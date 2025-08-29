ЕС рассматривает тренировочные и гражданские миссии для гарантий безопасности Украины после завершения войны, - Каллас
Европейский Союз планирует присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины после завершения активных боевых действий. Речь идет о тренировочных и гражданских миссиях, а также поддержке оборонной промышленности.
Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, министры обсуждают не только будущие гарантии, но и текущие шаги - усиление помощи Украине в отражении российских атак путем поставки боеприпасов и систем ПВО.
Каллас уточнила, что ЕС рассматривает три составляющие гарантий: учебную миссию, военную миссию и поддержку оборонной промышленности. Участие в этих процессах могут принимать и нейтральные страны.
Она подчеркнула, что решение о возможной отправке войск в Украину будут принимать отдельно каждые государства-члены, однако дискуссия на эту тему уже продолжается.
