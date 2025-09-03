Шмигаль обговорив із Гілі механізм гарантій безпеки: Україна розраховує на сильні внески країн-партнерів

У середу, 3 вересня, міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з британським колегою Джоном Гілі, який перебуває з візитом у Києві. Сторони обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль "Коаліції охочих".

Про це Шмигаль повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед ключових потреб України – боєприпаси, засоби ППО та далекобійна зброя. Наголосив на важливості довгострокової підтримки України для досягнення тривалого миру та створення умов, за яких росія не матиме можливості відновити агресію", - розповів глава Міноборони.

Окремо міністри обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль "Коаліції охочих".

"Україна розраховує на сильні внески країн-партнерів для зміцнення своїх оборонних спроможностей", - наголосив Шмигаль.

Також сторони скоординували наші наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав.

"Подякував пану Джону Гілі за особисте лідерство у підтримці України. За вагомий внесок у зміцнення нашої обороноздатності нагородив британського колегу відзнакою Міністерства оборони України "Хрест пошани"", - розповів Шмигаль.

Своєю чергою начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та очільник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов представили британській стороні актуальні дані щодо ситуації на полі бою та планів Росії.

Детально розглянули стратегію ворога з нарощування військових спроможностей – виклик, на який Україна разом із союзниками має виробити відповідь", - розповів міністр оборони.

Нагадаємо, що 3 вересня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прибув із візитом до Києва.

