Уиткофф проведет отдельную встречу с Зеленским в Париже, - СМИ
Готовится отдельная двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Париже.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас в столице Франции проходит встреча "Коалиции желающих".
Известно, что Уиткофф принял участие в части работы "Коалиции желающих" и обратился ко всем присутствующим главам государств и правительств. Он был вынужден покинуть встречу, как и было запланировано, чтобы принять участие в другой встрече.
Отмечается, что Уиткофф вернется для телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
У Трампа немає в команді ні одного адекватного. При першій каденції,якщо пригадаєте,то всі втікали від Трампа і не хотіли бути в уряді, Трамп тепер набрав лизоблюдів ,та ше й некомптентних ні в міжнародній ні внутрішній ,ні в економічній політиці. Головне вихваляти Трампа.
🤭😆😂