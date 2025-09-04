Макрон, Зеленский и европейские лидеры проведут беседу с Трампом после встречи "Коалиции желающих": Состав и расписание саммита
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры проведут разговор с президентом США Дональдом Трампом в четверг, после саммита "Коалиции желающих", посвященного гарантиям безопасности для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFMTV.
Как отмечается, саммит начнется в 10:30 по местному времени (11:30 по киевскому времени) в Париже. Среди участников будут президент Украины Владимир Зеленский, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Дании Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Польши Дональд Туск.
Сообщается, что другие лидеры присоединятся к обсуждениям через видеосвязь.
После завершения саммита состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом - в 14:00 по французскому времени (15:00 по киевскому времени).
В 15:00 (16:00 по киевскому времени) состоится совместная пресс-конференция в Елисейском дворце.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але будемо й надалі спостерігати за постійними закордоними вояжами ЛІДОРА та його свити - гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг , зустрічі з поважними європанами , відосики , інтерв'ю ...ТАКА КРАСА під час цієї війни , але для обмеженого кола - тільки для "слуг" "мудрого наріда-суїцідніка73%"!