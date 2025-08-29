США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины, но ключевая роль принадлежит Европе, - Кислица
США подтвердили готовность участвовать в системе гарантий безопасности для Украины, однако ключевая роль в этом будет принадлежать Европе.
Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица по итогам визита в Нью-Йорк, где украинская делегация встретилась со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Кислица подчеркнул, что принципиальной является сама "готовность участвовать" в обеспечении гарантий.
"И это был геймченджер (переломный момент. - Ред.). Эта готовность была повторена как в Овальном кабинете, так и на встрече с европейскими лидерами", - сказал дипломат.
Он отметил, что США видят европейцев как главных исполнителей будущей архитектуры безопасности.
"Сами европейцы постоянно говорили, что война в Украине - это не только об Украине, это также о безопасности континента в целом",- сказал Кислица.
Замминистра сказал, что американский бизнес связывает гарантии безопасности с реформами и повышением стандартов в Украине.
"Защита инвестиций, американских и европейских, это - повышение украинских стандартов к стандартам ЕС", - заявил Кислица.
Кроме этого, дипломат добавил, что США не давят на Украину относительно возможных территориальных уступок.
"Американская сторона не давит на Украину... Президент Трамп сказал, что вопрос территории - это вопрос Украины... Американская сторона не давит на нас, чтобы мы сдавали территории. По крайней мере, в мое присутствие... давления не было", - сказал Трамп.
Напомним, что украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.
