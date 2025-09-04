Віткофф проведе окрему зустріч із Зеленським у Парижі, - ЗМІ
Готується окрема двостороння зустріч президента Володимира Зеленського та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа у Парижі.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Наразі у столиці Франції проходить зустріч "Коаліції охочих".
Відомо, що Віткофф взяв участь у частині роботи "Коаліції охочих" і звернувся до всіх присутніх глав держав та урядів. Він був змушений покинути зустріч, як і було заплановано, щоб взяти участь в іншій зустрічі.
Зазначається, що Віткофф повернеться для телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
У Трампа немає в команді ні одного адекватного. При першій каденції,якщо пригадаєте,то всі втікали від Трампа і не хотіли бути в уряді, Трамп тепер набрав лизоблюдів ,та ше й некомптентних ні в міжнародній ні внутрішній ,ні в економічній політиці. Головне вихваляти Трампа.
🤭😆😂