Трамп предложил привлечь ЧВК из США в рамках гарантий безопасности для Украины, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп якобы предложил привлечь с американской стороны частные военные компании, которые дополнят усилия европейских партнеров в рамках возможных гарантий безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом изданию The Telegraph рассказали источники.

Так, отмечается, что Трамп на переговорах с европейскими государствами относительно потенциальных гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения якобы предложил привлечь с американской стороны частные военные компании, которые дополнят усилия европейских партнеров.

Предполагается, что эти американские компании могут привлекаться к укреплению фортификаций, строительству новых военных баз и защите американского бизнеса на территории Украины, а присутствие контрактников-американских граждан было бы дополнительным фактором сдерживания для России.

Издание пишет, что предложение якобы обсуждают среди других мер, которые согласились предложить государства "Коалиции желающих" во главе с Францией и Британией.

Источники отмечают, что использование контрактников из ЧВК позволило бы Трампу, который уже обещал не отправлять американских военных в Украину, успокоить страхи наиболее изоляционистского крыла трампистов.

