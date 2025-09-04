РУС
664 9

Уиткофф проведет отдельную встречу с Зеленским в Париже, - СМИ

Виткофф встретится с Зеленским в Париже

Готовится отдельная двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Париже.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас в столице Франции проходит встреча "Коалиции желающих".

Известно, что Уиткофф принял участие в части работы "Коалиции желающих" и обратился ко всем присутствующим главам государств и правительств. Он был вынужден покинуть встречу, как и было запланировано, чтобы принять участие в другой встрече.

Отмечается, что Уиткофф вернется для телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Читайте: Уиткофф прибыл в Париж накануне заседания "Коалиции желающих", - Reuters

Зеленский Владимир (21814) Стив Уиткофф (146) Коалиция желающих (46)
Господи...Два дурні будуть домовлятися.....
04.09.2025 13:14 Ответить
Треба анонс робити чесним за суттю, тобто представник путіна г-н віткофф проведе зустріч з Зеленським.
04.09.2025 13:58 Ответить
Розкаже Зелі почім в Одесі грубі пряники
04.09.2025 13:15 Ответить
Окрема зустріч двох лизунів путлера не несе нічого доброго для України і це однозначно.
04.09.2025 13:17 Ответить
Відкиздити.Інакше буде кремлівські наративи проводити.
У Трампа немає в команді ні одного адекватного. При першій каденції,якщо пригадаєте,то всі втікали від Трампа і не хотіли бути в уряді, Трамп тепер набрав лизоблюдів ,та ше й некомптентних ні в міжнародній ні внутрішній ,ні в економічній політиці. Головне вихваляти Трампа.
04.09.2025 13:18 Ответить
з ким там ще трамп дружить з часів своєї бентежної політичної юності? з Джуліані7 Ну, можно ще з Джуліані зутріч у Парижі організувати.
04.09.2025 13:19 Ответить
Нащо ? Руки повикручувати та потиснути ?
04.09.2025 13:37 Ответить
Два потужних представники держав.
🤭😆😂
04.09.2025 13:55 Ответить
дермак вже відрапортував, що рандеву відбулось. Тільки змовчав, що саме порішали.
04.09.2025 13:55 Ответить
 
 