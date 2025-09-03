Плани "Коаліції охочих" щодо відправки військ в Україну є реальними та суттєвими, - Гілі

Плани, які розробляються в "Коаліції охочих" щодо відправки військ в межах гарантій безпеки Україні є суттєвими та реальними.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі після зустрічі міністрів оборони "Коаліції охочих", передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Гілі запитали про те, скільки військ Велика Британія буде готова розгорнути в Україні.

Відповідаючи, міністр нагадав слова прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який заявив, що Британія буде готова відправити війська, коли буде досягнуто мирної угоди, якщо це зможе допомогти очолити зусилля для забезпечення довгострокового та справедливого миру.

Водночас він зауважив, що наразі жодних подробиць не буде розголошено, щоб Росія не мала змоги підготуватися.

"Але дозвольте мені запевнити вас: ці плани та зобов'язання щодо надання літаків, кораблів чи військ є суттєвими та реальними. Ми віримо, що мир можливий, і ми повинні бути готові, коли цей мир настане", - сказав Гілі.

