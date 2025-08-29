Гарантії безпеки України: збереження ЗСУ, підтримка НАТО та санкції проти РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки, які важливі для України.
Про це голова держави повідомив на брифінгу 29 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
Перший стосується Збройних сил України — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.
"На мій погляд, цей блок складається від фінансування того кількості особового складу, який сьогодні є. Спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть. Але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти", - наголосив Зеленський.
Другий блок –– допомога НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії.
Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.
Це, що нове замовлення рашистів?
Тобто дальніх ракет у нас як не було так і не буде. Це і є мета заходу.
Я так розумію, що це завдання отримали набушники від своїх західних кураторів.
нічогоне робили, і тут, з нікуди, виникла приватна контора, яка за 8 місяців все зробила. І, чисто випадково, вона тотожна до Зеленського. Як же можна НАБУ, яке не лягло під зелену ОПу перевіряти таку талановиту компанію?
А про західних кураторів, які за рахунок власних держав утримують Україну, то взагалі, перл. Кацапський.
"У мене риторичне питання: ДБР та вся інша репресивна машина zейла і його промосковських орків замовляє експертизи прямо в москві??? Фільмики для звинувачень проти Пороха їм фсб знімала й через команду медведчука передавала - тут навіть приховувати не стали. А от офіційна експертиза для офіційних слідчих органів, у якій чорним по білому написано, що:
зміни до Конституції, щодо закріплення Європейського (ЄС) та Євроатлантичного (НАТО) векторів розвитку України є шкідливими і створюють загрози національній безпеці...
І ще в нас тепер, виявляється, аналіз Конституції та її статей проводить не Конституційний Суд, а група якихось незрозумілих експертів (серед яких чомусь спеціалісти з пожежної безпеки, інтелектуальної власності, мінно-вибухової справи)!!! Так-так! Саме ці висновки в суді проти Петра Порошенка представив і просив долучити до справи один із катів Майдану, а нині слідчий ДБР Яблонський, який, для більшої зневаги над Україною й українцями нині ще й очолює слідство про свої ж власні злочини в 2013-14 роках!!!"
А как обеспечить такое количество военнослужащих? Оставить существующих без ротации? Мобилизационный возраст до 60? Границы на замке?