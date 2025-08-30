У межах гарантій безпеки для України від "Коаліції охочих" йдеться про безпольотну зону і патрульну місію в Чорному морі, - The Telegraph

У межах гарантій безпеки для України від країн "Коаліції охочих" обговорюють створення "безпольотної зони", що дозволить поступово запустити цивільну авіацію, а також патрульної місії у Чорному морі.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що європейські партнери розмірковують над створенням "безпольотної зони", яка дозволила би Україні без зайвих ризиків відновити роботу цивільної авіації.

Як пише The Telegraph, схему можна було б поетапно реалізувати, починаючи із західних областей та поступово охоплюючи більший повітряний простір, доки, вся країна не стане достатньо безпечною для комерційних авіаперевезень.

Читайте також: Польща готова надати тил та логістику для підрозділів "коаліції охочих" в Україні

Відновлення авіарейсів вбачають вкрай важливим елементом для того, щоб пожвавити економічне життя та заохотити повернення українців, які через війну вирішили виїхати за кордон.

Спочатку місія – з використанням патрулювання західних винищувачів та наземних систем протиповітряної оборони – мала б на меті відкрити Львівський та інші українські аеропорти на заході країни, йдеться у статті.

Для більшої безпеки судноплавства у Чорному морі на шляхах до українських портів обговорюють створення морської місії, де провідну роль відіграватиме Туреччина.

Місія, яку підтримують Болгарія та Румунія, також очолить зусилля з розмінування вод.

Читайте також: Трамп запропонував залучити ПВК зі США в межах гарантій безпеки для України, - The Telegraph