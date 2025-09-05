Войска НАТО будут законными целями для РФ, если их разместят на территории Украины, - Путин
Кремлевский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможность размещения войск НАТО на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
Об этом он заявил, выступая на Восточном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По словам диктатора, войска НАТО "будут законными целями" для армии РФ, если появятся на территории Украины.
Путин сказал, что Россия будет уважать гарантии безопасности, однако их следует выработать и для России, и для Украины.
А Трамп, йому усіляко допомагає, як батрак за гроші КДБ після банкроств, які тепер, треба відпрацьовувати, аж до смерті обох!
взагалі , не бажано , так як це психічно - хворий виродок !!
Здохни , падаль кремлівська та дай спокій вільній Україні !!
Смежно... и печалъно.
Забирай все свое войско назад в россию, строй по границе с Украиной забор, ежи суровикина, рой противотанковые рвы и минируй.
Все это будет намного дешевле, чем вести войну.
На территорию от Дальнего Востока до Урала приглашай войска китая, а от Урала до Белоруссии - корейцев.
Китайцы заодно газифицируют тебе всю Сибирь и Дальний Восток.
Вот и будет тебе счастье и безопасность.
Піzдить. Що би всі боялись. Воно ще думає, що друга армія світу. Так, але глибоко в дупі.