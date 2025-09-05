РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9696 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
3 500 57

Гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России, - Песков

Песков о гарантиях безопасности

В Кремле заявили, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Украине, так и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Так, Песков в очередной раз заговорил о "первопричинах" и "втягивании Украины в НАТО".

"Что было одной из первопричин этого "конфликта"? Это когда начали нарушаться основы гарантий для нашей страны", - заявил Песков.

Также читайте: Членство Украины в ЕС является отдельным пунктом гарантий безопасности, - Зеленский

По его словам, во время урегулирования гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России.

"Гарантии безопасности Украине не могут обеспечивать иностранные военные контингенты, это не устроит Россию", - добавил он.

Также читайте: Макрон о гарантиях безопасности: 26 стран готовы прислать войска в Украину или поддержать их

Автор: 

Песков Дмитрий (1993) гарантии безопасности (266)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
- Гарантії безпеки повинні бути надані не тіоьки жертві а і мені - сказав у суді гвалтівник-вбивця.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:42 Ответить
+17
показать весь комментарий
05.09.2025 07:41 Ответить
+10
*******! - до рашки хтось дойобується?
показать весь комментарий
05.09.2025 07:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*******! - до рашки хтось дойобується?
показать весь комментарий
05.09.2025 07:40 Ответить
Там Китай вже піврашки загарбав. А вони про гарантії згадали.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:43 Ответить
То їх діла - мабуть скоро укладуть договір про стратегічне партнерство і все устаканиться
показать весь комментарий
05.09.2025 07:48 Ответить
Так треба надати, до Уралу, а там хай Китай на себе обов'язок бере
показать весь комментарий
05.09.2025 09:34 Ответить
В їхній реальності так. Навкруги вороги. Це алібі для геноциду українців.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:45 Ответить
О, унітазна щітка обізвалася. Тобі ще гарантії безпеки треба? Щоб заводіки нафтопереробні не вибухали?
показать весь комментарий
05.09.2025 07:40 Ответить
Саме так. ***** тут напередодні жабі фіцо жалілося, як довго вони "тєррор украінцев терпєлі (маючи на увазі удари по нпз) і вот началі отвечать (ракетами та шахедами по мирних, в-основному)". Цей виродок мовчить, скільки вони ще з 22-го року знищили у нас об'єктів генерації та розподільчих станцій і скільки уся Україна по півдоби щодня сиділа без світла, а на вулицях біля будинків торохкотіли генератори. Мовчить також про те, що на державних телеканалах ще у 22-му пропагандони типу соловйова, мардана, гаспаряна з усякими алкогенералами гурульовими аж оргазми ловили у студіях від ударів по нашій генерації та у відкриту верещали "надо ісчо ! щоб хахли там месяцами без свєта сіделі і капітулировалі ілі в європу бєжалі". А зараз підари роблять вигляд що нічого такого не було, і вони "долго тєрпєлі".
показать весь комментарий
05.09.2025 09:06 Ответить
Типова для них поведінка. Нахабно брехати, сподіваючись на тупість, забудькуватість або невігластво західних політиків.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:11 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 07:41 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 07:41 Ответить
- Гарантії безпеки повинні бути надані не тіоьки жертві а і мені - сказав у суді гвалтівник-вбивця.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:42 Ответить
Так у кацапів "покровителі" - китайці... От хай вони їм "гарантії" і надають...
показать весь комментарий
05.09.2025 08:44 Ответить
Агресор вимагає гарантій безпеки. Це шось нове.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:42 Ответить
Це клініка.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:22 Ответить
Це тактика кацапів. І вона, враховуючи сцикливість заходу, реально діє.
Це не "казковий довбойопизм" а агресивне нав'язування своїх умов.
Треба навчитися правильно сприймати реальність .
показать весь комментарий
05.09.2025 08:46 Ответить
Пішов на хер,придурок.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:43 Ответить
Добре, тоді доведеться ввести війська НАТО і в Україну, і в росію.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:47 Ответить
Перекладу з їхньої на людську

