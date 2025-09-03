Планы "Коалиции желающих" относительно отправки войск в Украину являются реальными и существенными, - Гилли

Планы, которые разрабатываются в "Коалиции желающих" относительно отправки войск в рамках гарантий безопасности Украины являются существенными и реальными.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили после встречи министров обороны "Коалиции желающих", передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Гили спросили о том, сколько войск Великобритания будет готова развернуть в Украине.

Отвечая, министр напомнил слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который заявил, что Великобритания будет готова отправить войска, когда будет достигнуто мирное соглашение, если это сможет помочь возглавить усилия для обеспечения долгосрочного и справедливого мира.

В то же время он отметил, что пока никаких подробностей не будет разглашено, чтобы Россия не имела возможности подготовиться.

"Но позвольте мне заверить вас: эти планы и обязательства по предоставлению самолетов, кораблей или войск являются существенными и реальными. Мы верим, что мир возможен, и мы должны быть готовы, когда этот мир наступит", - сказал Гили.

