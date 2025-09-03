УКР
Новини
Трамп може приєднатись до саміту "Коаліції охочих" дистанційно, - речник уряду ФРН Корнеліус

Трамп і європейські лідери

Президент США Дональд Трамп може дистанційно взяти участь у саміті "Коаліції охочих", який відбудуться 4 вересня в Парижі.

Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, країни-учасниці зустрічі розглядають варіант запросити Трампа взяти участь дистанційно.

"Я не можу нічого передбачити, але зараз обговорюється питання залучення президента США", - сказав Корнеліус.

Видання додає, що зустріч відбудеться в гібридному форматі, деякі з учасників будуть присутні особисто, а інші, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, приєднаються через відеозв'язок.

Нагадаємо, 4 вересня європейські лідери проведуть зустріч у Парижі.

За даними Financial Times, зустріч організована за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. Серед учасників - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що сторони продовжать обговорення можливих гарантій безпеки для України та координацію дипломатичних зусиль.

Трамп Дональд Коаліція охочих
Топ коментарі
+4
Треба Трампу втиснути у вуха, що Сі його переплюнув з парадом і з друганами і має вигляд впличніший ніж юзер Трамп. То у з цим Трамп має щось робити - наприклад, провести парад у Вашингтоні, де зібрати всіх притомних і справжніх переможців Гітлєра і мілітаристської Японії, а не фейкових, яких зібрав Сі, в тому числі і Україну, яка мала 4 фронти і Тайвань, який власне і є спадкоємцем гоміньданівського Китаю. Оце було б круто - Сі і Пу вдушилися б від люті. 😊
показати весь коментар
03.09.2025 16:51 Відповісти
+3
Щоб потім ***** розповісти про що говорилося.
показати весь коментар
03.09.2025 16:40 Відповісти
+3
Не зможе бо в нього важлива гра в гольф. Та й він там Америку робить егейн грейт...
показати весь коментар
03.09.2025 16:41 Відповісти
Щоб потім ***** розповісти про що говорилося.
показати весь коментар
03.09.2025 16:40 Відповісти
Не зможе бо в нього важлива гра в гольф. Та й він там Америку робить егейн грейт...
показати весь коментар
03.09.2025 16:41 Відповісти
Може - не може - не політика а лотерея
показати весь коментар
03.09.2025 16:42 Відповісти
Трампло ,як та абізяна не знає з ким йому бути, з гарними, чи з розумними. Старий мудак, сидів би краще у Маролаго , а не білому будиночку, який після його дій точно розсипиться, як картковий, а винний у цьому буде Козир-Трамп.
показати весь коментар
03.09.2025 16:47 Відповісти
Йому вже пора приєднатись до кобзона.
показати весь коментар
03.09.2025 16:47 Відповісти
Треба Трампу втиснути у вуха, що Сі його переплюнув з парадом і з друганами і має вигляд впличніший ніж юзер Трамп. То у з цим Трамп має щось робити - наприклад, провести парад у Вашингтоні, де зібрати всіх притомних і справжніх переможців Гітлєра і мілітаристської Японії, а не фейкових, яких зібрав Сі, в тому числі і Україну, яка мала 4 фронти і Тайвань, який власне і є спадкоємцем гоміньданівського Китаю. Оце було б круто - Сі і Пу вдушилися б від люті. 😊
показати весь коментар
03.09.2025 16:51 Відповісти
Тоді сі подзвонить пуйлу, а той покаже кіно про трампона і малолітніх школярок - кому це потрібно?
показати весь коментар
03.09.2025 16:59 Відповісти
Малолітнім школяркам, які стали дорослими хіба що. Як круту рекламу.
показати весь коментар
03.09.2025 17:11 Відповісти
Нахіба ?
показати весь коментар
03.09.2025 16:51 Відповісти
Краще б він приєднався би до Кобзона....очно!!
показати весь коментар
03.09.2025 17:04 Відповісти
Дистанційно буде захищати Україно. Дайте мені ще два тижня і я вас захищу
показати весь коментар
03.09.2025 17:11 Відповісти
Поки Трамп сереться із Європою, а Європа не хче приймати Україну у ЄС,
росія, китай та індія обєдну.ються!
показати весь коментар
03.09.2025 17:31 Відповісти
Довийо старе гуно… йому треба щодня переглядати китайський парад аби якийсь нейрон у макітрі включився і підказав:»Гамерика-всйо!»
показати весь коментар
03.09.2025 17:58 Відповісти
А чому нэ ???
ОНО СККІКО ,,ЗАХИСНИКІВ" ПРИЄДНАЛОСЯ І ЗАХИЩАЮТЬ УКРАЇНУ В ІНТЕРНЕТІ ДІСТАНЦІЙНО, НАВІТЬ НЕВСТАЮЧІ ЗІ СВОЇХ БОЙОВИХ ДІВАНІВ...
показати весь коментар
03.09.2025 18:20 Відповісти
 
 