Членство України в ЄС є окремим пунктом гарантій безпеки, - Зеленський

Членство України в ЄС є окремим пунктом гарантій безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Передусім, серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі, для нас це обов'язкові економічні гарантії безпеки, і політичні, і економічні, і геополітичні. Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий пункт, який винесений в окремий пункт", – заявив Зеленський.

