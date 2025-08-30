В рамках гарантий безопасности для Украины от "Коалиции желающих" речь идет о бесполетной зоне и патрульной миссии в Черном море, - The Telegraph

В рамках гарантий безопасности для Украины от стран "Коалиции желающих" обсуждают создание "бесполетной зоны", что позволит постепенно запустить гражданскую авиацию, а также патрульной миссии в Черном море.

Об этом говорится в материале The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что европейские партнеры размышляют над созданием "бесполетной зоны", которая позволила бы Украине без лишних рисков возобновить работу гражданской авиации.

Как пишет The Telegraph, схему можно было бы поэтапно реализовать, начиная с западных областей и постепенно охватывая большее воздушное пространство, пока вся страна не станет достаточно безопасной для коммерческих авиаперевозок.

Читайте также: Польша готова предоставить тыл и логистику для подразделений "Коалиции желающих" в Украине

Восстановление авиарейсов видят крайне важным элементом для того, чтобы оживить экономическую жизнь и поощрить возвращение украинцев, которые из-за войны решили выехать за границу.

Сначала миссия - с использованием патрулирования западных истребителей и наземных систем противовоздушной обороны - имела бы целью открыть Львовский и другие украинские аэропорты на западе страны, говорится в статье.

Для большей безопасности судоходства в Черном море на путях к украинским портам обсуждают создание морской миссии, где ведущую роль будет играть Турция.

Миссия, которую поддерживают Болгария и Румыния, также возглавит усилия по разминированию вод.

Читайте также: Трамп предложил привлечь ЧВК из США в рамках гарантий безопасности для Украины, - The Telegraph