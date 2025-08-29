УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9825 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
472 8

До 19-го пакета санкцій ЄС можуть увійти обмеження проти російської енергетики, фінансових послуг, а також вторинні санкції, - Каллас

Каллас про новий пакет санкцій ЄС

До 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти обмеження у сфері енергетики, фінансових послуг та вторинні санкції.  Саме такі заходи будуть найефективнішими для тиску на Кремль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас. 

За її словами, вторинні санкції, схожі на ті, що запровадили США, можуть перекрити Росії доступ до необхідного капіталу.

"Ми працюємо над наступним пакетом, і наразі на столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше їх вдарять будь-які санкції проти енергетики та всі вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці, а також обмеження у фінансових послугах, що фактично перекривають їм доступ до капіталу, у якому вони так відчайдушно потребують", – підкреслила Каллас.

Вона зазначила, що обговорення тривають, і остаточне рішення буде ухвалене після погодження між усіма членами ЄС.

"Усі розуміють: враховуючи, як Путін принижує мирні зусилля, єдине, що реально працює, - це тиск", - зазначила Каллас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн після удару РФ по Києву: Найсмертоносніша атака з липня. Незабаром ЄС представить 19-й пакет жорстких санкцій

Автор: 

росія (67410) санкції (12609) Каллас Кая (330)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
, і наразі на столі є кілька варіантів Джерело: https://censor.net/ua/n3571126
так це звичайна практика, бо треба обрати той варіант, який буде з консенсусом. Тобто самий беззубий і лайтовий.
показати весь коментар
29.08.2025 10:13 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 10:15 Відповісти
декілька таких керівників як Навроцький, Орбан та Фіцо і ЄС буде вже проти України санкції вводити
показати весь коментар
29.08.2025 10:16 Відповісти
"санкції ЄС ПРОТИ КУЙЛА"-ЦЕ ТАКА ЄВРОПЕЙСЬКА БРЕХНЯ.ЯКА СПОНСОРУЄ РАШИСТСЬКУ МАШИНУ СМЕРТІ.КОТРА ВБИВАЄ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І ОКУПОВУЄ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ....
показати весь коментар
29.08.2025 10:22 Відповісти
Вони можуть догратись, не дай боже звичайно... Як колись догрались з гітлером.
показати весь коментар
29.08.2025 10:43 Відповісти
в ни х щось бовтається на столі на четвертому році війни...
показати весь коментар
29.08.2025 10:22 Відповісти
Можуть увійти, а можуть і не увійти...
показати весь коментар
29.08.2025 10:42 Відповісти
У мене все більше і більше складається враження, що вони вигадують санкції таким чином, щоб не дай Боже не нашкодити кацапам.
показати весь коментар
29.08.2025 11:02 Відповісти
 
 