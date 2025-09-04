УКР
Віткофф проведе окрему зустріч із Зеленським у Парижі, - ЗМІ

Віткофф зустрінеться із Зеленським у Парижі

Готується окрема двостороння зустріч президента Володимира Зеленського та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа у Парижі.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Наразі у столиці Франції проходить зустріч "Коаліції охочих".

Відомо, що Віткофф взяв участь у частині роботи "Коаліції охочих" і звернувся до всіх присутніх глав держав та урядів. Він був змушений покинути зустріч, як і було заплановано, щоб взяти участь в іншій зустрічі.

Зазначається, що Віткофф повернеться для телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Читайте: Віткофф прибув до Парижа напередодні засідання "Коаліції охочих", - Reuters

Зеленський Володимир (25358) Віткофф Стів (146) Коаліція охочих (47)
Господи...Два дурні будуть домовлятися.....
04.09.2025 13:14 Відповісти
Треба анонс робити чесним за суттю, тобто представник путіна г-н віткофф проведе зустріч з Зеленським.
04.09.2025 13:58 Відповісти
Розкаже Зелі почім в Одесі грубі пряники
04.09.2025 13:15 Відповісти
Окрема зустріч двох лизунів путлера не несе нічого доброго для України і це однозначно.
04.09.2025 13:17 Відповісти
Відкиздити.Інакше буде кремлівські наративи проводити.
У Трампа немає в команді ні одного адекватного. При першій каденції,якщо пригадаєте,то всі втікали від Трампа і не хотіли бути в уряді, Трамп тепер набрав лизоблюдів ,та ше й некомптентних ні в міжнародній ні внутрішній ,ні в економічній політиці. Головне вихваляти Трампа.
04.09.2025 13:18 Відповісти
з ким там ще трамп дружить з часів своєї бентежної політичної юності? з Джуліані7 Ну, можно ще з Джуліані зутріч у Парижі організувати.
04.09.2025 13:19 Відповісти
Нащо ? Руки повикручувати та потиснути ?
04.09.2025 13:37 Відповісти
Два потужних представники держав.
🤭😆😂
04.09.2025 13:55 Відповісти
дермак вже відрапортував, що рандеву відбулось. Тільки змовчав, що саме порішали.
04.09.2025 13:55 Відповісти
 
 