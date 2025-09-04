Віткофф проведе окрему зустріч із Зеленським у Парижі, - ЗМІ

Готується окрема двостороння зустріч президента Володимира Зеленського та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа у Парижі.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Наразі у столиці Франції проходить зустріч "Коаліції охочих".

Відомо, що Віткофф взяв участь у частині роботи "Коаліції охочих" і звернувся до всіх присутніх глав держав та урядів. Він був змушений покинути зустріч, як і було заплановано, щоб взяти участь в іншій зустрічі.

Зазначається, що Віткофф повернеться для телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

