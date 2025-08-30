Трамп запропонував залучити ПВК зі США в межах гарантій безпеки для України, - The Telegraph
Президент США Дональд Трамп нібито запропонував залучити з американського боку приватні військові компанії, що доповнять зусилля європейських партнерів у межах можливих гарантій безпеки для України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це виданню The Telegraph розповіли джерела.
Так, зазначається, що Трамп на перемовинах з європейськими державами стосовно потенційних гарантій безпеки для України у межах мирної угоди нібито запропонував залучити з американського боку приватні військові компанії, що доповнять зусилля європейських партнерів.
Передбачається, що ці американські компанії можуть залучатися до зміцнення фортифікацій, будівництва нових військових баз і захисту американського бізнесу на території України, а присутність контрактників-американських громадян була б додатковим чинником стримування для Росії.
Видання пише, що пропозицію нібито обговорюють серед інших заходів, які зголосилися запропонувати держави "Коаліції охочих" на чолі з Францією та Британією.
Джерела зауважують, що використання контрактників з ПВК дозволило б Трампу, який вже обіцяв не відправляти американських військових в Україну, заспокоїти страхи найбільш ізоляціоністського крила трампістів.
ну-ню..
зовсім ********
фарбований лис
в чвк наберуть всілякої швалі звідусіль, а потім з нею буде клопіт по криміналу.
.
американці так накрутять на всьому, що наші крадії виявллться меценатами.
.
той же вагнер, тільки англійською
.
В от якби реально ПВК, як ті, що покрошили орків під Хишамом в Сирії, було б непогано. Їх можна хоч в дивізію, хоч в корпус розвернути.
Таке.
Називається.
Вот только кто ее оплачивать будет?
Солдаты частной американской армии за 2000 долларов в месяц
Жопу от дивана не оторвут
И не будут они ничего строить
Они любят воевать
Убивать врага
Они для этого и идут в такие формирования
Чтобы иметь право на убийство
А окопы роют - строители
Каждый должен заниматься своим делом
А не х.....й
Как Владимир Александрович
чиї то були пвк? може з рашки? в перше чую про таке, може я проспав.
При цьому саме на Трампа виливаються тонни бруду. Неймовірно.
Але враження саме таке. Що без Трампа це болото не зрушити. Одна надія на Фредовича. Дожилися.