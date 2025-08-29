Встреча украинской делегации с Уиткоффом была очень конструктивной, - Кислица
Встреча украинской делегации и спрецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прошла в конструктивном духе. Стороны обсуждали пути реализации договоренностей между президентами Украины и США.
Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.
"Встреча втроем, в которой я участвовал от начала до конца, была очень конструктивной, стороны искренне пытались оценить ситуацию, сложившуюся за эти дни после встречи президентов, и найти пути реализации договоренностей между ними", - рассказал дипломат.
Также в соцсети Х Кислица написал, что встреча "с самого начала до последней минуты проходила в конструктивном духе и с ощущением искреннего желания найти решение для имплементации договоренностей между президентами Украины и США в Вашингтоне 18 августа".
Напомним, что украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.
домовлялись про канцелярію?
Він що, Гетьман? Так Гетьманів в Україні всенародно обирали!