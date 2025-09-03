Європейські лідери та Зеленський проведуть розмову з Трампом 4 вересня

У четвер, 4 вересня, європейські лідери та президент Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після зустрічі "Коаліції охочих".

Про це пише Sky News з посиланням на Єлисейський палац, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кілька європейських лідерів, зокрема президент Франції Емманюель Макрон та Володимир Зеленський зателефонують Трампу завтра вдень після зустрічі "Коаліції охочих". Головною темою обговорення будуть гарантії безпеки для України.

Близько 30 лідерів підбиють підсумки "прогресу переговорів щодо гарантій безпеки для України як необхідної передумови для будь-якої майбутньої мирної угоди, а також визначатимуться з подальшими кроками, щоб продовжувати підтримувати Україну та залучити Росію до столу переговорів", сказано в повідомленні.

