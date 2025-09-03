Віткофф прибув до Парижа напередодні засідання "Коаліції охочих", - Reuters

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув в Париж напередодні зустрічі "Коаліції охочих".

Про це пише Reuters з посиланням на два дипломатичні джерела, передає "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників агентства, невідомо, чи буде Віткофф присутній за зустрічі.

Але, ймовірно, проведе переговори з делегацією України.

Раніше повідомлялося, що ввечері 3 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Франції. У Парижі він зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном.

