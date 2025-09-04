РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10240 посетителей онлайн
Новости Встреча коалиции желающих
1 611 11

Макрон, Зеленский и европейские лидеры проведут беседу с Трампом после встречи "Коалиции желающих": Состав и расписание саммита

Макрон, Зеленский и европейские лидеры проведут беседу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры проведут разговор с президентом США Дональдом Трампом в четверг, после саммита "Коалиции желающих", посвященного гарантиям безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFMTV.

Как отмечается, саммит начнется в 10:30 по местному времени (11:30 по киевскому времени) в Париже. Среди участников будут президент Украины Владимир Зеленский, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Дании Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Читайте также: Виткофф прибыл в Париж накануне заседания "Коалиции желающих", - Reuters

Сообщается, что другие лидеры присоединятся к обсуждениям через видеосвязь.

После завершения саммита состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом - в 14:00 по французскому времени (15:00 по киевскому времени).

В 15:00 (16:00 по киевскому времени) состоится совместная пресс-конференция в Елисейском дворце.

Также читайте: Планы "Коалиции желающих" по отправке войск в Украину являются реальными и существенными, - Гили

Автор: 

Зеленский Владимир (21814) Трамп Дональд (6526) Макрон Эмманюэль (1433) Коалиция желающих (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Поляків,виявляється хотіли втягнути у війну. Яка трагедія. Хто б тоді українське зерно розсипав на кордоні?
показать весь комментарий
04.09.2025 08:15 Ответить
+3
Поляки, як завжди, відсутні?
показать весь комментарий
04.09.2025 08:08 Ответить
+2
Будуть вбалтувати шоб на щось спромігся?
показать весь комментарий
04.09.2025 08:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будуть вбалтувати шоб на щось спромігся?
показать весь комментарий
04.09.2025 08:00 Ответить
Балаболка з Парижа і Вова ********* ніби проведуть розмову з ******** втіленнням деменції і маразму. Про результат цієї розмови можна не сумніватися: як і у всіх попередніх розмовах це буде звичайне балабольство без будь-яких наслідків.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:57 Ответить
Поляки, як завжди, відсутні?
показать весь комментарий
04.09.2025 08:08 Ответить
Поляків,виявляється хотіли втягнути у війну. Яка трагедія. Хто б тоді українське зерно розсипав на кордоні?
показать весь комментарий
04.09.2025 08:15 Ответить
та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск Джерело: https://censor.net/ua/n3572145
показать весь комментарий
04.09.2025 08:19 Ответить
появився? Бо я був уважним: не було, коли писав свій комент
показать весь комментарий
04.09.2025 09:21 Ответить
коаліція охочих, коаліція потужних, коаліція незламних.... а толку нуль
показать весь комментарий
04.09.2025 09:08 Ответить
"я "трампло" спостерігаю за цим...щось відбудеться.тільки х/зн коли і що???
показать весь комментарий
04.09.2025 09:31 Ответить
Судячі по нахабній поведінці Путла Поганого ( він нещодавно заявив, що чекає ЛІДОРА у Мацкві ) - все у Путла йде добре в-довгу ... мабуть задоволений работою своєї агентури в найвищих ешелонах ЗЕвлади , яка працює під надійним дахом .

Але будемо й надалі спостерігати за постійними закордоними вояжами ЛІДОРА та його свити - гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг , зустрічі з поважними європанами , відосики , інтерв'ю ...ТАКА КРАСА під час цієї війни , але для обмеженого кола - тільки для "слуг" "мудрого наріда-суїцідніка73%"!
показать весь комментарий
04.09.2025 10:44 Ответить
Психиатрическую беседу у специалиста, слабовольные не смогут усмирить умалишённого.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:50 Ответить
 
 