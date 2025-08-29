В 19-й пакет санкций ЕС могут войти ограничения против российской энергетики, финансовых услуг, а также вторичные санкции, - Каллас

В 19-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти ограничения в сфере энергетики, финансовых услуг и вторичные санкции. Именно такие меры будут наиболее эффективными для давления на Кремль.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.

По ее словам, вторичные санкции, похожие на те, что ввели США, могут перекрыть России доступ к необходимому капиталу.

"Мы работаем над следующим пакетом, и сейчас на столе есть несколько вариантов. Конечно, больше всего их ударят любые санкции против энергетики и все вторичные санкции, которые, например, ввели американцы, а также ограничения в финансовых услугах, которые фактически перекрывают им доступ к капиталу, в котором они так отчаянно нуждаются", - подчеркнула Каллас.

Она отметила, что обсуждения продолжаются, и окончательное решение будет принято после согласования между всеми членами ЕС.

"Все понимают: учитывая, как Путин унижает мирные усилия, единственное, что реально работает, - это давление", - отметила Каллас.

