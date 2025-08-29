ЄС розглядає тренувальні та цивільні місії для гарантій безпеки України після завершення війни, - Каллас

Європейський Союз планує долучитися до забезпечення гарантій безпеки України після завершення активних бойових дій. Йдеться про тренувальні та цивільні місії, а також підтримку оборонної промисловості.

Про це заявила верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, міністри обговорюють не лише майбутні гарантії, а й поточні кроки - посилення допомоги Україні у відбитті російських атак шляхом постачання боєприпасів та систем ППО.

Каллас уточнила, що ЄС розглядає три складові гарантій: навчальну місію, військову місію та підтримку оборонної промисловості. Участь у цих процесах можуть брати і нейтральні країни.

Вона наголосила, що рішення про можливу відправку військ в Україну ухвалюватимуть окремо кожні держави-члени, проте дискусія на цю тему вже триває.

