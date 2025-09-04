УКР
Гарантії безпеки від Європи Гарантії безпеки для України
432 11

Членство України в ЄС є окремим пунктом гарантій безпеки, - Зеленський

зеленський

Членство України в ЄС є окремим пунктом гарантій безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Передусім, серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі, для нас це обов'язкові економічні гарантії безпеки, і політичні, і економічні, і геополітичні. Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий пункт, який винесений в окремий пункт", – заявив Зеленський.

Читайте: Україна виконала всі свої зобов’язання на шляху до ЄС, ми повністю готові до відкриття першого переговорного кластера, - Зеленський

Зеленський Володимир (25358) членство в ЄС (1372) гарантії безпеки (258)
Топ коментарі
А ще в "гарантії безпеки" впиши трильйон євро, своє вічне президенство та кріпосне право в україні.
А ще губозакаточну машинку.
04.09.2025 19:47
Саме так!!!
А ще, відсутність твого кодла, разом з тобою при владі, також є своєрідною гарантією безпеки для України в цілому.
04.09.2025 19:50
04.09.2025 19:47
04.09.2025 19:47
04.09.2025 19:47
04.09.2025 19:50
Членство України в ЄС це піар який був роздутий попередньою владою.
04.09.2025 19:52
Януковичем?
04.09.2025 20:08
Членство в ЄС і твоїм братам по корупції одразу загальна камера СІЗО звісно без виду на море..
04.09.2025 19:52
И каждому по 4000 долларов...)
04.09.2025 19:58
Нам пообіцяють ВСЕ, аби ми підписали мир. Потім не буде НІЧОГО. Це не пророцтво, це простий факт: ніхто за нас воювати реально не буде. Навіть зараз CNN задається питанням, а чи буде США захищати Балтію, вдруг чого.....
04.09.2025 20:00
Програюча сторона ставить умови тим, хто ії утримує і без підтримки завалиться за кілька місяців. Смішно.
04.09.2025 20:07
Як членство в ЄС завадить військовій агресії? Це ж не НАТО.

Тим більше, з прокацапськими урядами в Угорщині й Словаччині, членства в ЄС нам не бачити.
04.09.2025 20:09
Тобто, ЗЄ намагається відпетляти від невиконання ним умов вступу.
04.09.2025 21:06
 
 