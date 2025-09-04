Уиткофф проведет отдельную встречу с Зеленским в Париже, - СМИ

Готовится отдельная двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Париже.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас в столице Франции проходит встреча "Коалиции желающих".

Известно, что Уиткофф принял участие в части работы "Коалиции желающих" и обратился ко всем присутствующим главам государств и правительств. Он был вынужден покинуть встречу, как и было запланировано, чтобы принять участие в другой встрече.

Отмечается, что Уиткофф вернется для телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

