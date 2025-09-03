Віткофф прибув до Парижа напередодні засідання "Коаліції охочих", - Reuters
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув в Париж напередодні зустрічі "Коаліції охочих".
Про це пише Reuters з посиланням на два дипломатичні джерела, передає "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовників агентства, невідомо, чи буде Віткофф присутній за зустрічі.
Але, ймовірно, проведе переговори з делегацією України.
Раніше повідомлялося, що ввечері 3 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Франції. У Парижі він зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном.
Топ коментарі
+10 Ольга Пелле
показати весь коментар03.09.2025 21:26 Відповісти Посилання
+7 Helen Batiouk
показати весь коментар03.09.2025 21:37 Відповісти Посилання
+6 алик атимов
показати весь коментар03.09.2025 21:40 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обліковий Запис #597212
показати весь коментар03.09.2025 21:26 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Ольга Пелле
показати весь коментар03.09.2025 21:26 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар03.09.2025 21:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
НБ
показати весь коментар03.09.2025 21:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Helen Batiouk
показати весь коментар03.09.2025 21:37 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Vasyl Ivanyk
показати весь коментар03.09.2025 22:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
алик атимов
показати весь коментар03.09.2025 21:40 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Urs
показати весь коментар03.09.2025 21:44 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар03.09.2025 22:02 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Борис Дородный #516688
показати весь коментар03.09.2025 22:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар03.09.2025 22:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Pavel Bortsevych
показати весь коментар03.09.2025 22:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Michael Oehlenschlaeger #587873
показати весь коментар03.09.2025 22:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль