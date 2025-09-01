РУС
Макрон обсудил с Рютте подготовку к встрече "Коалиции желающих": Мы пересмотрим позицию РФ, которая отказывается от мира

Макрон о встрече Коалиции желающих

Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне встречи "Коалиции желающих".

Об этом Макрон написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я только что разговаривал с Генеральным секретарем НАТО по подготовке встречи "Коалиции желающих", которая состоится в этот четверг в Париже. Вместе с нашими партнерами и в координации с НАТО мы будем работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Это необходимая предпосылка для надежного продвижения к миру. Мы также пересмотрим позицию России, которая продолжает свою агрессивную войну и отказывается от мира. Единство и решимость в нашей поддержке Украины и непоколебимая воля к миру", - говорится в сообщении.

Также читайте: Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "Коалиции желающих" 4 сентября в Париже , - Le Monde

Напомним, 4 сентября европейские лидеры проведут встречу в Париже.

По данным Financial Times, встреча организована по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Среди участников - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается, что стороны продолжат обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины и координацию дипломатических усилий.

Рютте Марк (461) Макрон Эмманюэль (1430) Коалиция желающих (38)
Півроку обкашлювали одне з перспективою рашки на мир - тепер будуть шось обговорювати без миру
Тепер виставлять росії новий https://www.rbc.ua/rus/news/putina-12-godin-peremir-ya-nimechchina-postavila-1747047850.html ультиматум.
Ультиматум глибокого занепокоєння
Блаблабла від макрона, як завжди, а хтось чекав щось інше від нього? Це все, на що він здатний, це його максимум. Він обіцяє переглянути🤣🤣тим часом Франція збільшила закупівлі російського газу.
И тут свершится чудо. франция и бельгия перестанут покупать кацапский газ, деньги франции перестанут оплачивать убийство Украинских детей?
