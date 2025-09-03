Уиткофф прибыл в Париж накануне заседания "Коалиции желающих", - Reuters
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Париж накануне встречи "Коалиции желающих".
Об этом пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника, передает "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам собеседников агентства, неизвестно, будет ли Уиткофф присутствовать при встрече.
Но, вероятно, проведет переговоры с делегацией Украины.
Ранее сообщалось, что вечером 3 сентября президент Владимир Зеленский прибыл во Францию. В Париже он встретится с президентом Эмманюэлем Макроном.
