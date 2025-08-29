Гарантії безпеки України: збереження ЗСУ, підтримка НАТО та санкції проти РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки, які важливі для України.

Про це голова держави повідомив на брифінгу 29 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Перший стосується Збройних сил України — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.

"На мій погляд, цей блок складається від фінансування того кількості особового складу, який сьогодні є. Спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть. Але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розглядає тренувальні та цивільні місії для гарантій безпеки України після завершення війни, - Каллас

Другий блок –– допомога НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії.

Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.