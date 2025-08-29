РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
ЕС рассматривает тренировочные и гражданские миссии для гарантий безопасности Украины после завершения войны, - Каллас

Европейский Союз планирует присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины после завершения активных боевых действий. Речь идет о тренировочных и гражданских миссиях, а также поддержке оборонной промышленности.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, министры обсуждают не только будущие гарантии, но и текущие шаги - усиление помощи Украине в отражении российских атак путем поставки боеприпасов и систем ПВО.

Каллас уточнила, что ЕС рассматривает три составляющие гарантий: учебную миссию, военную миссию и поддержку оборонной промышленности. Участие в этих процессах могут принимать и нейтральные страны.

Она подчеркнула, что решение о возможной отправке войск в Украину будут принимать отдельно каждые государства-члены, однако дискуссия на эту тему уже продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 19-й пакет санкций ЕС могут войти ограничения против российской энергетики, финансовых услуг, а также вторичные санкции, - Каллас

Каллас Кая (260) гарантии безопасности (219)
тренувальні??а це на випадок чого??нападу позаземних цивілізацій???
29.08.2025 10:42 Ответить
цю Європу завойовувати не прийдеться - сама здасться
29.08.2025 10:45 Ответить
Яке марення ! Допомогти не можуть але якісь гарантії. Це вже ми проходили в Будапешті.
29.08.2025 10:47 Ответить
Все Після....
А потрібна Допомога для Закінчення Війни ЗАРАЗ☝️☝️☝️
29.08.2025 10:48 Ответить
То вже наші хлопці та дівчата мають тренерувати потужне НАТО
29.08.2025 10:48 Ответить
А ще релігійна, гуманітарна та місія захисту бездомних тварин
29.08.2025 10:49 Ответить
Всякі місіі вже планують після війни. Напевне щось знають, скоро кінець війні.
29.08.2025 10:52 Ответить
Цирк та й годі. З такими гарантами краще зразу з України виїжджати
