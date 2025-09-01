УКР
Макрон обговорив із Рютте підготовку до зустрічі "Коаліції охочих": Ми переглянемо позицію РФ, яка відмовляється від миру

Макрон про зустріч Коаліції охочих

Президент Франції Емманюель Макрон поговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні зустрічі "Коаліції охочих".

Про це Макрон написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я щойно розмовляв із Генеральним секретарем НАТО щодо підготовки зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться цього четверга в Парижі. Разом із нашими партнерами та у координації з НАТО ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України. Це необхідна передумова для надійного просування до миру. Ми також переглянемо позицію Росії, яка продовжує свою агресивну війну і відмовляється від миру. Єдність і рішучість у нашій підтримці України та непохитна воля до миру", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Макрон і Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих" 4 вересня у Парижі , - Le Monde

Нагадаємо, 4 вересня європейські лідери проведуть зустріч у Парижі.

За даними Financial Times, зустріч організована за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. Серед учасників - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що сторони продовжать обговорення можливих гарантій безпеки для України та координацію дипломатичних зусиль.

Півроку обкашлювали одне з перспективою рашки на мир - тепер будуть шось обговорювати без миру
01.09.2025 20:16 Відповісти
Тепер виставлять росії новий https://www.rbc.ua/rus/news/putina-12-godin-peremir-ya-nimechchina-postavila-1747047850.html ультиматум.
01.09.2025 20:28 Відповісти
Ультиматум глибокого занепокоєння
01.09.2025 20:59 Відповісти
Блаблабла від макрона, як завжди, а хтось чекав щось інше від нього? Це все, на що він здатний, це його максимум. Він обіцяє переглянути🤣🤣тим часом Франція збільшила закупівлі російського газу.
01.09.2025 21:00 Відповісти
И тут свершится чудо. франция и бельгия перестанут покупать кацапский газ, деньги франции перестанут оплачивать убийство Украинских детей?
01.09.2025 21:31 Відповісти
 
 