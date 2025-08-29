УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Польща готова надати тил та логістику для підрозділів "коаліції охочих" в Україні

Міноборони Польщі

Польща відіграватиме ключову роль у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки Україні шляхом надання логістичної підтримки та тилового забезпечення.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Залевський повторив позицію польської влади про те, що Польща не відправлятиме військ в Україну через значну загрозу на своїх кордонах з Росією та Білоруссю.

Натомість гарантії, що готуються в межах "коаліції охочих", передбачають присутність європейських військ в Україні та операцію з захисту українського неба, що стане можливим після закінчення російсько-українських бойових дій.

"Польща відіграватиме ключову роль у цій операції, оскільки створюватиме можливості для створення баз, тилу для тих підрозділів, які будуть в Україні, та організовуватиме логістику для цих підрозділів, а також надаватиме аеропорти для літаків, які з Польщі захищатимуть українське повітряний простір", – сказав Залевський.

Він додав, що "без того, що пропонує Польща, не буде жодних гарантій безпеки, тому пропозиція Польщі є абсолютною запорукою того, щоб гарантії безпеки могли бути реалізовані".

Також читайте: Гарантії безпеки України: збереження ЗСУ, підтримка НАТО та санкції проти РФ, - Зеленський

Автор: 

Польща (8777) гарантії безпеки (221) Коаліція охочих (36)
Поляки в своєму репертуарі. Надають свій "тил" всім "охочім".
29.08.2025 22:00 Відповісти
Коаліця рішучих зробить засідку у Львові - так шо за тил можна не переживати
29.08.2025 22:01 Відповісти
А якшо серьозно, то з таким законно обраним більшістю поляків українофобським презом, який прийшов до влади саме на українофобській риториці, на місці Європи я б готував резервні альтернативні маршрути. Бо сьогодні вони висипають зерно, а завтра почнуть висипати снаряди.
29.08.2025 22:02 Відповісти
Альтернативний маршрут є - це Румунія.
29.08.2025 22:05 Відповісти
Тилу охочих пшеків сидіти в ресторанах на Закарпатті.
29.08.2025 22:06 Відповісти
Закінчуйте цю порожню балаканину, про те, кого хтось готовий відправити в Київ у випадку, якщо кацапські терористи стануть голубами миру. Реально це вже більше ніж півроку, поки нічого не змінюється, тільки дратуєте людей.
29.08.2025 22:09 Відповісти
Есть ещё одна деталька с поляками. Чем силнее запашок штын кацапский и приближение само собой---соображают и пшеки тоже логично.
29.08.2025 22:36 Відповісти
А не можна цей тил перенести до іншої країни
29.08.2025 23:28 Відповісти
 
 