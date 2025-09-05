Войска НАТО будут законными целями для РФ, если их разместят на территории Украины, - Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможность размещения войск НАТО на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

Об этом он заявил, выступая на Восточном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам диктатора, войска НАТО "будут законными целями" для армии РФ, если появятся на территории Украины.

Путин сказал, что Россия будет уважать гарантии безопасности, однако их следует выработать и для России, и для Украины.

Также читайте: Гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России, - Песков