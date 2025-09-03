Зеленський прибув до Франції: у Парижі зустрінеться з Макроном
Ввечері 3 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Франції. У Парижі він зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном.
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
У Парижі Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також візьме участь у робочій вечері. Лідери зроблять заяви для медіа.
Серед тем переговорів - ситуація на полі бою в Україні.
У Єлисейському палаці заявили, що президент Франції засвідчить підтримку справедливого й міцного миру в Україні.
Нагадаємо, 4 вересня європейські лідери проведуть зустріч у Парижі.
За даними Financial Times, зустріч організована за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. Серед учасників - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Очікується, що сторони продовжать обговорення можливих гарантій безпеки для України та координацію дипломатичних зусиль.
