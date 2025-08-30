Трамп предложил привлечь ЧВК из США в рамках гарантий безопасности для Украины, - The Telegraph
Президент США Дональд Трамп якобы предложил привлечь с американской стороны частные военные компании, которые дополнят усилия европейских партнеров в рамках возможных гарантий безопасности для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом изданию The Telegraph рассказали источники.
Так, отмечается, что Трамп на переговорах с европейскими государствами относительно потенциальных гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения якобы предложил привлечь с американской стороны частные военные компании, которые дополнят усилия европейских партнеров.
Предполагается, что эти американские компании могут привлекаться к укреплению фортификаций, строительству новых военных баз и защите американского бизнеса на территории Украины, а присутствие контрактников-американских граждан было бы дополнительным фактором сдерживания для России.
Издание пишет, что предложение якобы обсуждают среди других мер, которые согласились предложить государства "Коалиции желающих" во главе с Францией и Британией.
Источники отмечают, что использование контрактников из ЧВК позволило бы Трампу, который уже обещал не отправлять американских военных в Украину, успокоить страхи наиболее изоляционистского крыла трампистов.
ну-ню..
зовсім ********
фарбований лис
в чвк наберуть всілякої швалі звідусіль, а потім з нею буде клопіт по криміналу.
.
американці так накрутять на всьому, що наші крадії виявллться меценатами.
.
той же вагнер, тільки англійською
.
В от якби реально ПВК, як ті, що покрошили орків під Хишамом в Сирії, було б непогано. Їх можна хоч в дивізію, хоч в корпус розвернути.
Таке.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Будапештський меморандум - Вікіпедія
Називається.
Вот только кто ее оплачивать будет?
Солдаты частной американской армии за 2000 долларов в месяц
Жопу от дивана не оторвут
И не будут они ничего строить
Они любят воевать
Убивать врага
Они для этого и идут в такие формирования
Чтобы иметь право на убийство
А окопы роют - строители
Каждый должен заниматься своим делом
А не х.....й
Как Владимир Александрович