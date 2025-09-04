Участники "Коалиции желающих" готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты, - правительство Великобритании
На встрече "Коалиции желающих" участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Путину нельзя доверять, поскольку тот продолжает тянуть время с мирными переговорами и осуществлять удары по Украине.
Он также приветствовал решение партнеров по "Коалиции желающих" о поставке ракет дальнего радиуса действия Украине.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры проведут разговор с президентом США Дональдом Трампом в четверг, после саммита "Коалиции желающих".
Дякуємо, що забрали зброю за папірець, який нічого не вартий.
Дякуємо, що замість військових країн, які гарантували нам безпеку - гинуть наші військові.
Дякуємо, що московія знущається з міжнародних правил та норм, а демократичний світ засунув голову в пісок і трясеться від страху.
Потрібно вміти бути й відповідальним, а не тільки попрікати вдячністю.
Й доречі є заява є , що в Україні вже біля сотні F-16 ,котрі будуть підвозити й запускати з себе собі ти ракети ...
У нас жеж своїх повно,
Фламінги довгі Нептуни там усякі...
У мене чомусь думка, що оті тарифні війни з ЕС це не дурка краснова - це накази куратора. Вони сподівались що зруйнується економіка ЕС і перекриється постачання всього що у нас немає : снаряди, якісні міни, ракети, танки, паливо тощо...
Трамб маразматик і чокнутий нарцис... він не здатен усвідомити наслідки - тільки емоціями керується і піаром.. тим більше деменція прогресує. На це і був розрахунок.