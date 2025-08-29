РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Гарантии безопасности Украины: сохранение ВСУ, поддержка НАТО и санкции против РФ, - Зеленский

Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности, которые важны для Украины.

Об этом глава государства сообщил на брифинге 29 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Первый касается Вооруженных сил Украины - сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

"На мой взгляд, этот блок состоит от финансирования того количества личного состава, который сегодня есть. Способность финансировать армию именно в том количестве, которое сегодня защищает наши границы. Никто не говорит больше, потому что больше никто не даст. Но мы не можем говорить меньше, потому что мы не собираемся проводить соответствующие эксперименты", - подчеркнул Зеленский.

Второй блок - помощь НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров относительно их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.

Третий блок - это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

+2
І Порошенку підозра,бо з його участю в Конституцію записали про статтю ЄС-НАТО.
Дволикість зеленої влади.
показать весь комментарий
29.08.2025 15:27 Ответить
+1
Другий блок -- допомога НАТО. "ЗЕПОЦРІОТ" ЧОМУ НЕ ВСТУП В НАТО????
показать весь комментарий
29.08.2025 15:22 Ответить
+1
Про вступ до НАТО та ЭС навіть не згадує, кацап херов.
показать весь комментарий
29.08.2025 15:31 Ответить
Що його коментувати, що трампа- один йух...
показать весь комментарий
29.08.2025 15:33 Ответить
Тетяна Ніколаєнко
В зиму без курток: як зміна тканини зупинила поставку 100 тисяч курток для ЗСУ
НАБУ розслідує зв'язок виробника ракет "Фламінго" з Міндічем, він виявився найбільшим постачальником Міноборони
Джерело: https://censor.net/n3571190
показать весь комментарий
29.08.2025 15:42 Ответить
Тобто НАБУ вирішило блоконути випуск ракет Фламінго?
Це, що нове замовлення рашистів?
показать весь комментарий
29.08.2025 15:47 Ответить
Яких там ще ракет? Що за наївність?
показать весь комментарий
29.08.2025 16:00 Ответить
Точно. А ще НАБУ заблокувало виробництво ракет Грім, Нептун, Вільха, Трембіта?
показать весь комментарий
29.08.2025 16:43 Ответить
Тобто, ПРИВАТНУ комерційну компанію, яка за 8 місяців і власні кошти зробила те що Укр Оборон Пром не спромігся за 10+ років і хз скільки бюджетних коштів тепер перевіряє ***** яке контролюється з за кордону.... На Увага предмет завищення цін на комплектуючі....
Тобто дальніх ракет у нас як не було так і не буде. Це і є мета заходу.
Я так розумію, що це завдання отримали набушники від своїх західних кураторів.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:03 Ответить
Та капець. 10 років нічого не робили, і тут, з нікуди, виникла приватна контора, яка за 8 місяців все зробила. І, чисто випадково, вона тотожна до Зеленського. Як же можна НАБУ, яке не лягло під зелену ОПу перевіряти таку талановиту компанію?
А про західних кураторів, які за рахунок власних держав утримують Україну, то взагалі, перл. Кацапський.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:35 Ответить
Зеля, ти кончений уйобок!!! Це для тебе дебіл ПОТУЖНІ ГАРАНТІІ курво ! То що нам люб'язно дозволяють мати нормальну армію, яка зараз мабуть найкраща, найбоєздатніша в світі, так це вважаєш гарантією від Західу, від НАТО, курво??? Це порожні обіцянки ти вважаєш гарантіями, тупа істота ?
показать весь комментарий
29.08.2025 15:48 Ответить
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦 https://t.me/Chornovil_official @Chornovil_official

"У мене риторичне питання: ДБР та вся інша репресивна машина zейла і його промосковських орків замовляє експертизи прямо в москві??? Фільмики для звинувачень проти Пороха їм фсб знімала й через команду медведчука передавала - тут навіть приховувати не стали. А от офіційна експертиза для офіційних слідчих органів, у якій чорним по білому написано, що:

зміни до Конституції, щодо закріплення Європейського (ЄС) та Євроатлантичного (НАТО) векторів розвитку України є шкідливими і створюють загрози національній безпеці...

І ще в нас тепер, виявляється, аналіз Конституції та її статей проводить не Конституційний Суд, а група якихось незрозумілих експертів (серед яких чомусь спеціалісти з пожежної безпеки, інтелектуальної власності, мінно-вибухової справи)!!! Так-так! Саме ці висновки в суді проти Петра Порошенка представив і просив долучити до справи один із катів Майдану, а нині слідчий ДБР Яблонський, який, для більшої зневаги над Україною й українцями нині ще й очолює слідство про свої ж власні злочини в 2013-14 роках!!!"
показать весь комментарий
29.08.2025 15:56 Ответить
 
 