Макрон обговорив із Рютте підготовку до зустрічі "Коаліції охочих": Ми переглянемо позицію РФ, яка відмовляється від миру

Президент Франції Емманюель Макрон поговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні зустрічі "Коаліції охочих".

"Я щойно розмовляв із Генеральним секретарем НАТО щодо підготовки зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться цього четверга в Парижі. Разом із нашими партнерами та у координації з НАТО ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України. Це необхідна передумова для надійного просування до миру. Ми також переглянемо позицію Росії, яка продовжує свою агресивну війну і відмовляється від миру. Єдність і рішучість у нашій підтримці України та непохитна воля до миру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 вересня європейські лідери проведуть зустріч у Парижі.

За даними Financial Times, зустріч організована за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. Серед учасників - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що сторони продовжать обговорення можливих гарантій безпеки для України та координацію дипломатичних зусиль.