До 19-го пакета санкцій ЄС можуть увійти обмеження проти російської енергетики, фінансових послуг, а також вторинні санкції, - Каллас

До 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти обмеження у сфері енергетики, фінансових послуг та вторинні санкції. Саме такі заходи будуть найефективнішими для тиску на Кремль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас.

За її словами, вторинні санкції, схожі на ті, що запровадили США, можуть перекрити Росії доступ до необхідного капіталу.

"Ми працюємо над наступним пакетом, і наразі на столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше їх вдарять будь-які санкції проти енергетики та всі вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці, а також обмеження у фінансових послугах, що фактично перекривають їм доступ до капіталу, у якому вони так відчайдушно потребують", – підкреслила Каллас.

Вона зазначила, що обговорення тривають, і остаточне рішення буде ухвалене після погодження між усіма членами ЄС.

"Усі розуміють: враховуючи, як Путін принижує мирні зусилля, єдине, що реально працює, - це тиск", - зазначила Каллас.

