УКР
Новини Зустріч коаліції охочих
770 13

Віткофф прибув до Парижа напередодні засідання "Коаліції охочих", - Reuters

віткофф

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув в Париж напередодні зустрічі "Коаліції охочих".

Про це пише Reuters з посиланням на два дипломатичні джерела, передає "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників агентства, невідомо, чи буде Віткофф присутній за зустрічі.

Але, ймовірно, проведе переговори з делегацією України.

Раніше повідомлялося, що ввечері 3 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Франції. У Парижі він зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном.

Читайте також: Європейські лідери та Зеленський проведуть розмову з Трампом 4 вересня

Франція (3154) Віткофф Стів (146)
Топ коментарі
+10
І нахера там кремлівська прокладка? Щоб пуйлу вчасно все доповісти?
03.09.2025 21:26 Відповісти
+7
*********** стукачок
03.09.2025 21:37 Відповісти
+6
хто ж ще путіну все розповість що там було
03.09.2025 21:40 Відповісти
Пришліть , до нього , Ляшка або Сердючку - нехай цей гольфіст з ними і спілкується !
03.09.2025 21:26 Відповісти
І нахера там кремлівська прокладка? Щоб пуйлу вчасно все доповісти?
03.09.2025 21:26 Відповісти
Яка з нього користь - коли він в москві не в"їхав шо йому путлєр наговорив
03.09.2025 21:33 Відповісти
Підсліпувата, глухуВата та тупа "аватарка Деменція"... Ото її будуть "няньчити" і навіть забуті панчохи нюхати на ТВ, як це зробили в **********...
03.09.2025 21:35 Відповісти
*********** стукачок
03.09.2025 21:37 Відповісти
Трампівський завгосп.
03.09.2025 22:17 Відповісти
хто ж ще путіну все розповість що там було
03.09.2025 21:40 Відповісти
а хто ж того вітькова на зустріч пустить. Це все одно що пустити на зустріч дмітрієва або ушакова.
03.09.2025 21:44 Відповісти
Пошліть цю сукі *********** нах. Воно прийшло винюхувати і все передавати *****
03.09.2025 22:02 Відповісти
Опять кино по телевизору про море? Робинзон Крузо.
03.09.2025 22:04 Відповісти
Зачем? Все и так знают что он идиот...
03.09.2025 22:08 Відповісти
Ось тільки цього ще під..ра там не вистачало
03.09.2025 22:10 Відповісти
Заменитель Госдепа. Не заметно, чтобы Рубио проявлял такую подвижность.
03.09.2025 22:28 Відповісти
 
 