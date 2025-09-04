Макрон, Зеленский и европейские лидеры проведут беседу с Трампом после встречи "Коалиции желающих": Состав и расписание саммита

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры проведут разговор с президентом США Дональдом Трампом в четверг, после саммита "Коалиции желающих", посвященного гарантиям безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFMTV.

Как отмечается, саммит начнется в 10:30 по местному времени (11:30 по киевскому времени) в Париже. Среди участников будут президент Украины Владимир Зеленский, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Дании Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Читайте также: Виткофф прибыл в Париж накануне заседания "Коалиции желающих", - Reuters

Сообщается, что другие лидеры присоединятся к обсуждениям через видеосвязь.

После завершения саммита состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом - в 14:00 по французскому времени (15:00 по киевскому времени).

В 15:00 (16:00 по киевскому времени) состоится совместная пресс-конференция в Елисейском дворце.

Также читайте: Планы "Коалиции желающих" по отправке войск в Украину являются реальными и существенными, - Гили