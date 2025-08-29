Польша готова предоставить тыл и логистику для подразделений "Коалиции желающих" в Украине
Польша будет играть ключевую роль в обеспечении будущих гарантий безопасности Украины путем предоставления логистической поддержки и тылового обеспечения.
Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Залевский повторил позицию польских властей о том, что Польша не будет отправлять войска в Украину из-за значительной угрозы на своих границах с Россией и Беларусью.
Зато гарантии, которые готовятся в рамках "Коалиции желающих", предусматривают присутствие европейских войск в Украине и операцию по защите украинского неба, что станет возможным после окончания российско-украинских боевых действий.
"Польша будет играть ключевую роль в этой операции, поскольку будет создавать возможности для создания баз, тыла для тех подразделений, которые будут в Украине, и организовывать логистику для этих подразделений, а также предоставлять аэропорты для самолетов, которые из Польши будут защищать украинское воздушное пространство", - сказал Залевский.
Он добавил, что "без того, что предлагает Польша, не будет никаких гарантий безопасности, поэтому предложение Польши является абсолютным залогом того, чтобы гарантии безопасности могли быть реализованы".
