Планы "Коалиции желающих" относительно отправки войск в Украину являются реальными и существенными, - Гилли

Планы, которые разрабатываются в "Коалиции желающих" относительно отправки войск в рамках гарантий безопасности Украины являются существенными и реальными.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили после встречи министров обороны "Коалиции желающих", передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Гили спросили о том, сколько войск Великобритания будет готова развернуть в Украине.

Отвечая, министр напомнил слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который заявил, что Великобритания будет готова отправить войска, когда будет достигнуто мирное соглашение, если это сможет помочь возглавить усилия для обеспечения долгосрочного и справедливого мира.

Читайте также: Фредериксен о гарантиях безопасности Украине: Важнейшая часть - сильная украинская армия

В то же время он отметил, что пока никаких подробностей не будет разглашено, чтобы Россия не имела возможности подготовиться.

"Но позвольте мне заверить вас: эти планы и обязательства по предоставлению самолетов, кораблей или войск являются существенными и реальными. Мы верим, что мир возможен, и мы должны быть готовы, когда этот мир наступит", - сказал Гили.

Читайте также: Шмыгаль обсудил с Гили механизм гарантий безопасности: Украина рассчитывает на сильные взносы стран-партнеров

Гилли Джон (59) гарантии безопасности (247) Коалиция желающих (42)
03.09.2025 20:04 Ответить
"В натурє......". Краще б помовчали, було б менше негативу.
03.09.2025 20:10 Ответить
Суттєві плани be like:

03.09.2025 20:10 Ответить
Рішучими!! Безмежними!! Потужними!! Потужно реальними!
Тільки по яких рубежах вони стоятимуть? Тиса? Збруч? Буг ? Дніпро ???
03.09.2025 20:18 Ответить
Коаліція охочих ********* і все
03.09.2025 20:18 Ответить
Суттєві і реальні плани є у Кім Чен Ина, який вже відправив війська, ще й додав сотні балістичних ракет.
У коаліції немічних є тільки розмови.
03.09.2025 20:20 Ответить
Памперси закуплять і зайдуть в Україну.....
03.09.2025 20:30 Ответить
 
 