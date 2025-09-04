РУС
Гарантии безопасности для Украины
1 864 16

Макрон о гарантиях безопасности: 26 стран готовы направить войска в Украину или поддержать их

макрон, зеленский

26 стран готовы присоединиться к гарантиям безопасности Украины, в частности - отправить свой военный контингент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Сегодня у нас на столе есть политическое и военное предложение, которое поступает от 35 лидеров - предоставить Украине гарантии безопасности... 26 стран формально согласились прислать или силы контингента в Украину, или внести определенные средства для поддержки этой коалиции, для обеспечения безопасности на море или в небе", - сказал Макрон по итогам заседания Коалиции желающих.

По его словам, целью таких действий является гарантирование мира в Украине, а также - предотвращение возобновления боевых действий.

"Мы определили все эти взносы, провели телефонный разговор с президентом Америки. В ближайшие недели мы определим четко вклад Америки в этой коалиции... Мы определили первые, вторичные обязательства, чтобы прекратить войну", - подчеркнул президент Франции.

Макрон Эмманюэль (1439) гарантии безопасности (255) Коалиция желающих (46)
+10
Надіслати війська як закінчиться війна, - звучить як відверте знущання.
04.09.2025 17:59 Ответить
+5
26 країн "формально погодились" - з них 20 країн готові відправити непотрібне радянське озброєння якщо їм це компенсують, а 6 країн відправлять 100 інструкторів у західні області після миру.

Але всі 26 як один виступають за справедливий мир і потужні гарантії безпеки.
04.09.2025 18:01 Ответить
+3
"Розгортання відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються... Ну, я про сцикливо-потужне "розгортання" в умовах припинення вогню просто нічого не напишу. Цікавить питання "географічних зон". Дайте вгадаю, Франція готова розгорнути своїх "безстрашних" легіонерів, звісно, після припинення вогню, в Чопі чи Берегово? Я чому питаю, бо, якщо там, то суперЄвропейська мадярщина може бути трохи проти... Звичайно, найсміливіші країни можуть розгорнути з пару десятків своїх "воїнів" і в Чернівцях.
04.09.2025 18:07 Ответить
Хіба вони майже дванадцять років тому щось обіцяли? Потрібно було думати, що все самі, самі. І проблеми індіанців...
04.09.2025 18:03 Ответить
"Розгортання відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються... Ну, я про сцикливо-потужне "розгортання" в умовах припинення вогню просто нічого не напишу. Цікавить питання "географічних зон". Дайте вгадаю, Франція готова розгорнути своїх "безстрашних" легіонерів, звісно, після припинення вогню, в Чопі чи Берегово? Я чому питаю, бо, якщо там, то суперЄвропейська мадярщина може бути трохи проти... Звичайно, найсміливіші країни можуть розгорнути з пару десятків своїх "воїнів" і в Чернівцях.
Это да. C заправленными баками и включенным зажиганием, чтобы мгновенно съе@аться, если на востоке начнётся стрельба
04.09.2025 18:22 Ответить
А ви думали Макарон дозволить розміщувати своїх хоробрих легіонерів в Донецьку чи Харкові? Да Макарон чи інший европейський політик розуміє що якщо почнеться заміс і хоч одного легіонера буде вбить то в Франції піднімуться такі протести ( не без допомоги ***** і **************) що знесуть владу Макарона за одну ніч і потребують вивести всії миротворців з України.
04.09.2025 19:30 Ответить
Гарантии безпеки продемонстрировала не " коалиция ******(тьфу! Охочих) со своими пустопорожними СЛОВЕСАМИ !Гарантии безпеки продемонстрировал КИТАЙ НА ВОЕННОМ ПАРАДЕ. Лазерное оружие. Передовые технологии БПЛА. Межконтинентальные ракеты с дальностью полета 16 тысяч километров. В современном мире Еввропейцы могут сколько угодно впустую трепать языком но выиграет только БРУТАЛЬНАЯ СИЛА ОГНЕВОЙ МОЩИ
04.09.2025 18:24 Ответить
Питання з небом відкрите.
04.09.2025 18:35 Ответить
Ну то вперед, що мішає?
04.09.2025 18:45 Ответить
Тепер тільки тупіна уламати.
А може легше прикінчити?
04.09.2025 18:48 Ответить
Мільярд доларів винагороди хай пообіцяють тому хто зробить цю гидоту невидимою в тепловізор,і все
04.09.2025 19:47 Ответить
Пустая брехня в стиле ТрамПодонка....
04.09.2025 19:16 Ответить
Ці 26 країн хоч на якихось політичних картах існують, бо основні Європейські країни яких боїться ***** відмовились посилати війська. А ці 26 країн папуасів розбіжаться при першому шухері і ніхто їх даже не звинуватить бо вони нікому нічого не винні
04.09.2025 19:22 Ответить
У семи нянек дитя без глаза.... все це фігня
04.09.2025 19:29 Ответить
Так ***** ж против разных там иностранных контингентов и даже после войны на территории Украины , как они эту неувязочку будут согласовывать ?
04.09.2025 20:08 Ответить
Я правильно зрозумів що угорці погодяться розгорнути угорські війська на закарпатті, а поляки на волині?
04.09.2025 20:09 Ответить
 
 