Новости Гарантии безопасности для Украины
Трамп предложил привлечь ЧВК из США в рамках гарантий безопасности для Украины, - The Telegraph

Трамп о гарантиях безопасности

Президент США Дональд Трамп якобы предложил привлечь с американской стороны частные военные компании, которые дополнят усилия европейских партнеров в рамках возможных гарантий безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом изданию The Telegraph рассказали источники.

Так, отмечается, что Трамп на переговорах с европейскими государствами относительно потенциальных гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения якобы предложил привлечь с американской стороны частные военные компании, которые дополнят усилия европейских партнеров.

Предполагается, что эти американские компании могут привлекаться к укреплению фортификаций, строительству новых военных баз и защите американского бизнеса на территории Украины, а присутствие контрактников-американских граждан было бы дополнительным фактором сдерживания для России.

Также читайте: США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины, но ключевая роль принадлежит Европе, - Кислица

Издание пишет, что предложение якобы обсуждают среди других мер, которые согласились предложить государства "Коалиции желающих" во главе с Францией и Британией.

Источники отмечают, что использование контрактников из ЧВК позволило бы Трампу, который уже обещал не отправлять американских военных в Украину, успокоить страхи наиболее изоляционистского крыла трампистов.

Также читайте: Гарантии безопасности Украины: сохранение ВСУ, поддержка НАТО и санкции против РФ, - Зеленский

Вагнеровців???
ну-ню..
зовсім ********
фарбований лис
30.08.2025 18:24 Ответить
а який статут ціх меріканських ПВК? Щось на кшалт ПВК "Вагнер"? Тоді відразу на йух
30.08.2025 18:25 Ответить
ціна на цілування руки уйла?
Таке.
30.08.2025 18:46 Ответить
якщо це не підрозділи збройних сил держави, за які вона несе повну відповідальність, то хай гуляють

в чвк наберуть всілякої швалі звідусіль, а потім з нею буде клопіт по криміналу.

.
30.08.2025 18:28 Ответить
будівництвом фортифікацій має займатись Інженерний корпус ЗСУ

американці так накрутять на всьому, що наші крадії виявллться меценатами.

.
30.08.2025 18:25 Ответить
ну да ну да.. мало було скандалів з Блеквотер, тепер це правда Академі.
той же вагнер, тільки англійською
30.08.2025 18:26 Ответить
нехай своїми чвк в Африці порядок наводять

.
30.08.2025 18:29 Ответить
ну ні як не хоче трамп накладати санкції проти свого дружбана )(уйла
30.08.2025 18:35 Ответить
Перший раз почув щось добре від трампа. Але ж завтра він забуде, або скаже, що мав на увазі підарів-вагнерівців.
В от якби реально ПВК, як ті, що покрошили орків під Хишамом в Сирії, було б непогано. Їх можна хоч в дивізію, хоч в корпус розвернути.
30.08.2025 18:37 Ответить
це він так "підкидає фішки" росіянам? мовляв - не дарма вони чотири роки говорили про "іноземних найманців"
30.08.2025 18:38 Ответить
Трамп помре ,в нього ноги опухають і руки чорніють
30.08.2025 18:42 Ответить
30.08.2025 18:43 Ответить
сша уже давали гарантії.

Називається.
30.08.2025 18:45 Ответить
Идея отличная !!!
Вот только кто ее оплачивать будет?
Солдаты частной американской армии за 2000 долларов в месяц
Жопу от дивана не оторвут
И не будут они ничего строить
Они любят воевать
Убивать врага
Они для этого и идут в такие формирования
Чтобы иметь право на убийство
А окопы роют - строители
Каждый должен заниматься своим делом
А не х.....й
Как Владимир Александрович
30.08.2025 18:46 Ответить
"краснов", ПНХ ! Твої балачки в одній автівці з шефом розставили усі крапки над "І".
30.08.2025 18:50 Ответить
********* *****, покладене на кривавого трампакса- ну да, десь так і є!
30.08.2025 18:52 Ответить
Невже ще хтось слухає цього запроданця-піз#абола? Дивно...
30.08.2025 18:54 Ответить
Мова про залучення ПВК йшла ще в 2014 році коли "зелені чоловічки" зявилися в Криму і на Донбасі. Дві чи три ПВК запропонували свої послуги Україні. Тодішнє "керівництво" відмовилось бо "дорого". Але саме тоді це було б найкращим політичним рішенням... Залучення приватної військової компанії навіть зараз було б досить ефективним рішенням на якомусь з напрямків. Особливо в Криму.
30.08.2025 19:01 Ответить
ця корова рудоморда взагалі розуміє що це і без його гов'яжих мізків працювало і працюватиме, придурку тиждні два знадобиться - думає "вони не можуть бути розумніші ніж я - вони мають за два тиждні точно все забути"
30.08.2025 19:12 Ответить
Цілком розумно. Америка надає найманців, платить Європа і всі задоволені. Крім раші, звичайно)
30.08.2025 19:17 Ответить
 
 