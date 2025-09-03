Трамп может присоединиться к саммиту "Коалиции желающих" дистанционно, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Президент США Дональд Трамп может дистанционно принять участие в саммите "Коалиции желающих", который состоится 4 сентября в Париже.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, страны-участницы встречи рассматривают вариант пригласить Трампа принять участие дистанционно.

"Я не могу ничего предсказать, но сейчас обсуждается вопрос привлечения президента США", - сказал Корнелиус.

Издание добавляет, что встреча состоится в гибридном формате, некоторые из участников будут присутствовать лично, а другие, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц, присоединятся через видеосвязь.

Напомним, 4 сентября европейские лидеры проведут встречу в Париже.

По данным Financial Times, встреча организована по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Среди участников - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается, что стороны продолжат обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины и координацию дипломатических усилий.

