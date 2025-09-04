Участники "Коалиции желающих" готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты, - правительство Великобритании

На встрече "Коалиции желающих" участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Путину нельзя доверять, поскольку тот продолжает тянуть время с мирными переговорами и осуществлять удары по Украине.

Он также приветствовал решение партнеров по "Коалиции желающих" о поставке ракет дальнего радиуса действия Украине.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры проведут разговор с президентом США Дональдом Трампом в четверг, после саммита "Коалиции желающих".

