Плани "Коаліції охочих" щодо відправки військ в Україну є реальними та суттєвими, - Гілі

Плани, які розробляються в "Коаліції охочих" щодо відправки військ в межах гарантій безпеки Україні є суттєвими та реальними.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі після зустрічі міністрів оборони "Коаліції охочих", передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Гілі запитали про те, скільки військ Велика Британія буде готова розгорнути в Україні.

Відповідаючи, міністр нагадав слова прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який заявив, що Британія буде готова відправити війська, коли буде досягнуто мирної угоди, якщо це зможе допомогти очолити зусилля для забезпечення довгострокового та справедливого миру.

Читайте також: Фредеріксен про гарантії безпеки Україні: Найважливіша частина – сильна українська армія

Водночас він зауважив, що наразі жодних подробиць не буде розголошено, щоб Росія не мала змоги підготуватися.

"Але дозвольте мені запевнити вас: ці плани та зобов'язання щодо надання літаків, кораблів чи військ є суттєвими та реальними. Ми віримо, що мир можливий, і ми повинні бути готові, коли цей мир настане", - сказав Гілі.

Читайте також: Шмигаль обговорив із Гілі механізм гарантій безпеки: Україна розраховує на сильні внески країн-партнерів

Гілі Джон (60) гарантії безпеки (249) Коаліція охочих (43)
03.09.2025 20:04 Відповісти
"В натурє......". Краще б помовчали, було б менше негативу.
03.09.2025 20:10 Відповісти
Суттєві плани be like:

03.09.2025 20:10 Відповісти
Рішучими!! Безмежними!! Потужними!! Потужно реальними!
Тільки по яких рубежах вони стоятимуть? Тиса? Збруч? Буг ? Дніпро ???
03.09.2025 20:18 Відповісти
Коаліція охочих ********* і все
03.09.2025 20:18 Відповісти
Суттєві і реальні плани є у Кім Чен Ина, який вже відправив війська, ще й додав сотні балістичних ракет.
У коаліції немічних є тільки розмови.
03.09.2025 20:20 Відповісти
Памперси закуплять і зайдуть в Україну.....
03.09.2025 20:30 Відповісти
 
 