РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости Санкции ЕС против России
387 8

В 19-й пакет санкций ЕС могут войти ограничения против российской энергетики, финансовых услуг, а также вторичные санкции, - Каллас

Каллас о новом пакете санкций ЕС

В 19-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти ограничения в сфере энергетики, финансовых услуг и вторичные санкции. Именно такие меры будут наиболее эффективными для давления на Кремль.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.

По ее словам, вторичные санкции, похожие на те, что ввели США, могут перекрыть России доступ к необходимому капиталу.

"Мы работаем над следующим пакетом, и сейчас на столе есть несколько вариантов. Конечно, больше всего их ударят любые санкции против энергетики и все вторичные санкции, которые, например, ввели американцы, а также ограничения в финансовых услугах, которые фактически перекрывают им доступ к капиталу, в котором они так отчаянно нуждаются", - подчеркнула Каллас.

Она отметила, что обсуждения продолжаются, и окончательное решение будет принято после согласования между всеми членами ЕС.

"Все понимают: учитывая, как Путин унижает мирные усилия, единственное, что реально работает, - это давление", - отметила Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен после удара РФ по Киеву: Самая смертоносная атака с июля. Вскоре ЕС представит 19-й пакет жестких санкций

Автор: 

россия (97001) санкции (11786) Каллас Кая (260)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
, і наразі на столі є кілька варіантів Джерело: https://censor.net/ua/n3571126
так це звичайна практика, бо треба обрати той варіант, який буде з консенсусом. Тобто самий беззубий і лайтовий.
показать весь комментарий
29.08.2025 10:13 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2025 10:15 Ответить
декілька таких керівників як Навроцький, Орбан та Фіцо і ЄС буде вже проти України санкції вводити
показать весь комментарий
29.08.2025 10:16 Ответить
"санкції ЄС ПРОТИ КУЙЛА"-ЦЕ ТАКА ЄВРОПЕЙСЬКА БРЕХНЯ.ЯКА СПОНСОРУЄ РАШИСТСЬКУ МАШИНУ СМЕРТІ.КОТРА ВБИВАЄ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І ОКУПОВУЄ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ....
показать весь комментарий
29.08.2025 10:22 Ответить
Вони можуть догратись, не дай боже звичайно... Як колись догрались з гітлером.
показать весь комментарий
29.08.2025 10:43 Ответить
в ни х щось бовтається на столі на четвертому році війни...
показать весь комментарий
29.08.2025 10:22 Ответить
Можуть увійти, а можуть і не увійти...
показать весь комментарий
29.08.2025 10:42 Ответить
У мене все більше і більше складається враження, що вони вигадують санкції таким чином, щоб не дай Боже не нашкодити кацапам.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:02 Ответить
 
 