Трамп может присоединиться к саммиту "Коалиции желающих" дистанционно, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Трамп и европейские лидеры

Президент США Дональд Трамп может дистанционно принять участие в саммите "Коалиции желающих", который состоится 4 сентября в Париже.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, страны-участницы встречи рассматривают вариант пригласить Трампа принять участие дистанционно.

"Я не могу ничего предсказать, но сейчас обсуждается вопрос привлечения президента США", - сказал Корнелиус.

Издание добавляет, что встреча состоится в гибридном формате, некоторые из участников будут присутствовать лично, а другие, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц, присоединятся через видеосвязь.

Напомним, 4 сентября европейские лидеры проведут встречу в Париже.

По данным Financial Times, встреча организована по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Среди участников - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается, что стороны продолжат обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины и координацию дипломатических усилий.

Топ комментарии
+4
Треба Трампу втиснути у вуха, що Сі його переплюнув з парадом і з друганами і має вигляд впличніший ніж юзер Трамп. То у з цим Трамп має щось робити - наприклад, провести парад у Вашингтоні, де зібрати всіх притомних і справжніх переможців Гітлєра і мілітаристської Японії, а не фейкових, яких зібрав Сі, в тому числі і Україну, яка мала 4 фронти і Тайвань, який власне і є спадкоємцем гоміньданівського Китаю. Оце було б круто - Сі і Пу вдушилися б від люті. 😊
03.09.2025 16:51 Ответить
+3
Щоб потім ***** розповісти про що говорилося.
03.09.2025 16:40 Ответить
+3
Не зможе бо в нього важлива гра в гольф. Та й він там Америку робить егейн грейт...
03.09.2025 16:41 Ответить
Щоб потім ***** розповісти про що говорилося.
03.09.2025 16:40 Ответить
Не зможе бо в нього важлива гра в гольф. Та й він там Америку робить егейн грейт...
03.09.2025 16:41 Ответить
Може - не може - не політика а лотерея
03.09.2025 16:42 Ответить
Трампло ,як та абізяна не знає з ким йому бути, з гарними, чи з розумними. Старий мудак, сидів би краще у Маролаго , а не білому будиночку, який після його дій точно розсипиться, як картковий, а винний у цьому буде Козир-Трамп.
03.09.2025 16:47 Ответить
Йому вже пора приєднатись до кобзона.
03.09.2025 16:47 Ответить
Треба Трампу втиснути у вуха, що Сі його переплюнув з парадом і з друганами і має вигляд впличніший ніж юзер Трамп. То у з цим Трамп має щось робити - наприклад, провести парад у Вашингтоні, де зібрати всіх притомних і справжніх переможців Гітлєра і мілітаристської Японії, а не фейкових, яких зібрав Сі, в тому числі і Україну, яка мала 4 фронти і Тайвань, який власне і є спадкоємцем гоміньданівського Китаю. Оце було б круто - Сі і Пу вдушилися б від люті. 😊
03.09.2025 16:51 Ответить
Тоді сі подзвонить пуйлу, а той покаже кіно про трампона і малолітніх школярок - кому це потрібно?
03.09.2025 16:59 Ответить
Малолітнім школяркам, які стали дорослими хіба що. Як круту рекламу.
03.09.2025 17:11 Ответить
Нахіба ?
03.09.2025 16:51 Ответить
Краще б він приєднався би до Кобзона....очно!!
03.09.2025 17:04 Ответить
Дистанційно буде захищати Україно. Дайте мені ще два тижня і я вас захищу
03.09.2025 17:11 Ответить
Поки Трамп сереться із Європою, а Європа не хче приймати Україну у ЄС,
росія, китай та індія обєдну.ються!
03.09.2025 17:31 Ответить
Довийо старе гуно… йому треба щодня переглядати китайський парад аби якийсь нейрон у макітрі включився і підказав:»Гамерика-всйо!»
03.09.2025 17:58 Ответить
А чому нэ ???
ОНО СККІКО ,,ЗАХИСНИКІВ" ПРИЄДНАЛОСЯ І ЗАХИЩАЮТЬ УКРАЇНУ В ІНТЕРНЕТІ ДІСТАНЦІЙНО, НАВІТЬ НЕВСТАЮЧІ ЗІ СВОЇХ БОЙОВИХ ДІВАНІВ...
03.09.2025 18:20 Ответить
 
 