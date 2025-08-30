Трамп запропонував залучити ПВК зі США в межах гарантій безпеки для України, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп нібито запропонував залучити з американського боку приватні військові компанії, що доповнять зусилля європейських партнерів у межах можливих гарантій безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це виданню The Telegraph розповіли джерела.

Так, зазначається, що Трамп на перемовинах з європейськими державами стосовно потенційних гарантій безпеки для України у межах мирної угоди нібито запропонував залучити з американського боку приватні військові компанії, що доповнять зусилля європейських партнерів.

Передбачається, що ці американські компанії можуть залучатися до зміцнення фортифікацій, будівництва нових військових баз і захисту американського бізнесу на території України, а присутність контрактників-американських громадян була б додатковим чинником стримування для Росії.

Також читайте: США готові брати участь у гарантіях безпеки для України, але ключова роль належить Європі, - Кислиця

Видання пише, що пропозицію нібито обговорюють серед інших заходів, які зголосилися запропонувати держави "Коаліції охочих" на чолі з Францією та Британією.

Джерела зауважують, що використання контрактників з ПВК дозволило б Трампу, який вже обіцяв не відправляти американських військових в Україну, заспокоїти страхи найбільш ізоляціоністського крила трампістів.

Також читайте: Гарантії безпеки України: збереження ЗСУ, підтримка НАТО та санкції проти РФ, - Зеленський