317 7

Європейські лідери та Зеленський проведуть розмову з Трампом 4 вересня

трамп

У четвер, 4 вересня, європейські лідери та президент Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після зустрічі "Коаліції охочих".

Про це пише Sky News з посиланням на Єлисейський палац, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кілька європейських лідерів, зокрема президент Франції Емманюель Макрон та Володимир Зеленський зателефонують Трампу завтра вдень після зустрічі "Коаліції охочих". Головною темою обговорення будуть гарантії безпеки для України.

Близько 30 лідерів підбиють підсумки "прогресу переговорів щодо гарантій безпеки для України як необхідної передумови для будь-якої майбутньої мирної угоди, а також визначатимуться з подальшими кроками, щоб продовжувати підтримувати Україну та залучити Росію до столу переговорів", сказано в повідомленні.

Читайте також: Трамп може приєднатись до саміту "Коаліції охочих" дистанційно, - речник уряду ФРН Корнеліус

Зеленський Володимир (25339) Трамп Дональд (7044) Макрон Емманюель (1587)
навіщо? трамп вже рік одне й те саме говорить, що грошей не дасть. хочете воювати? купуйте зброю. у Європки грошей - як у дурня фантиків.
показати весь коментар
03.09.2025 19:25 Відповісти
Європка ж не настільки дурна щоб тратити свої гроші на програну війну.
показати весь коментар
03.09.2025 19:59 Відповісти
вони просто не хочуть витрачати свої гроші
показати весь коментар
03.09.2025 20:02 Відповісти
Так. Зате готові обіцяти .
показати весь коментар
03.09.2025 20:05 Відповісти
А толку?
показати весь коментар
03.09.2025 19:25 Відповісти
Єдина гарантія безпеки для виживання Українського народу це своя Ядерна зброя.
показати весь коментар
03.09.2025 19:26 Відповісти
Про що можна говорити з деменційним дідом?
показати весь коментар
03.09.2025 20:21 Відповісти
 
 