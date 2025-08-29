РУС
Новости Визит украинской делегации в США
1 027 15

Встреча украинской делегации с Уиткоффом была очень конструктивной, - Кислица

Ермак встретился со спецпредставителем США Виткоффом в Нью-Йорке 29 августа

Встреча украинской делегации и спрецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прошла в конструктивном духе. Стороны обсуждали пути реализации договоренностей между президентами Украины и США.

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча втроем, в которой я участвовал от начала до конца, была очень конструктивной, стороны искренне пытались оценить ситуацию, сложившуюся за эти дни после встречи президентов, и найти пути реализации договоренностей между ними", - рассказал дипломат.

Также в соцсети Х Кислица написал, что встреча "с самого начала до последней минуты проходила в конструктивном духе и с ощущением искреннего желания найти решение для имплементации договоренностей между президентами Украины и США в Вашингтоне 18 августа".

Напомним, что украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.

Читайте также: Делегация Украины встретилась со спецпредставителем Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке

визит (3153) США (27797) Кислица Сергей (186) Стив Уиткофф (141)
Топ комментарии
а що там завхоз ОПи робить дєрьмак ?

домовлялись про канцелярію?
показать весь комментарий
29.08.2025 20:41 Ответить
Ведет репортаж на кремль.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:54 Ответить
а шо би ще сказали? є варіанти?
показать весь комментарий
29.08.2025 20:43 Ответить
Чудовою... Хоча, це Трамп скаже.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:49 Ответить
Єрмак нам нарєшає
показать весь комментарий
29.08.2025 20:44 Ответить
А може потужною?
показать весь комментарий
29.08.2025 20:44 Ответить
Сторони 2 години намагалися з"ясувати хто сидить перед ним - безуспішно
показать весь комментарий
29.08.2025 20:44 Ответить
********* цирк
показать весь комментарий
29.08.2025 20:46 Ответить
Цей "конструктив" закінчується підрахунком відсотка територій, який Україна потім має віддати росії. Знаєм, проходили.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:47 Ответить
два представника *****, корчащі либи, щось перетирають, це зрозуміло. і кислиця з кислим видом.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:55 Ответить
А чому ні ким не обраний Єрмак вирішує долю України!!!
Він що, Гетьман? Так Гетьманів в Україні всенародно обирали!
показать весь комментарий
29.08.2025 20:56 Ответить
А де поділи задню частину єрмакумерова? Відправили в узбекистан торгувати?
показать весь комментарий
29.08.2025 21:01 Ответить
Полная собачья чушь! Рыжий и Витьков тупорылые трусливые барыги которые ничего не могут в политике!
показать весь комментарий
29.08.2025 21:02 Ответить
🤢🤮
показать весь комментарий
29.08.2025 21:09 Ответить
 
 