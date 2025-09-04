Членство України в ЄС є окремим пунктом гарантій безпеки, - Зеленський
Членство України в ЄС є окремим пунктом гарантій безпеки.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Передусім, серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі, для нас це обов'язкові економічні гарантії безпеки, і політичні, і економічні, і геополітичні. Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий пункт, який винесений в окремий пункт", – заявив Зеленський.
А ще губозакаточну машинку.
А ще, відсутність твого кодла, разом з тобою при владі, також є своєрідною гарантією безпеки для України в цілому.
Тим більше, з прокацапськими урядами в Угорщині й Словаччині, членства в ЄС нам не бачити.