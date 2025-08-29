УКР
ЄС розглядає тренувальні та цивільні місії для гарантій безпеки України після завершення війни, - Каллас

Європейський Союз планує долучитися до забезпечення гарантій безпеки України після завершення активних бойових дій. Йдеться про тренувальні та цивільні місії, а також підтримку оборонної промисловості.

Про це заявила верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, міністри обговорюють не лише майбутні гарантії, а й поточні кроки - посилення допомоги Україні у відбитті російських атак шляхом постачання боєприпасів та систем ППО.

Каллас уточнила, що ЄС розглядає три складові гарантій: навчальну місію, військову місію та підтримку оборонної промисловості. Участь у цих процесах можуть брати і нейтральні країни.

Вона наголосила, що рішення про можливу відправку військ в Україну ухвалюватимуть окремо кожні держави-члени, проте дискусія на цю тему вже триває.

тренувальні??а це на випадок чого??нападу позаземних цивілізацій???
показати весь коментар
29.08.2025 10:42 Відповісти
цю Європу завойовувати не прийдеться - сама здасться
показати весь коментар
29.08.2025 10:45 Відповісти
Х"йня якась, було вже "сібриз" на морі, "партнерство заради миру" та інша чепуха, деж вони всі зараз, обісцяні "герої" НАТО?
показати весь коментар
29.08.2025 11:48 Відповісти
Яке марення ! Допомогти не можуть але якісь гарантії. Це вже ми проходили в Будапешті.
показати весь коментар
29.08.2025 10:47 Відповісти
Все Після....
А потрібна Допомога для Закінчення Війни ЗАРАЗ☝️☝️☝️
показати весь коментар
29.08.2025 10:48 Відповісти
То вже наші хлопці та дівчата мають тренерувати потужне НАТО
показати весь коментар
29.08.2025 10:48 Відповісти
А ще релігійна, гуманітарна та місія захисту бездомних тварин
показати весь коментар
29.08.2025 10:49 Відповісти
Всякі місіі вже планують після війни. Напевне щось знають, скоро кінець війні.
показати весь коментар
29.08.2025 10:52 Відповісти
Цирк та й годі. З такими гарантами краще зразу з України виїжджати
показати весь коментар
29.08.2025 11:19 Відповісти
 
 