РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9607 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности от НАТО Гарантии безопасности для Украины
622 13

Членство Украины в ЕС является отдельным пунктом гарантий безопасности, - Зеленский

зеленський

Членство Украины в ЕС является отдельным пунктом гарантий безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Прежде всего, среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе, для нас это обязательные экономические гарантии безопасности, и политические, и экономические, и геополитические. Поэтому в нашем подходе к гарантиям безопасности это важный пункт, который вынесен в отдельный пункт", - заявил Зеленский.

Читайте: Украина выполнила все свои обязательства на пути в ЕС, мы полностью готовы к открытию первого переговорного кластера, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21814) членство в ЕС (1131) гарантии безопасности (255)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А ще в "гарантії безпеки" впиши трильйон євро, своє вічне президенство та кріпосне право в україні.
А ще губозакаточну машинку.
показать весь комментарий
04.09.2025 19:47 Ответить
+2
показать весь комментарий
04.09.2025 19:47 Ответить
+2
Саме так!!!
А ще, відсутність твого кодла, разом з тобою при владі, також є своєрідною гарантією безпеки для України в цілому.
показать весь комментарий
04.09.2025 19:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ще в "гарантії безпеки" впиши трильйон євро, своє вічне президенство та кріпосне право в україні.
А ще губозакаточну машинку.
показать весь комментарий
04.09.2025 19:47 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 19:47 Ответить
Саме так!!!
А ще, відсутність твого кодла, разом з тобою при владі, також є своєрідною гарантією безпеки для України в цілому.
показать весь комментарий
04.09.2025 19:50 Ответить
Членство України в ЄС це піар який був роздутий попередньою владою.
показать весь комментарий
04.09.2025 19:52 Ответить
Януковичем?
показать весь комментарий
04.09.2025 20:08 Ответить
Членство в ЄС і твоїм братам по корупції одразу загальна камера СІЗО звісно без виду на море..
показать весь комментарий
04.09.2025 19:52 Ответить
И каждому по 4000 долларов...)
показать весь комментарий
04.09.2025 19:58 Ответить
Нам пообіцяють ВСЕ, аби ми підписали мир. Потім не буде НІЧОГО. Це не пророцтво, це простий факт: ніхто за нас воювати реально не буде. Навіть зараз CNN задається питанням, а чи буде США захищати Балтію, вдруг чого.....
показать весь комментарий
04.09.2025 20:00 Ответить
Програюча сторона ставить умови тим, хто ії утримує і без підтримки завалиться за кілька місяців. Смішно.
показать весь комментарий
04.09.2025 20:07 Ответить
Як членство в ЄС завадить військовій агресії? Це ж не НАТО.

Тим більше, з прокацапськими урядами в Угорщині й Словаччині, членства в ЄС нам не бачити.
показать весь комментарий
04.09.2025 20:09 Ответить
Ще один Будапештський меморандум .
показать весь комментарий
04.09.2025 22:16 Ответить
Тобто, ЗЄ намагається відпетляти від невиконання ним умов вступу.
показать весь комментарий
04.09.2025 21:06 Ответить
На нари мудака обкуреного!
показать весь комментарий
04.09.2025 21:22 Ответить
 
 