- їм треба гарантії що їх не притягнуть до суду
- ʼм треба гарантії що їх злочини забудуть
- їм треба гарантії що окуповані землі їм лишать
показать весь комментарий
05.09.2025 07:52 Ответить
путін їздив з поклоном до жовтопикого Сі Піздіня. Сі Піздінь наказав продовжувати війну. Жовтопикі комуняки основні бенефіціари цієї війни, хоч розвязали їх кацапи
показать весь комментарий
05.09.2025 07:54 Ответить
гарантією безпеки для ********** буде їх повна ізоляція за порєбріком. І нехай собі розвиваються як можуть, але репарації Україні мають бути виплачені.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:55 Ответить
Єдина надійна гарантія безпеки для росії - це її зникнення.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:57 Ответить
Гарантії безпеки вимагає ядерна держава-агресор.
В світі вступив у силу закон джунглів - хто сильніший той і правий
показать весь комментарий
05.09.2025 07:57 Ответить
Сі показує, що готовий переписати правила глобальної гри.
Поки Трамп не домовиться з Сі, гарантій безпеки ніхто не отримає.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:58 Ответить
Китай спокійно купує російську нафту, не стикаючись із санкціями, на відміну від Індії.
Саміт і парад у Китаї дають Сі і Путіну можливість продемонструвати: їхній союз живий, сильний і стійкий.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:03 Ответить
цього хтось не знав без параду ?
показать весь комментарий
05.09.2025 08:30 Ответить
путінська криза в дії - включили "дурака" так, що вже самі повірили в свою незахищенність від України і від НАТО...
показать весь комментарий
05.09.2025 07:58 Ответить
Що б приховати свої злочини побільше цинізму і брехні ,яких гарантій потребує рашиський режим ?
показать весь комментарий
05.09.2025 08:02 Ответить
Chahlik Nevmiruschiy
@Did__Pihto
·
21 год
Зверніть увагу на "нам сказали пройдете рейдом, захватите города, по жилым домам не стрелять, все договорено"
Пам'ятаєте, як зе і його слуги говорили на початку вторгнення "залишайтеся вдома, це саме безпечне місце, мирне населення не є ціллю російських військ"?
Пазл склався...
показать весь комментарий
05.09.2025 08:03 Ответить
https://x.com/Did__Pihto/status/1963506727761940886
показать весь комментарий
05.09.2025 08:22 Ответить
Не влаштовує, то давіться своїм лайном. Когось це має цікавити
показать весь комментарий
05.09.2025 08:10 Ответить
Країна- терорист номер 1 вимагає собі гарантій безпеки. Зараз ...
показать весь комментарий
05.09.2025 08:13 Ответить
Україна їх точно не надасть , а інші як і кацапські рівняються до туалетного паперу, он зельоне їх десятками понапідписувало , колекціонер дрюшин .Так що цапи і не надійтесь , здавайтесь зараз, годі носом пузирі пускати.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:14 Ответить
I яка тодi з цапорылii - друга армiя свiту, якщо выканючивают себе гарантий? чьортi що, ще й з боку бантик. Если по понятиям, гасить всем миром козлостан до потери пульса за то, что тот незаконно присвоил себе военное величие.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:16 Ответить
А нам до сраки що там не влаштовує московію.....
показать весь комментарий
05.09.2025 08:17 Ответить
Так Китай, Іран хай надають, КНДР вже надала - хто ж проти. Ніхто не проти, щоб вони свої війська в рашку заводили. Працюйте над цим і буде вам щастя.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:18 Ответить
Eфективність гарантій безпеки залежить від готовності держав-гарантів їх виконувати.

І тим більше гарантії не працюють, коли хтось з "гарантів безпеки" сам починає агресію або є союзником агресора.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:23 Ответить
BBC

Британсько-французькі гарантії для Польщі (1939)

Польща, на відміну від Чехословаччини, отримала гарантії безпеки від Великої Британії та Франції одразу після поглинання чехів німцями.

31 березня 1939 року британський прем'єр Невілл Чемберлен оголосив у Палаті громад про гарантії незалежності Польщі. Франція, яка мала з поляками договір про союз ще з 1921 року, приєдналася до цих гарантій.

