Польша готова предоставить тыл и логистику для подразделений "Коалиции желающих" в Украине

Польша будет играть ключевую роль в обеспечении будущих гарантий безопасности Украины путем предоставления логистической поддержки и тылового обеспечения.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Залевский повторил позицию польских властей о том, что Польша не будет отправлять войска в Украину из-за значительной угрозы на своих границах с Россией и Беларусью.

Зато гарантии, которые готовятся в рамках "Коалиции желающих", предусматривают присутствие европейских войск в Украине и операцию по защите украинского неба, что станет возможным после окончания российско-украинских боевых действий.

"Польша будет играть ключевую роль в этой операции, поскольку будет создавать возможности для создания баз, тыла для тех подразделений, которые будут в Украине, и организовывать логистику для этих подразделений, а также предоставлять аэропорты для самолетов, которые из Польши будут защищать украинское воздушное пространство", - сказал Залевский.

Он добавил, что "без того, что предлагает Польша, не будет никаких гарантий безопасности, поэтому предложение Польши является абсолютным залогом того, чтобы гарантии безопасности могли быть реализованы".

