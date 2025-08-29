Зустріч української делегації з Віткоффом була дуже конструктивною, - Кислиця

Зустріч української делегації та спрецпредставника президента США Стіва Віткоффа пройшла в конструктивному дусі. Сторони обговорювали шляхи реалізації домовленостей між президентами України та США.

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у коментарі "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч утрьох, у якій я брав участь від початку до кінця, була дуже конструктивною, сторони щиро намагалися оцінити ситуацію, що склалася за ці дні після зустрічі президентів, та знайти шляхи реалізації домовленостей між ними",- розповів дипломат.

Також у соцмережі Х Кислиця написав, що зустріч "від самого початку до останньої хвилини проходила у конструктивному дусі і з відчуттям щирого бажання знайти рішення для імплементації домовленостей між президентами України і США у Вашингтоні 18 серпня".

Нагадаємо, що українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.

