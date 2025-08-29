Гарантии безопасности Украины: сохранение ВСУ, поддержка НАТО и санкции против РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности, которые важны для Украины.
Об этом глава государства сообщил на брифинге 29 августа, информирует Цензор.НЕТ.
Первый касается Вооруженных сил Украины - сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.
"На мой взгляд, этот блок состоит от финансирования того количества личного состава, который сегодня есть. Способность финансировать армию именно в том количестве, которое сегодня защищает наши границы. Никто не говорит больше, потому что больше никто не даст. Но мы не можем говорить меньше, потому что мы не собираемся проводить соответствующие эксперименты", - подчеркнул Зеленский.
Второй блок - помощь НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров относительно их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.
Третий блок - это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.
Дволикість зеленої влади.
В зиму без курток: як зміна тканини зупинила поставку 100 тисяч курток для ЗСУ
НАБУ розслідує зв'язок виробника ракет "Фламінго" з Міндічем, він виявився найбільшим постачальником Міноборони
Джерело: https://censor.net/n3571190
Це, що нове замовлення рашистів?
Тобто дальніх ракет у нас як не було так і не буде. Це і є мета заходу.
Я так розумію, що це завдання отримали набушники від своїх західних кураторів.
нічогоне робили, і тут, з нікуди, виникла приватна контора, яка за 8 місяців все зробила. І, чисто випадково, вона тотожна до Зеленського. Як же можна НАБУ, яке не лягло під зелену ОПу перевіряти таку талановиту компанію?
А про західних кураторів, які за рахунок власних держав утримують Україну, то взагалі, перл. Кацапський.
"У мене риторичне питання: ДБР та вся інша репресивна машина zейла і його промосковських орків замовляє експертизи прямо в москві??? Фільмики для звинувачень проти Пороха їм фсб знімала й через команду медведчука передавала - тут навіть приховувати не стали. А от офіційна експертиза для офіційних слідчих органів, у якій чорним по білому написано, що:
зміни до Конституції, щодо закріплення Європейського (ЄС) та Євроатлантичного (НАТО) векторів розвитку України є шкідливими і створюють загрози національній безпеці...
І ще в нас тепер, виявляється, аналіз Конституції та її статей проводить не Конституційний Суд, а група якихось незрозумілих експертів (серед яких чомусь спеціалісти з пожежної безпеки, інтелектуальної власності, мінно-вибухової справи)!!! Так-так! Саме ці висновки в суді проти Петра Порошенка представив і просив долучити до справи один із катів Майдану, а нині слідчий ДБР Яблонський, який, для більшої зневаги над Україною й українцями нині ще й очолює слідство про свої ж власні злочини в 2013-14 роках!!!"