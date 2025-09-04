РУС
Участники "Коалиции желающих" готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты, - правительство Великобритании

Украине будут поставлять дальнобойные ракеты. Что известно?

На встрече "Коалиции желающих" участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Путину нельзя доверять, поскольку тот продолжает тянуть время с мирными переговорами и осуществлять удары по Украине.

Он также приветствовал решение партнеров по "Коалиции желающих" о поставке ракет дальнего радиуса действия Украине.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры проведут разговор с президентом США Дональдом Трампом в четверг, после саммита "Коалиции желающих".

Также читайте: Уиткофф проведет отдельную встречу с Зеленским в Париже, - СМИ

Великобритания Коалиция желающих
Топ комментарии
+10
а застосовувати ? ))))
04.09.2025 15:26 Ответить
+9
не треба радіти попередчасно. Бо між "готові" і почали постачати, завжди знайдеться окремі обмеження та заборони
04.09.2025 15:28 Ответить
+8
...одразу після настання миру.
04.09.2025 15:27 Ответить
А Мерц в курсі?
04.09.2025 15:25 Ответить
середній радіус дії до 5000км, великий радіус до КНДР та Китаю!
04.09.2025 15:43 Ответить
ого, нічого собі , ще й четвертий рік повномастабної не закінчився
04.09.2025 15:25 Ответить
а застосовувати ? ))))
04.09.2025 15:26 Ответить
От невдячні. Дадуть ракети! Далекобійні! Може, навіть, їх можна буде помацати та пофоткати. Що вам ще потрібно?
04.09.2025 15:34 Ответить
а застосовувати, то вже до коаліції "сміливих", тут тільки охочі
04.09.2025 15:37 Ответить
"Постачати будуть тільки опісля закінчення цієї війни."
04.09.2025 15:50 Ответить
...одразу після настання миру.
04.09.2025 15:27 Ответить
Так вони і так їх постачали раніше. Storm Shadow та Scalp ЗСУ вже неодноразов застосовували. А зараз їх взагалі неможливо використовувати через заборону американців на завдання ударів вглиб території болот. Що змінилося?
04.09.2025 15:27 Ответить
кто мешал производить свои разработанные ракеты? почти каждый месяц солнцеликий рапортует о новых разработках оружия. в том числе и ракет! до него у вас конечно же претензий и вопросов нет?! уже год как длинный Нептун объявлен и что? нужно уметь быть благодарными
04.09.2025 15:59 Ответить
от це вже фрази фрази про ********* ЄРМАКОМАРОДЕАТ - як пукать в лужіцу ... треба спостерігати як розгорнуться події на фронті до кінця жовтня- чи будуть постачання зброї та дозвіл на далекообійні.
04.09.2025 16:24 Ответить
Це Ви венса переслухали? Про те, що треба бути вдячними? Ніби ми все беремо, ні за що не дякуємо і нахабно вимагаємо ще. Ну це ж не так, а той, хто стверджує зворотнє, повторює наративи ворогів України на Заході. А стосовно закидів щодо звітів сонцесяйного... Ну так у ***** теж постійно про бояришник та бурєвєстнік розповідають. І що? Дійсно, через тупість зеленої влади декілька перспективних ракетних програм було закрито. Але навіть якщо припустити, що у нас було б власне виробництво ракет, ми все одно не могли б їх виробляти у кількостях, достатніх для завдання масованих ударів. Так само як і з усім іншим дороговартісним озброєнням. Підтримувати таке виробництво в умовах постійних ракетних ударів було б вкрай важко, якщо взагалі можливо.
04.09.2025 16:38 Ответить
"нужно уметь быть благодарными"
Дякуємо, що забрали зброю за папірець, який нічого не вартий.
Дякуємо, що замість військових країн, які гарантували нам безпеку - гинуть наші військові.
Дякуємо, що московія знущається з міжнародних правил та норм, а демократичний світ засунув голову в пісок і трясеться від страху.
Потрібно вміти бути й відповідальним, а не тільки попрікати вдячністю.
04.09.2025 16:38 Ответить
Ну, це вже "Коаліція рішучих". Правд без дати.
04.09.2025 15:27 Ответить
яка дата? вчора тільки зайшли сіяти безнадьогу за дорученням Кремля'?
04.09.2025 16:35 Ответить
не треба радіти попередчасно. Бо між "готові" і почали постачати, завжди знайдеться окремі обмеження та заборони
04.09.2025 15:28 Ответить
наскільки я знаю, для їх Потужності на штатну відстань , треба супутники і інше ю.с.штатівське обладнання . А з цим дозволом були постійні проблеми ще до Краснова..
04.09.2025 16:36 Ответить
Ага, Тауруси, чули вже.
04.09.2025 15:29 Ответить
Чим більше українських воїнів гине, тим більш поступливими, в питанні надання далекобійної зброї, стають європейські лідери. Якби в лютому 24 року, вони були б такими "розумними" та "прагматичними", то війна б вже давео закінчилася! Скільки людських життів українців і зруйнованих населених пунктів і домівок це б врятувалр! Лицеміри! 🤬
04.09.2025 15:32 Ответить
Між "готові" і "вже постачають" - величезна прірва !
04.09.2025 15:33 Ответить
про початок постачання з початку жовтня запланованих й вже оплачених Європою 800 млн дол ERAM - 3550 шт вже відомо не лише як вкид з Мердоківського респівського видання WSJ ще 11 днів тому ... Ай з інших джерел . Можете послухати ось тут нижче за посиланнями - вчорашнє свіжіше.
04.09.2025 15:50 Ответить
А ще Британія обіцялась аж 5000 ракет ППО малої дальності надати до 2030-го року.
04.09.2025 15:52 Ответить
смішно не дуже !!! А для мене важливо сьогоднішня послідовність й очікування, що Трмап не видасть заборону Британії та ЄС на використання цих ракет.
Й доречі є заява є , що в Україні вже біля сотні F-16 ,котрі будуть підвозити й запускати з себе собі ти ракети ...
04.09.2025 15:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f2Mr3keXiGk&t=2434s https://www.youtube.com/watch?v=f2Mr3keXiGk&t=https://www.youtube.com/watch?v=9gPKxdcK6Ps 2434s
04.09.2025 15:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9gPKxdcK6Ps
04.09.2025 15:54 Ответить
Морква перед віслюком.
04.09.2025 15:38 Ответить
дупа перед пляшкою.. путін *****? Га мерикос?
04.09.2025 15:55 Ответить
Тільки після заключення миру?
04.09.2025 15:42 Ответить
Коли? Зараз? Чи після «перемирʼя»?
04.09.2025 15:54 Ответить
А нам вони нашо ті їхні ракети?
У нас жеж своїх повно,
Фламінги довгі Нептуни там усякі...
04.09.2025 16:08 Ответить
А Трамп буде постачати далекобійні джавеліни.
04.09.2025 16:10 Ответить
Головне тепер, щоб американський "рудий клоун" вчергове все не зіпсував.
04.09.2025 16:28 Ответить
ууу
У мене чомусь думка, що оті тарифні війни з ЕС це не дурка краснова - це накази куратора. Вони сподівались що зруйнується економіка ЕС і перекриється постачання всього що у нас немає : снаряди, якісні міни, ракети, танки, паливо тощо...
Трамб маразматик і чокнутий нарцис... він не здатен усвідомити наслідки - тільки емоціями керується і піаром.. тим більше деменція прогресує. На це і був розрахунок.
04.09.2025 16:42 Ответить
 
 