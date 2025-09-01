Макрон і Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих" 4 вересня у Парижі , - Le Monde

На зустрічі "Коаліції охочих" у Єлисейському палаці у четвер, 4 вересня, головуватимуть президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський також візьме участь у цій зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.

Після зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського з європейськими лідерами у Білому домі 18 серпня "глави держав та урядів обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, проведену протягом останніх тижнів, та підібʼють підсумки наполегливої ​​відмови Росії укласти мир", - розповіли в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, 4 вересня європейські лідери проведуть зустріч у Парижі.

За даними Financial Times, зустріч організована за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. Серед учасників - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що сторони продовжать обговорення можливих гарантій безпеки для України та координацію дипломатичних зусиль.

