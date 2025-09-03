Зеленский прибыл во Францию: в Париже встретится с Макроном
Вечером 3 сентября президент Владимир Зеленский прибыл во Францию. В Париже он встретится с президентом Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
В Париже Зеленский встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также примет участие в рабочем ужине. Лидеры сделают заявления для медиа.
Среди тем переговоров – ситуация на поле боя в Украине.
В Елисейском дворце заявили, что президент Франции подтвердит поддержку справедливого и крепкого мира в Украине.
Напомним, 4 сентября европейские лидеры проведут встречу в Париже.
По данным Financial Times, встреча организована по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Среди участников - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Ожидается, что стороны продолжат обсуждение возможных гарантий безопасности Украины и координацию дипломатических усилий.
