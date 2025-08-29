Польща готова надати тил та логістику для підрозділів "коаліції охочих" в Україні

Польща відіграватиме ключову роль у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки Україні шляхом надання логістичної підтримки та тилового забезпечення.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Залевський повторив позицію польської влади про те, що Польща не відправлятиме військ в Україну через значну загрозу на своїх кордонах з Росією та Білоруссю.

Натомість гарантії, що готуються в межах "коаліції охочих", передбачають присутність європейських військ в Україні та операцію з захисту українського неба, що стане можливим після закінчення російсько-українських бойових дій.

"Польща відіграватиме ключову роль у цій операції, оскільки створюватиме можливості для створення баз, тилу для тих підрозділів, які будуть в Україні, та організовуватиме логістику для цих підрозділів, а також надаватиме аеропорти для літаків, які з Польщі захищатимуть українське повітряний простір", – сказав Залевський.

Він додав, що "без того, що пропонує Польща, не буде жодних гарантій безпеки, тому пропозиція Польщі є абсолютною запорукою того, щоб гарантії безпеки могли бути реалізовані".

Також читайте: Гарантії безпеки України: збереження ЗСУ, підтримка НАТО та санкції проти РФ, - Зеленський