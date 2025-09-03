РУС
Уиткофф прибыл в Париж накануне заседания "Коалиции желающих", - Reuters

віткофф

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Париж накануне встречи "Коалиции желающих".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников агентства, неизвестно, будет ли Уиткофф присутствовать при встрече.

Но, вероятно, проведет переговоры с делегацией Украины.

Ранее сообщалось, что вечером 3 сентября президент Владимир Зеленский прибыл во Францию. В Париже он встретится с президентом Эмманюэлем Макроном.

Франция (3587) Стив Уиткофф (145)
+10
+10

І нахера там кремлівська прокладка? Щоб пуйлу вчасно все доповісти?

03.09.2025 21:26
03.09.2025 21:26 Ответить
+7
*********** стукачок
03.09.2025 21:37 Ответить
+6
хто ж ще путіну все розповість що там було
03.09.2025 21:40 Ответить
Пришліть , до нього , Ляшка або Сердючку - нехай цей гольфіст з ними і спілкується !

03.09.2025 21:26
03.09.2025 21:26 Ответить
І нахера там кремлівська прокладка? Щоб пуйлу вчасно все доповісти?

03.09.2025 21:26
03.09.2025 21:26 Ответить
Яка з нього користь - коли він в москві не в"їхав шо йому путлєр наговорив

03.09.2025 21:33
03.09.2025 21:33 Ответить
Підсліпувата, глухуВата та тупа "аватарка Деменція"... Ото її будуть "няньчити" і навіть забуті панчохи нюхати на ТВ, як це зробили в **********...

03.09.2025 21:35
03.09.2025 21:35 Ответить
*********** стукачок
03.09.2025 21:37 Ответить
Трампівський завгосп.
03.09.2025 22:17 Ответить
хто ж ще путіну все розповість що там було

03.09.2025 21:40
03.09.2025 21:40 Ответить
а хто ж того вітькова на зустріч пустить. Це все одно що пустити на зустріч дмітрієва або ушакова.

03.09.2025 21:44
03.09.2025 21:44 Ответить
Пошліть цю сукі *********** нах. Воно прийшло винюхувати і все передавати *****

03.09.2025 22:02
03.09.2025 22:02 Ответить
Опять кино по телевизору про море? Робинзон Крузо.

03.09.2025 22:04
03.09.2025 22:04 Ответить
Зачем? Все и так знают что он идиот...

03.09.2025 22:08
03.09.2025 22:08 Ответить
Ось тільки цього ще під..ра там не вистачало

03.09.2025 22:10
03.09.2025 22:10 Ответить
Заменитель Госдепа. Не заметно, чтобы Рубио проявлял такую подвижность.

03.09.2025 22:28
03.09.2025 22:28 Ответить
 
 