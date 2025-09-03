УКР
Новини Зустріч коаліції охочих
679 11

Зеленський прибув до Франції: у Парижі зустрінеться з Макроном

Зеленський прибув на саміт "коаліції охочих" у Парижі

Ввечері 3 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Франції. У Парижі він зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

У Парижі Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також візьме участь у робочій вечері. Лідери зроблять заяви для медіа.

Серед тем переговорів - ситуація на полі бою в Україні.

У Єлисейському палаці заявили, що президент Франції засвідчить підтримку справедливого й міцного миру в Україні.

Нагадаємо, 4 вересня європейські лідери проведуть зустріч у Парижі.

За даними Financial Times, зустріч організована за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. Серед учасників - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що сторони продовжать обговорення можливих гарантій безпеки для України та координацію дипломатичних зусиль.

Автор: 

Зеленський Володимир (25339) Макрон Емманюель (1587)
Топ коментарі
+4
Що в Київі ? Чи буде ППО працювати?
Завжди з Бубосяном якогось підвоха чекаєш..
показати весь коментар
03.09.2025 20:19 Відповісти
+3
Ой-йо-йой!
показати весь коментар
03.09.2025 20:16 Відповісти
+2
А собор вже повністю відновили?
Якщо так, то можна починати знов збирати гроші на відновлення.

Бо це сране криворізьке лайно тягає за собою біду.
показати весь коментар
03.09.2025 20:14 Відповісти
https://www.metronews.ru/novosti/world/reviews/ee-kolotit-strannoe-sostoyanie-merkel-na-vstreche-s-zelenskim-obsuzhdayut-v-seti-1556592/ Ее колотит! Странное состояние Меркель на встрече с Зеленским обсуждают в Сети.
https://www.metronews.ru/novosti/world/reviews/ee-kolotit-strannoe-sostoyanie-merkel-na-vstreche-s-zelenskim-obsuzhdayut-v-seti-1556592/
показати весь коментар
03.09.2025 20:18 Відповісти
Бідний Макрон...
показати весь коментар
03.09.2025 20:18 Відповісти
Буде стандартна балаканина "Висловив підтримку - подякував - поїхав далі"
показати весь коментар
03.09.2025 20:21 Відповісти
З Макроном бачиться частіше, ніж з Лєнкою
показати весь коментар
03.09.2025 20:38 Відповісти
В Парижі в Володимира Зеленського запланована зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном, та дводенний шопінг.
показати весь коментар
03.09.2025 20:41 Відповісти
Лєнку повіз вигуляти в Парижі?
показати весь коментар
03.09.2025 20:54 Відповісти
Як зеленський, боїться Андрія Парубія!!
Навіть утік за кордон, щоб тільки не бути в Україні!!! Єрмак заборонив йому прощатися з Українським Державотворцем!!
Тільки представники Європейської Солідарності були на прощанні!! А деж тимошонка з шоблою Батьківщина»?? Ющенко, з своєю шоблою, яких звільнила від переслідувань ригоАНАЛІВ, сила Майдану, яку підтримував Андрій Парубій?? Жодних кулявлобих «сидільців на ПОСАДАХ», після Революції Гідності, з 2014 року, чомусь, так і не прийшли, щоб попрощатися з Побратимом??!! Мабуть усі на Фронті, разом Махніцким, яремою, авакіним, гройсманом, та кодлом незрозумілих ДержСекретарів з КМУ і ЦОВВ ??!! Ось така вона реальність по ділах їх, а не балачок з трибун у ВРУ!!
показати весь коментар
03.09.2025 21:52 Відповісти
Мені бокал Божоле і тарілочку устриць з лимончиком.
показати весь коментар
03.09.2025 22:27 Відповісти
 
 