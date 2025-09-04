Макрон о гарантиях безопасности: 26 стран готовы направить войска в Украину или поддержать их

26 стран готовы присоединиться к гарантиям безопасности Украины, в частности - отправить свой военный контингент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Сегодня у нас на столе есть политическое и военное предложение, которое поступает от 35 лидеров - предоставить Украине гарантии безопасности... 26 стран формально согласились прислать или силы контингента в Украину, или внести определенные средства для поддержки этой коалиции, для обеспечения безопасности на море или в небе", - сказал Макрон по итогам заседания Коалиции желающих.

По его словам, целью таких действий является гарантирование мира в Украине, а также - предотвращение возобновления боевых действий.

"Мы определили все эти взносы, провели телефонный разговор с президентом Америки. В ближайшие недели мы определим четко вклад Америки в этой коалиции... Мы определили первые, вторичные обязательства, чтобы прекратить войну", - подчеркнул президент Франции.