Угоди передбачали військову допомогу Польщі у разі агресії проти неї зі сторони Німеччини.

Власне, безпековий пакт про ненапад у Варшави був і з Берліном ще з 1934 року - строком на десять років. Але у квітні 1939 року Адольф Гітлер односторонньо розірвав його, пояснивши це військовим союзом поляків з англійцями та французами.

Коли 1 вересня 1939 року німці вторглися у Польщу, Британія та Франція справді оголосили війну Німеччині, хоча їм і знадобилося для цього три дні.

"Судячи з усього, Гітлер майже до самого початку світової війни був переконаний - західні демократії не вступлять у війну, не оголосять проти нього війни або ж принаймні ніяк йому не зашкодять".

Британсько-французька військова допомога полякам виявилася обмеженою.

Британія вдалася до неефективних авіанальотів на німецькі порти та міста. А Франція провела 7 вересня скоріше символічний Саарський наступ на німців, який згорнули за місяць через втрати.

Той період увійшов у історію як "Дивна війна" - коли війна ніби й оголошена, але активних бойових дій на суходолі немає.

Однак все ж безпекові гарантії для Польщі - це той випадок, коли гаранти дотрималися своїх обіцянок й оголосили війну агресору.

Хоча це і був більше політичний крок, який ніяк не допоміг Польщі.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:27 Ответить
Вмовили, Україна виступить гарантом безпеки РФ! Перевозіть нам на зберігання ядерну зброю.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:24 Ответить
Навіщо психам гарантії? Їм тільки рубаху з рукавами позаду!
показать весь комментарий
05.09.2025 08:25 Ответить
Це просто пздц. Буде смішно коли рижий обмудок Тампон запропонує взяти Сосію в НАТО
показать весь комментарий
05.09.2025 08:25 Ответить
Возьмите уже рф в нато и она будет первой кто голосовать за Украину в нато. Все будут довольные Украина в нато , рф в одной организации с Украиной как они и мечтали (правда называется нато а не ссср 2 но то уже детали)
показать весь комментарий
05.09.2025 08:25 Ответить
У ********* другий ядерний арсенал в світі, з десяток ПЛАРБ, мобільні комплекси типу "Тополь" та, зрештою, право вето в ООН, а вона ще якихось доб гарантій хоче.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:37 Ответить
Старий кремлівський підар,чому ти не напав на країни Балтіки,коли вони вступили в НАТО,вони ж граничать з твоею паРашею???????
показать весь комментарий
05.09.2025 08:41 Ответить
Чому ви причепилися до пинi. Там же все так однозначно. хутiн пуй всiма фiбрами вiдчувае, що балтiю вiн вiзьме за пiв дня стройового кроку, тому в балтii вiн не бачить нiяких небезпек.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:03 Ответить
У кацапів є ядерна зброя,чому Китай у якого вона також є,не від кого не потребує ніяких "гарантій безпеки"? А тому, що оце все що мелять кацапи,є ніщо інше як цинічне лайно.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:45 Ответить
Ніхто не надасть таких гарантій, як Україна. Зайде ЗСУ. Мир і спокій. Вибори президента
показать весь комментарий
05.09.2025 08:51 Ответить
І виберете Зеленського. Копалини під наш контроль.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:56 Ответить
Що це сталося з туалетним йоршиком, адже в будапештських гарантiях цапорылiя хорохорилася надавати гарантii тока нам. Так що, лэтс гоу (ту форвард) виконувати першi гарантii, тодi другi не ************.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:56 Ответить
В Гаазі, на лаві підсудних тобі з ****** гарантії нададуть
показать весь комментарий
05.09.2025 08:58 Ответить
як риторика у свинособак помінялась: 22 рік - Київ за 3 дні, 25 рік - рашці потрібні гарантії від нападу України. обісрались лапті по повній.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:11 Ответить
Всі москалі - психічно хвора падлюка! Козлостан підлягає знищенню!
показать весь комментарий
05.09.2025 09:11 Ответить
Я щось пропустив? Кацапи відмовляються від ядерної зброї? Нахіба їм гарантії?
показать весь комментарий
05.09.2025 09:15 Ответить
 
 