Европейские лидеры и Зеленский проведут беседу с Трампом 4 сентября

В четверг, 4 сентября, европейские лидеры и президент Владимир Зеленский проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи "Коалиции желающих".

Об этом пишет Sky News со ссылкой на Елисейский дворец, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что несколько европейских лидеров, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, позвонят Трампу завтра днем после встречи "Коалиции желающих". Главной темой обсуждения будут гарантии безопасности для Украины.

Около 30 лидеров подведут итоги "прогресса переговоров по гарантиям безопасности для Украины как необходимой предпосылки для любого будущего мирного соглашения, а также будут определяться с дальнейшими шагами, чтобы продолжать поддерживать Украину и привлечь Россию к столу переговоров", сказано в сообщении.

Читайте также: Трамп может присоединиться к саммиту "Коалиции желающих" дистанционно, - представитель правительства ФРГ Корнелиус