РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10251 посетитель онлайн
Новости Встреча коалиции желающих
348 9

Европейские лидеры и Зеленский проведут беседу с Трампом 4 сентября

трамп

В четверг, 4 сентября, европейские лидеры и президент Владимир Зеленский проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи "Коалиции желающих".

Об этом пишет Sky News со ссылкой на Елисейский дворец, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что несколько европейских лидеров, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, позвонят Трампу завтра днем после встречи "Коалиции желающих". Главной темой обсуждения будут гарантии безопасности для Украины.

Около 30 лидеров подведут итоги "прогресса переговоров по гарантиям безопасности для Украины как необходимой предпосылки для любого будущего мирного соглашения, а также будут определяться с дальнейшими шагами, чтобы продолжать поддерживать Украину и привлечь Россию к столу переговоров", сказано в сообщении.

Читайте также: Трамп может присоединиться к саммиту "Коалиции желающих" дистанционно, - представитель правительства ФРГ Корнелиус

Автор: 

Зеленский Владимир (21798) Трамп Дональд (6515) Макрон Эмманюэль (1433)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
навіщо? трамп вже рік одне й те саме говорить, що грошей не дасть. хочете воювати? купуйте зброю. у Європки грошей - як у дурня фантиків.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:25 Ответить
Європка ж не настільки дурна щоб тратити свої гроші на програну війну.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:59 Ответить
вони просто не хочуть витрачати свої гроші
показать весь комментарий
03.09.2025 20:02 Ответить
Так. Зате готові обіцяти .
показать весь комментарий
03.09.2025 20:05 Ответить
А толку?
показать весь комментарий
03.09.2025 19:25 Ответить
Єдина гарантія безпеки для виживання Українського народу це своя Ядерна зброя.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:26 Ответить
Про що можна говорити з деменційним дідом?
показать весь комментарий
03.09.2025 20:21 Ответить
Каоліція імпотентів... позводить діду маразматику.
показать весь комментарий
03.09.2025 20:52 Ответить
Ішак, як завжди, на підтанцьовці. Воно тільки у відосіках "Дартаньян".
показать весь комментарий
03.09.2025 20:53 Ответить
 
 