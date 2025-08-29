США готові брати участь у гарантіях безпеки для України, але ключова роль належить Європі, - Кислиця
США підтвердили готовність брати участь у системі гарантій безпеки для України, однак ключова роль в цьому належатиме Європі.
Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця за підсумками візиту до Нью-Йорку, де українська делегація зустрілася з спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Кислиця наголосив, що принциповою є сама "готовність брати участь" у забезпеченні гарантій.
"І це був геймченджер (переломний момент – ред.). Ця готовність була повторена як в Овальному кабінеті, так і на зустрічі з європейськими лідерами", - сказав дипломат.
Він зазначив, що США бачать європейців як головних виконавців майбутньої архітектури безпеки.
"Самі європейці постійно говорили, що війна в Україні – це не лише про Україну, це також про безпеку континенту в цілому",- сказав Кислиця.
Заступник міністра сказав, що американський бізнес пов’язує гарантії безпеки з реформами і підвищенням стандартів в Україні.
"Захист інвестицій, американських і європейських, це – підвищення українських стандартів до стандартів ЄС",- заявив Кислиця.
Окрім цього, дипломат додав, що США не тиснуть на Україну щодо можливих територіальних поступок.
"Американська сторона не тисне на Україну… Президент Трамп сказав, що питання території – це питання України… Американська сторона не тисне на нас, щоб ми здавали території. Принаймні, за моєї присутності… тиску не було", - сказав Трамп.
Нагадаємо, що українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.
