Гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России, - Песков

В Кремле заявили, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Украине, так и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Так, Песков в очередной раз заговорил о "первопричинах" и "втягивании Украины в НАТО".

"Что было одной из первопричин этого "конфликта"? Это когда начали нарушаться основы гарантий для нашей страны", - заявил Песков.

По его словам, во время урегулирования гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России.

"Гарантии безопасности Украине не могут обеспечивать иностранные военные контингенты, это не устроит Россию", - добавил он.

