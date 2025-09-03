Трамп може приєднатись до саміту "Коаліції охочих" дистанційно, - речник уряду ФРН Корнеліус

Президент США Дональд Трамп може дистанційно взяти участь у саміті "Коаліції охочих", який відбудуться 4 вересня в Парижі.

Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, країни-учасниці зустрічі розглядають варіант запросити Трампа взяти участь дистанційно.

"Я не можу нічого передбачити, але зараз обговорюється питання залучення президента США", - сказав Корнеліус.

Видання додає, що зустріч відбудеться в гібридному форматі, деякі з учасників будуть присутні особисто, а інші, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, приєднаються через відеозв'язок.

Нагадаємо, 4 вересня європейські лідери проведуть зустріч у Парижі.

За даними Financial Times, зустріч організована за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. Серед учасників - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що сторони продовжать обговорення можливих гарантій безпеки для України та координацію дипломатичних зусиль.

