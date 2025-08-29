УКР
Новини Гарантії безпеки для України
776 13

Гарантії безпеки України: збереження ЗСУ, підтримка НАТО та санкції проти РФ, - Зеленський

Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки України

Президент Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки, які важливі для України.

Про це голова держави повідомив на брифінгу 29 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Перший стосується Збройних сил України — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.

"На мій погляд, цей блок складається від фінансування того кількості особового складу, який сьогодні є. Спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть. Але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розглядає тренувальні та цивільні місії для гарантій безпеки України після завершення війни, - Каллас

Другий блок –– допомога НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії.

Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (25291) США (24165) гарантії безпеки (221)
+4
І Порошенку підозра,бо з його участю в Конституцію записали про статтю ЄС-НАТО.
Дволикість зеленої влади.
показати весь коментар
29.08.2025 15:27 Відповісти
+2
Другий блок -- допомога НАТО. "ЗЕПОЦРІОТ" ЧОМУ НЕ ВСТУП В НАТО????
показати весь коментар
29.08.2025 15:22 Відповісти
+2
Про вступ до НАТО та ЭС навіть не згадує, кацап херов.
показати весь коментар
29.08.2025 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Що його коментувати, що трампа- один йух...
показати весь коментар
29.08.2025 15:33 Відповісти
Тетяна Ніколаєнко
В зиму без курток: як зміна тканини зупинила поставку 100 тисяч курток для ЗСУ
НАБУ розслідує зв'язок виробника ракет "Фламінго" з Міндічем, він виявився найбільшим постачальником Міноборони
показати весь коментар
29.08.2025 15:42 Відповісти
Тобто НАБУ вирішило блоконути випуск ракет Фламінго?
Це, що нове замовлення рашистів?
показати весь коментар
29.08.2025 15:47 Відповісти
Яких там ще ракет? Що за наївність?
показати весь коментар
29.08.2025 16:00 Відповісти
Точно. А ще НАБУ заблокувало виробництво ракет Грім, Нептун, Вільха, Трембіта?
показати весь коментар
29.08.2025 16:43 Відповісти
Тобто, ПРИВАТНУ комерційну компанію, яка за 8 місяців і власні кошти зробила те що Укр Оборон Пром не спромігся за 10+ років і хз скільки бюджетних коштів тепер перевіряє ***** яке контролюється з за кордону.... На Увага предмет завищення цін на комплектуючі....
Тобто дальніх ракет у нас як не було так і не буде. Це і є мета заходу.
Я так розумію, що це завдання отримали набушники від своїх західних кураторів.
показати весь коментар
29.08.2025 16:03 Відповісти
Та капець. 10 років нічого не робили, і тут, з нікуди, виникла приватна контора, яка за 8 місяців все зробила. І, чисто випадково, вона тотожна до Зеленського. Як же можна НАБУ, яке не лягло під зелену ОПу перевіряти таку талановиту компанію?
А про західних кураторів, які за рахунок власних держав утримують Україну, то взагалі, перл. Кацапський.
показати весь коментар
29.08.2025 16:35 Відповісти
Зеля, ти кончений уйобок!!! Це для тебе дебіл ПОТУЖНІ ГАРАНТІІ курво ! То що нам люб'язно дозволяють мати нормальну армію, яка зараз мабуть найкраща, найбоєздатніша в світі, так це вважаєш гарантією від Західу, від НАТО, курво??? Це порожні обіцянки ти вважаєш гарантіями, тупа істота ?
показати весь коментар
29.08.2025 15:48 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦 https://t.me/Chornovil_official @Chornovil_official

"У мене риторичне питання: ДБР та вся інша репресивна машина zейла і його промосковських орків замовляє експертизи прямо в москві??? Фільмики для звинувачень проти Пороха їм фсб знімала й через команду медведчука передавала - тут навіть приховувати не стали. А от офіційна експертиза для офіційних слідчих органів, у якій чорним по білому написано, що:

зміни до Конституції, щодо закріплення Європейського (ЄС) та Євроатлантичного (НАТО) векторів розвитку України є шкідливими і створюють загрози національній безпеці...

І ще в нас тепер, виявляється, аналіз Конституції та її статей проводить не Конституційний Суд, а група якихось незрозумілих експертів (серед яких чомусь спеціалісти з пожежної безпеки, інтелектуальної власності, мінно-вибухової справи)!!! Так-так! Саме ці висновки в суді проти Петра Порошенка представив і просив долучити до справи один із катів Майдану, а нині слідчий ДБР Яблонський, який, для більшої зневаги над Україною й українцями нині ще й очолює слідство про свої ж власні злочини в 2013-14 роках!!!"
показати весь коментар
29.08.2025 15:56 Відповісти
"На мой взгляд, этот блок состоит от финансирования того количества личного состава, который сегодня есть. Способность финансировать армию именно в том количестве, которое сегодня защищает наши границы." Источник: https://censor.net/ru/n3571191

А как обеспечить такое количество военнослужащих? Оставить существующих без ротации? Мобилизационный возраст до 60? Границы на замке?
показати весь коментар
29.08.2025 17:21 Відповісти
 
 