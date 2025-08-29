РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5142 посетителя онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
431 10

Польша готова предоставить тыл и логистику для подразделений "Коалиции желающих" в Украине

Минобороны Польши

Польша будет играть ключевую роль в обеспечении будущих гарантий безопасности Украины путем предоставления логистической поддержки и тылового обеспечения.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Залевский повторил позицию польских властей о том, что Польша не будет отправлять войска в Украину из-за значительной угрозы на своих границах с Россией и Беларусью.

Зато гарантии, которые готовятся в рамках "Коалиции желающих", предусматривают присутствие европейских войск в Украине и операцию по защите украинского неба, что станет возможным после окончания российско-украинских боевых действий.

"Польша будет играть ключевую роль в этой операции, поскольку будет создавать возможности для создания баз, тыла для тех подразделений, которые будут в Украине, и организовывать логистику для этих подразделений, а также предоставлять аэропорты для самолетов, которые из Польши будут защищать украинское воздушное пространство", - сказал Залевский.

Он добавил, что "без того, что предлагает Польша, не будет никаких гарантий безопасности, поэтому предложение Польши является абсолютным залогом того, чтобы гарантии безопасности могли быть реализованы".

Также читайте: Гарантии безопасности Украины: сохранение ВСУ, поддержка НАТО и санкции против РФ, - Зеленский

Автор: 

Польша (8634) гарантии безопасности (219) Коалиция желающих (35)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Альтернативний маршрут є - це Румунія.
показать весь комментарий
29.08.2025 22:05 Ответить
+5
Закінчуйте цю порожню балаканину, про те, кого хтось готовий відправити в Київ у випадку, якщо кацапські терористи стануть голубами миру. Реально це вже більше ніж півроку, поки нічого не змінюється, тільки дратуєте людей.
показать весь комментарий
29.08.2025 22:09 Ответить
+2
Поляки в своєму репертуарі. Надають свій "тил" всім "охочім".
показать весь комментарий
29.08.2025 22:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поляки в своєму репертуарі. Надають свій "тил" всім "охочім".
показать весь комментарий
29.08.2025 22:00 Ответить
чи знають поляки вираз "тыловая крыса" ?

якось негонорово виходить...

.
показать весь комментарий
30.08.2025 00:36 Ответить
Коаліця рішучих зробить засідку у Львові - так шо за тил можна не переживати
показать весь комментарий
29.08.2025 22:01 Ответить
А якшо серьозно, то з таким законно обраним більшістю поляків українофобським презом, який прийшов до влади саме на українофобській риториці, на місці Європи я б готував резервні альтернативні маршрути. Бо сьогодні вони висипають зерно, а завтра почнуть висипати снаряди.
показать весь комментарий
29.08.2025 22:02 Ответить
Альтернативний маршрут є - це Румунія.
показать весь комментарий
29.08.2025 22:05 Ответить
Не альтернативний, в кращий. Поки там не розвелося псевдо істориків
показать весь комментарий
30.08.2025 00:08 Ответить
Тилу охочих пшеків сидіти в ресторанах на Закарпатті.
показать весь комментарий
29.08.2025 22:06 Ответить
Закінчуйте цю порожню балаканину, про те, кого хтось готовий відправити в Київ у випадку, якщо кацапські терористи стануть голубами миру. Реально це вже більше ніж півроку, поки нічого не змінюється, тільки дратуєте людей.
показать весь комментарий
29.08.2025 22:09 Ответить
Есть ещё одна деталька с поляками. Чем силнее запашок штын кацапский и приближение само собой---соображают и пшеки тоже логично.
показать весь комментарий
29.08.2025 22:36 Ответить
А не можна цей тил перенести до іншої країни
показать весь комментарий
29.08.2025 23:28 Ответить
 
 