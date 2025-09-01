Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "Коалиции желающих" 4 сентября в Париже, - Le Monde

На встрече "Коалиции желающих" в Елисейском дворце в четверг, 4 сентября, будут председательствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Об этом пишет французская газета Le Monde.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в этой встрече, которая состоится в гибридном формате.

После встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Белом доме 18 августа "главы государств и правительств обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проведенную в течение последних недель, и подведут итоги настойчивого отказа России заключить мир", - рассказали в Елисейском дворце.

По данным Financial Times, встреча организована по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Среди участников - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается, что стороны продолжат обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины и координацию дипломатических усилий.

