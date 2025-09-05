Гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России, - Песков
В Кремле заявили, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Украине, так и России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Так, Песков в очередной раз заговорил о "первопричинах" и "втягивании Украины в НАТО".
"Что было одной из первопричин этого "конфликта"? Это когда начали нарушаться основы гарантий для нашей страны", - заявил Песков.
По его словам, во время урегулирования гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России.
"Гарантии безопасности Украине не могут обеспечивать иностранные военные контингенты, это не устроит Россию", - добавил он.
Це не "казковий довбойопизм" а агресивне нав'язування своїх умов.
Треба навчитися правильно сприймати реальність .
- їм треба гарантії що їх не притягнуть до суду
- ʼм треба гарантії що їх злочини забудуть
- їм треба гарантії що окуповані землі їм лишать
В світі вступив у силу закон джунглів - хто сильніший той і правий
Поки Трамп не домовиться з Сі, гарантій безпеки ніхто не отримає.
Саміт і парад у Китаї дають Сі і Путіну можливість продемонструвати: їхній союз живий, сильний і стійкий.
@Did__Pihto
·
21 год
Зверніть увагу на "нам сказали пройдете рейдом, захватите города, по жилым домам не стрелять, все договорено"
Пам'ятаєте, як зе і його слуги говорили на початку вторгнення "залишайтеся вдома, це саме безпечне місце, мирне населення не є ціллю російських військ"?
Пазл склався...
І тим більше гарантії не працюють, коли хтось з "гарантів безпеки" сам починає агресію або є союзником агресора.
Британсько-французькі гарантії для Польщі (1939)
Польща, на відміну від Чехословаччини, отримала гарантії безпеки від Великої Британії та Франції одразу після поглинання чехів німцями.
31 березня 1939 року британський прем'єр Невілл Чемберлен оголосив у Палаті громад про гарантії незалежності Польщі. Франція, яка мала з поляками договір про союз ще з 1921 року, приєдналася до цих гарантій.
Угоди передбачали військову допомогу Польщі у разі агресії проти неї зі сторони Німеччини.
Власне, безпековий пакт про ненапад у Варшави був і з Берліном ще з 1934 року - строком на десять років. Але у квітні 1939 року Адольф Гітлер односторонньо розірвав його, пояснивши це військовим союзом поляків з англійцями та французами.
Коли 1 вересня 1939 року німці вторглися у Польщу, Британія та Франція справді оголосили війну Німеччині, хоча їм і знадобилося для цього три дні.
"Судячи з усього, Гітлер майже до самого початку світової війни був переконаний - західні демократії не вступлять у війну, не оголосять проти нього війни або ж принаймні ніяк йому не зашкодять".
Британсько-французька військова допомога полякам виявилася обмеженою.
Британія вдалася до неефективних авіанальотів на німецькі порти та міста. А Франція провела 7 вересня скоріше символічний Саарський наступ на німців, який згорнули за місяць через втрати.
Той період увійшов у історію як "Дивна війна" - коли війна ніби й оголошена, але активних бойових дій на суходолі немає.
Однак все ж безпекові гарантії для Польщі - це той випадок, коли гаранти дотрималися своїх обіцянок й оголосили війну агресору.
Хоча це і був більше політичний крок, який ніяк не допоміг Польщі.