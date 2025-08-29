Гарантии безопасности Украины: сохранение ВСУ, поддержка НАТО и санкции против РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности, которые важны для Украины.

Об этом глава государства сообщил на брифинге 29 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Первый касается Вооруженных сил Украины - сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

"На мой взгляд, этот блок состоит от финансирования того количества личного состава, который сегодня есть. Способность финансировать армию именно в том количестве, которое сегодня защищает наши границы. Никто не говорит больше, потому что больше никто не даст. Но мы не можем говорить меньше, потому что мы не собираемся проводить соответствующие эксперименты", - подчеркнул Зеленский.

Второй блок - помощь НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров относительно их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.

Третий блок - это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.