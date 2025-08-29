УКР
Новини Гарантії безпеки для України
694 20

США готові брати участь у гарантіях безпеки для України, але ключова роль належить Європі, - Кислиця

Кислиця

США підтвердили готовність брати участь у системі гарантій безпеки для України, однак ключова роль в цьому належатиме Європі.

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця за підсумками візиту до Нью-Йорку, де українська делегація зустрілася з спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Кислиця наголосив, що принциповою є сама "готовність брати участь" у забезпеченні гарантій.

"І це був геймченджер (переломний момент – ред.). Ця готовність була повторена як в Овальному кабінеті, так і на зустрічі з європейськими лідерами", - сказав дипломат.

Він зазначив, що США бачать європейців як головних виконавців майбутньої архітектури безпеки.

"Самі європейці постійно говорили, що війна в Україні – це не лише про Україну, це також про безпеку континенту в цілому",- сказав Кислиця.

Читайте також: Зустріч української делегації з Віткоффом була дуже конструктивною, - Кислиця

Заступник міністра сказав, що американський бізнес пов’язує гарантії безпеки з реформами і підвищенням стандартів в Україні.

"Захист інвестицій, американських і європейських, це – підвищення українських стандартів до стандартів ЄС",- заявив Кислиця.

Окрім цього, дипломат додав, що США не тиснуть на Україну щодо можливих територіальних поступок.

"Американська сторона не тисне на Україну… Президент Трамп сказав, що питання території – це питання України… Американська сторона не тисне на нас, щоб ми здавали території. Принаймні, за моєї присутності… тиску не було", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.

Читайте також: Гарантії безпеки України: збереження ЗСУ, підтримка НАТО та санкції проти РФ, - Зеленський

+5
Наразі слова трампівської адміністрації нічого не варті..., геть НІ-ЧО-ГО !!!
показати весь коментар
29.08.2025 23:17 Відповісти
+4
Тобто ніяких "гарантій"... Адже імпотентна Європа, нічого не може і не хоче робити без США.
показати весь коментар
29.08.2025 23:23 Відповісти
+3
Дивно що до турків не дійшло, що такі заводи треба будувати в заглиблених бункерах десь в Карпатах, а не в ангарах в Києві зі сподіваннями на ППО, яка ніколи не зіб'є 100% цілей.

Скоріш за все, це просто була оборудка з відмивання коштів.
показати весь коментар
29.08.2025 23:41 Відповісти
Хотілося б почути про "США готові" від США, а не від Кислиці...
показати весь коментар
29.08.2025 23:24 Відповісти
Трамп запропонував ввести війська Китаю як миротворців до України,
показати весь коментар
30.08.2025 00:07 Відповісти
Яка гарантія безпеки ,ворог продовжує наступати все руйнує і убиває мирних людей ,спочатку треба зупинити ворога ,які гарантії безпеки можна чекати від Трампа який навіть санкції на агресора не може накласти ?
показати весь коментар
29.08.2025 23:24 Відповісти
рашка 4 рази за пів року атакувала турецький завод Baykar на Київщині, - Liga

Потужності заводу були майже готові до запуску виробництва БПЛА Bayraktar, але останні два влучання серйозно пошкодили виробництво.

На думку виконавчого директора Халюк Байрактара:
"путін таким чином застерігає партнерів України від розвитку тут бізнесів, особливо оборонних. Це одночасно удар по економічних інтересах конкретних компаній і психологічний тиск на уряди й безпосередньо лідерів країн, що через розвиток бізнесу демонструють підтримку Україні" (c)
показати весь коментар
29.08.2025 23:33 Відповісти
Дивно що до турків не дійшло, що такі заводи треба будувати в заглиблених бункерах десь в Карпатах, а не в ангарах в Києві зі сподіваннями на ППО, яка ніколи не зіб'є 100% цілей.

Скоріш за все, це просто була оборудка з відмивання коштів.
показати весь коментар
29.08.2025 23:41 Відповісти
"за підсумками візиту до Нью-Йорку, де українська делегація зустрілася з спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом"

ну это да, 100% точно гарантии, виткофф не даст соврать
показати весь коментар
29.08.2025 23:40 Відповісти
Яка делегація, такі і зустрічі.
показати весь коментар
30.08.2025 00:03 Відповісти
Гарантії від трампа будуть приблизно такими, як при оборудці про рідкоземельні копалини.
показати весь коментар
30.08.2025 00:02 Відповісти
"Думка про те, що війська США будуть воювати з РФ нагадує маячню" CNN
показати весь коментар
30.08.2025 00:15 Відповісти
"геймченджер" в перекладі це онанізм...
показати весь коментар
30.08.2025 00:24 Відповісти
Що б хтось всерйоз сприймав ваші гарантії, для початку хоча б відмуд0хайте як слід орбана з фіцою на регулярній основі.
показати весь коментар
30.08.2025 00:32 Відповісти
У США борги в десятки трильйонів доларів, тоді як Європа дала Україні 190 млрд. доларів у кредит (їх треба буде віддавати), США Байдена дарувала Україні, 300 млрд доларів.
Трамп робить вірно: нехай Європа купує зброю у США і передає Україні.
показати весь коментар
30.08.2025 01:22 Відповісти
США Байдена дарувала Україні, 300 млрд доларів.

Читайте первоисточники. 350 миллиардов. (Д. Трамп).
На самом деле 190.
показати весь коментар
30.08.2025 06:39 Відповісти
Дорофеев Сергей
Читайте первоисточники. 350 миллиардов. (Д. Трамп).
На самом деле 190.

Ну так, все правильно. 160 ярдів відкат
показати весь коментар
30.08.2025 07:56 Відповісти
Геракл совершил 12 подвигов. Но 2 ему не защитали. Знаете почему? Гидру ему помогали убивать, а за очистку Авгиевых конюшен он попросил оплату. Считалось что за подвиги оплату гусары не берут.
показати весь коментар
30.08.2025 06:45 Відповісти
Геймчейнджеры трускавецкие по ушам ездят. Готовность участия - это не гарантия участия. Это меморандум #2. И где в этих гарантиях военная, оборонная составляющие? Экономическая - это про дерибан как всегда.
показати весь коментар
30.08.2025 03:58 Відповісти
готові
не брати
не робити
бо трампон
велике та красиве
гівно
показати весь коментар
30.08.2025 07:31 Відповісти
 
 