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:54 Ответить
In Trump I trust.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:05 Ответить
Карлик!!! Та ти вже більше трьох років з Україною собі не можеш дати ради, а ти зібрався з цілою Європою воювати? Чим? Лаптями?!
показать весь комментарий
05.09.2025 09:55 Ответить
Україна захопила частину рф, а путін побоявся навіть військовий стан вводити, хоча до цього його зобов'язувала їх конституція. Граніци рассіі ніпрікаснавєнниє...
показать весь комментарий
05.09.2025 09:57 Ответить
Тому що "курська операція" це операція фсб. Вдала операція
показать весь комментарий
05.09.2025 10:07 Ответить
ху#ло їх переодично лякає, нічого нового.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:00 Ответить
Складається стійке враження, що ЄС, путін і зе-чмоня грають в одну виставу. І там інтереси України та українців не враховуються
показать весь комментарий
05.09.2025 10:06 Ответить
А Українці самі, колись враховували свої інтереси? Може коли армію свою роззброювали, чи зрадників на керівництво в державі обирали?
показать весь комментарий
05.09.2025 10:12 Ответить
Ну що поговорили з ******? Хто ще чекає миру від ***** і Тампона? Хтось вірить що коаліція стурбованих і неспроможних захистить Україну?
показать весь комментарий
05.09.2025 10:07 Ответить
Спасєніє утопаючих, справа рук самих утопаючих, а ви це тільки зрозуміли?
показать весь комментарий
05.09.2025 10:13 Ответить
Їбаште щодня фламінгами по рашистських НПЗ і ТЕС і через місяць ***** приповзе просити миру.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:10 Ответить
Нє, нє, нє. Оголосить про героїчне закінчення сво, про виконання всєх паставлєних задачь і поповзе восвоясі як совєцькі війська з Афганістану в 1989 році. А через два роки колос на глиняних ногах рухнув продовжуючи махати кулачком Заходу: ви же сматрітє тааам, маджахєдав нє паддержівайтєєєєєєєє....
показать весь комментарий
05.09.2025 10:36 Ответить
По какому закону?!
показать весь комментарий
05.09.2025 10:11 Ответить
як на мене сама дієва гарантія для раши це гарантія повибивати їй всі зуби якщо кудись суне своє рило....
показать весь комментарий
05.09.2025 10:17 Ответить
Та обісреться він по підрозділам НАТО стріляти.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:22 Ответить
Так ти ж ***** раніше казав шо вже давно воюєш з військами НАТО в Україні?
показать весь комментарий
05.09.2025 10:23 Ответить
Бази НАТО на арендованій землі атаковані ******. Ця арендна земля на якій розташована база, під час аренди (дивитись договір) НАТО. Напад на НАТО? *****, йди морозь свого коня.
Піzдить. Що би всі боялись. Воно ще думає, що друга армія світу. Так, але глибоко в дупі.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:24 Ответить
Після такої заяви пуйло для НАТО стає законною цілью?
показать весь комментарий
05.09.2025 10:31 Ответить
Нема потреби лякати їх. Вони й так обпіс...ні..
показать весь комментарий
05.09.2025 10:36 Ответить
Тоді, для них ху....лостан теж.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:42 Ответить
 
 