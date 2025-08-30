В рамках гарантий безопасности для Украины от "Коалиции желающих" речь идет о бесполетной зоне и патрульной миссии в Черном море, - The Telegraph
В рамках гарантий безопасности для Украины от стран "Коалиции желающих" обсуждают создание "бесполетной зоны", что позволит постепенно запустить гражданскую авиацию, а также патрульной миссии в Черном море.
Об этом говорится в материале The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что европейские партнеры размышляют над созданием "бесполетной зоны", которая позволила бы Украине без лишних рисков возобновить работу гражданской авиации.
Как пишет The Telegraph, схему можно было бы поэтапно реализовать, начиная с западных областей и постепенно охватывая большее воздушное пространство, пока вся страна не станет достаточно безопасной для коммерческих авиаперевозок.
Восстановление авиарейсов видят крайне важным элементом для того, чтобы оживить экономическую жизнь и поощрить возвращение украинцев, которые из-за войны решили выехать за границу.
Сначала миссия - с использованием патрулирования западных истребителей и наземных систем противовоздушной обороны - имела бы целью открыть Львовский и другие украинские аэропорты на западе страны, говорится в статье.
Для большей безопасности судоходства в Черном море на путях к украинским портам обсуждают создание морской миссии, где ведущую роль будет играть Турция.
Миссия, которую поддерживают Болгария и Румыния, также возглавит усилия по разминированию вод.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що Росія припинить її агресивну війну проти України лише тоді, коли вона більше не зможе її вести з економічних та військових причин.
Відповідне припущення Мерц зробив у суботу, 30 серпня, під час промови на земельному партійному з'їзді його Християнського-демократичного союзу (ХДС) у місті Бонн. "Усі зусилля останніх кількох тижнів наразилися на ще агресивніші дії цього режиму в Москві проти народу України", - сказав Мерц на партійному заході. "Це не припиниться, доки ми не співпрацюватимемо разом, щоб Росія більше не вела цю війну, принаймні з економічних причин, а можливо, також і з військових", - додав канцлер, якого цитує інформагенція Reuters.