Членство Украины в ЕС является отдельным пунктом гарантий безопасности, - Зеленский
Членство Украины в ЕС является отдельным пунктом гарантий безопасности.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Прежде всего, среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе, для нас это обязательные экономические гарантии безопасности, и политические, и экономические, и геополитические. Поэтому в нашем подходе к гарантиям безопасности это важный пункт, который вынесен в отдельный пункт", - заявил Зеленский.
А ще губозакаточну машинку.
А ще, відсутність твого кодла, разом з тобою при владі, також є своєрідною гарантією безпеки для України в цілому.
Тим більше, з прокацапськими урядами в Угорщині й Словаччині, членства в ЄС нам не бачити.