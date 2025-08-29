РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5142 посетителя онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
429 14

США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины, но ключевая роль принадлежит Европе, - Кислица

Кислиця

США подтвердили готовность участвовать в системе гарантий безопасности для Украины, однако ключевая роль в этом будет принадлежать Европе.

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица по итогам визита в Нью-Йорк, где украинская делегация встретилась со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Кислица подчеркнул, что принципиальной является сама "готовность участвовать" в обеспечении гарантий.

"И это был геймченджер (переломный момент. - Ред.). Эта готовность была повторена как в Овальном кабинете, так и на встрече с европейскими лидерами", - сказал дипломат.

Он отметил, что США видят европейцев как главных исполнителей будущей архитектуры безопасности.

"Сами европейцы постоянно говорили, что война в Украине - это не только об Украине, это также о безопасности континента в целом",- сказал Кислица.

Читайте также: Встреча украинской делегации с Виткоффом была очень конструктивной, - Кислица

Замминистра сказал, что американский бизнес связывает гарантии безопасности с реформами и повышением стандартов в Украине.

"Защита инвестиций, американских и европейских, это - повышение украинских стандартов к стандартам ЕС", - заявил Кислица.

Кроме этого, дипломат добавил, что США не давят на Украину относительно возможных территориальных уступок.

"Американская сторона не давит на Украину... Президент Трамп сказал, что вопрос территории - это вопрос Украины... Американская сторона не давит на нас, чтобы мы сдавали территории. По крайней мере, в мое присутствие... давления не было", - сказал Трамп.

Напомним, что украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.

Читайте также: Гарантии безопасности Украины: сохранение ВСУ, поддержка НАТО и санкции против РФ, - Зеленский

Автор: 

США (27797) Кислица Сергей (189) гарантии безопасности (219)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Наразі слова трампівської адміністрації нічого не варті..., геть НІ-ЧО-ГО !!!
показать весь комментарий
29.08.2025 23:17 Ответить
+1
Тобто ніяких "гарантій"... Адже імпотентна Європа, нічого не може і не хоче робити без США.
показать весь комментарий
29.08.2025 23:23 Ответить
+1
"за підсумками візиту до Нью-Йорку, де українська делегація зустрілася з спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом"

ну это да, 100% точно гарантии, виткофф не даст соврать
показать весь комментарий
29.08.2025 23:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наразі слова трампівської адміністрації нічого не варті..., геть НІ-ЧО-ГО !!!
показать весь комментарий
29.08.2025 23:17 Ответить
Тобто ніяких "гарантій"... Адже імпотентна Європа, нічого не може і не хоче робити без США.
показать весь комментарий
29.08.2025 23:23 Ответить
Хотілося б почути про "США готові" від США, а не від Кислиці...
показать весь комментарий
29.08.2025 23:24 Ответить
Яка гарантія безпеки ,ворог продовжує наступати все руйнує і убиває мирних людей ,спочатку треба зупинити ворога ,які гарантії безпеки можна чекати від Трампа який навіть санкції на агресора не може накласти ?
показать весь комментарий
29.08.2025 23:24 Ответить
рашка 4 рази за пів року атакувала турецький завод Baykar на Київщині, - Liga

Потужності заводу були майже готові до запуску виробництва БПЛА Bayraktar, але останні два влучання серйозно пошкодили виробництво.

На думку виконавчого директора Халюк Байрактара:
"путін таким чином застерігає партнерів України від розвитку тут бізнесів, особливо оборонних. Це одночасно удар по економічних інтересах конкретних компаній і психологічний тиск на уряди й безпосередньо лідерів країн, що через розвиток бізнесу демонструють підтримку Україні" (c)
показать весь комментарий
29.08.2025 23:33 Ответить
Дивно що до турків не дійшло, що такі заводи треба будувати в заглиблених бункерах десь в Карпатах, а не в ангарах в Києві зі сподіваннями на ППО, яка ніколи не зіб'є 100% цілей.

Скоріш за все, це просто була оборудка з відмивання коштів.
показать весь комментарий
29.08.2025 23:41 Ответить
"за підсумками візиту до Нью-Йорку, де українська делегація зустрілася з спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом"

ну это да, 100% точно гарантии, виткофф не даст соврать
показать весь комментарий
29.08.2025 23:40 Ответить
Яка делегація, такі і зустрічі.
показать весь комментарий
30.08.2025 00:03 Ответить
Гарантії від трампа будуть приблизно такими, як при оборудці про рідкоземельні копалини.
показать весь комментарий
30.08.2025 00:02 Ответить
"Думка про те, що війська США будуть воювати з РФ нагадує маячню" CNN
показать весь комментарий
30.08.2025 00:15 Ответить
"геймченджер" в перекладі це онанізм...
показать весь комментарий
30.08.2025 00:24 Ответить
Що б хтось всерйоз сприймав ваші гарантії, для початку хоча б відмуд0хайте як слід орбана з фіцою на регулярній основі.
показать весь комментарий
30.08.2025 00:32 Ответить
У США борги в десятки трильйонів доларів, тоді як Європа дала Україні 190 млрд. доларів у кредит (їх треба буде віддавати), США Байдена дарувала Україні, 300 млрд доларів.
Трамп робить вірно: нехай Європа купує зброю у США і передає Україні.
показать весь комментарий
30.08.2025 01:22 Ответить
 
 