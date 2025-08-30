УКР
Трамп запропонував залучити ПВК зі США в межах гарантій безпеки для України, - The Telegraph

Трамп про гарантії безпеки

Президент США Дональд Трамп нібито запропонував залучити з американського боку приватні військові компанії, що доповнять зусилля європейських партнерів у межах можливих гарантій безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це виданню The Telegraph розповіли джерела.

Так, зазначається, що Трамп на перемовинах з європейськими державами стосовно потенційних гарантій безпеки для України у межах мирної угоди нібито запропонував залучити з американського боку приватні військові компанії, що доповнять зусилля європейських партнерів.

Передбачається, що ці американські компанії можуть залучатися до зміцнення фортифікацій, будівництва нових військових баз і захисту американського бізнесу на території України, а присутність контрактників-американських громадян була б додатковим чинником стримування для Росії.

Також читайте: США готові брати участь у гарантіях безпеки для України, але ключова роль належить Європі, - Кислиця

Видання пише, що пропозицію нібито обговорюють серед інших заходів, які зголосилися запропонувати держави "Коаліції охочих" на чолі з Францією та Британією.

Джерела зауважують, що використання контрактників з ПВК дозволило б Трампу, який вже обіцяв не відправляти американських військових в Україну, заспокоїти страхи найбільш ізоляціоністського крила трампістів.

Також читайте: Гарантії безпеки України: збереження ЗСУ, підтримка НАТО та санкції проти РФ, - Зеленський

США (24181) Трамп Дональд (7022) гарантії безпеки (229)
Вагнеровців???
ну-ню..
зовсім ********
фарбований лис
ціна на цілування руки уйла?
Таке.
сша уже давали гарантії.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Будапештський меморандум - Вікіпедія


Називається.
Вагнеровців???
ну-ню..
зовсім ********
фарбований лис
якщо це не підрозділи збройних сил держави, за які вона несе повну відповідальність, то хай гуляють

в чвк наберуть всілякої швалі звідусіль, а потім з нею буде клопіт по криміналу.

.
а який статут ціх меріканських ПВК? Щось на кшалт ПВК "Вагнер"? Тоді відразу на йух
будівництвом фортифікацій має займатись Інженерний корпус ЗСУ

американці так накрутять на всьому, що наші крадії виявллться меценатами.

.
ну да ну да.. мало було скандалів з Блеквотер, тепер це правда Академі.
той же вагнер, тільки англійською
нехай своїми чвк в Африці порядок наводять

.
ну ні як не хоче трамп накладати санкції проти свого дружбана )(уйла
Перший раз почув щось добре від трампа. Але ж завтра він забуде, або скаже, що мав на увазі підарів-вагнерівців.
В от якби реально ПВК, як ті, що покрошили орків під Хишамом в Сирії, було б непогано. Їх можна хоч в дивізію, хоч в корпус розвернути.
це він так "підкидає фішки" росіянам? мовляв - не дарма вони чотири роки говорили про "іноземних найманців"
Трамп помре ,в нього ноги опухають і руки чорніють
ціна на цілування руки уйла?
Таке.
сша уже давали гарантії.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Будапештський меморандум - Вікіпедія


Називається.
Идея отличная !!!
Вот только кто ее оплачивать будет?
Солдаты частной американской армии за 2000 долларов в месяц
Жопу от дивана не оторвут
И не будут они ничего строить
Они любят воевать
Убивать врага
Они для этого и идут в такие формирования
Чтобы иметь право на убийство
А окопы роют - строители
Каждый должен заниматься своим делом
А не х.....й
Как Владимир Александрович
"краснов", ПНХ ! Твої балачки в одній автівці з шефом розставили усі крапки над "І".
********* *****, покладене на кривавого трампакса- ну да, десь так і є!
Невже ще хтось слухає цього запроданця-піз#абола? Дивно...
Мова про залучення ПВК йшла ще в 2014 році коли "зелені чоловічки" зявилися в Криму і на Донбасі. Дві чи три ПВК запропонували свої послуги Україні. Тодішнє "керівництво" відмовилось бо "дорого". Але саме тоді це було б найкращим політичним рішенням... Залучення приватної військової компанії навіть зараз було б досить ефективним рішенням на якомусь з напрямків. Особливо в Криму.
Дві чи три ПВК запропонували свої послуги Україні
чиї то були пвк? може з рашки? в перше чую про таке, може я проспав.
Так. Схоже що проспали. І не ви один! Компанії були з США.
ця корова рудоморда взагалі розуміє що це і без його гов'яжих мізків працювало і працюватиме, придурку тиждні два знадобиться - думає "вони не можуть бути розумніші ніж я - вони мають за два тиждні точно все забути"
Цілком розумно. Америка надає найманців, платить Європа і всі задоволені. Крім раші, звичайно)
Мені цікаво інше. Чому всі ініціативи розглядаються лише після того, як їх озвучить Трамп? Що, без Трампа лідери ЄС та й наші не розуміли, що ЧВК - це реальне вирішення багатьох проблем? Вони ж навіть не заїкалися ніколи на цю тему. І так по всій лінійці питань: від перемовин до гарантій безпеки та післявоєнного устрою. Нічого б не зрушилося з мертвої точки, якби не Трамп.
При цьому саме на Трампа виливаються тонни бруду. Неймовірно.
Але враження саме таке. Що без Трампа це болото не зрушити. Одна надія на Фредовича. Дожилися.
