УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10748 відвідувачів онлайн
Новини Візит української делегації до США
1 125 16

Зустріч української делегації з Віткоффом була дуже конструктивною, - Кислиця

Єрмак зустрівся зі спецпредставником США Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня

Зустріч української делегації та спрецпредставника президента США Стіва Віткоффа пройшла в конструктивному дусі. Сторони обговорювали шляхи реалізації домовленостей між президентами України та США.

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у коментарі "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч утрьох, у якій я брав участь від початку до кінця, була дуже конструктивною, сторони щиро намагалися оцінити ситуацію, що склалася за ці дні після зустрічі президентів, та знайти шляхи реалізації домовленостей між ними",- розповів дипломат.

Також у соцмережі Х Кислиця написав, що зустріч "від самого початку до останньої хвилини проходила у конструктивному дусі і з відчуттям щирого бажання знайти рішення для імплементації домовленостей між президентами України і США у Вашингтоні 18 серпня".

Нагадаємо, що українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.

Читайте також: Делегація України зустрілася зі спецпредставником Трампа Віткоффом у Нью-Йорку

Автор: 

візит (1656) США (24165) Кислиця Сергій (222) Віткофф Стів (141)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
а що там завхоз ОПи робить дєрьмак ?

домовлялись про канцелярію?
показати весь коментар
29.08.2025 20:41 Відповісти
+5
Сторони 2 години намагалися з"ясувати хто сидить перед ним - безуспішно
показати весь коментар
29.08.2025 20:44 Відповісти
+5
********* цирк
показати весь коментар
29.08.2025 20:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а що там завхоз ОПи робить дєрьмак ?

домовлялись про канцелярію?
показати весь коментар
29.08.2025 20:41 Відповісти
Ведет репортаж на кремль.
показати весь коментар
29.08.2025 20:54 Відповісти
а шо би ще сказали? є варіанти?
показати весь коментар
29.08.2025 20:43 Відповісти
Чудовою... Хоча, це Трамп скаже.
показати весь коментар
29.08.2025 20:49 Відповісти
Єрмак нам нарєшає
показати весь коментар
29.08.2025 20:44 Відповісти
А може потужною?
показати весь коментар
29.08.2025 20:44 Відповісти
Сторони 2 години намагалися з"ясувати хто сидить перед ним - безуспішно
показати весь коментар
29.08.2025 20:44 Відповісти
********* цирк
показати весь коментар
29.08.2025 20:46 Відповісти
Цей "конструктив" закінчується підрахунком відсотка територій, який Україна потім має віддати росії. Знаєм, проходили.
показати весь коментар
29.08.2025 20:47 Відповісти
два представника *****, корчащі либи, щось перетирають, це зрозуміло. і кислиця з кислим видом.
показати весь коментар
29.08.2025 20:55 Відповісти
А чому ні ким не обраний Єрмак вирішує долю України!!!
Він що, Гетьман? Так Гетьманів в Україні всенародно обирали!
показати весь коментар
29.08.2025 20:56 Відповісти
А де поділи задню частину єрмакумерова? Відправили в узбекистан торгувати?
показати весь коментар
29.08.2025 21:01 Відповісти
Полная собачья чушь! Рыжий и Витьков тупорылые трусливые барыги которые ничего не могут в политике!
показати весь коментар
29.08.2025 21:02 Відповісти
🤢🤮
показати весь коментар
29.08.2025 21:09 Відповісти
Так в чому ж конструктив так Кислиця і не сказав...
показати весь коментар
29.08.2025 21:18 Відповісти
 
 