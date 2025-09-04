Членство Украины в ЕС является отдельным пунктом гарантий безопасности, - Зеленский

Членство Украины в ЕС является отдельным пунктом гарантий безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Прежде всего, среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе, для нас это обязательные экономические гарантии безопасности, и политические, и экономические, и геополитические. Поэтому в нашем подходе к гарантиям безопасности это важный пункт, который вынесен в отдельный пункт", - заявил Зеленский.

